Gică Popescu, momente de groază înainte de meciul carierei: "Curgea sânge peste tot! Doctorul mi-a zis că pot să mor" VIDEO

În urmă cu fix 22 de ani, pe 17 mai 2000, Galatasaray o învingea pe Arsenal în finala Cupei UEFA la lovituri de departajare, scor 4-1. Gică Popescu a marcat golul decisiv la penalty-uri.

Ads

"Azi se împlinesc 22 de ani de când am câștigat Cupa UEFA cu Galatasaray. Singurul trofeu european cucerit de o echipă din Turcia. Îl aud și azi pe Fatih Terim: > . > . Nu aveam cum să știu că acel penalty va fi și cel decisiv", a scris Gică Popescu pe facebook.

La acel meci, Hagi a fost eliminat în prelungirile partidei.

Puțină lume mai știe că Gică Popescu a fost foarte aproape de a rata acel joc. El a povestit în podcastul lui Mihai Morar momentele de cumpănă prin care a trecut înaintea partidei.

"Cu cinci zile înainte de finala Cupei UEFA jucam la Izmir cu o echipă retrogradată. Noi eram deja campioni. La antrenament, eu îmi puneam feșe din leucoplast, că aveam gleznele subțiri și le protejam. M-am dus în sala medicului și a maseurilor să îmi tai feșele, dar n-am văzut că acele cuttere aveau probleme și cuțitele erau ieșite și în partea de jos. Am tras o dată, iar când am tras a doua oară am simțit o arsură groaznică. Am deschis feșele și am văzut că mi-am tăiat o porțiune de 10 centimetri. Intrase cutterul cam 3-4 milimetri.

A început să curgă sânge foarte mult, curgea peste tot. Norocul meu a fost că era doctorul acolo, pentru că ne pregăteam să plecăm la Izmir, și mi-a pus doctorul 10 copci pe loc. A venit imediat Fatih Terim de sus, a făcut ședință. Trebuia să rămân acasă, pentru că nu puteam să mă recuperez mai devreme de o lună de zile, însă am insistat să vin și eu la meci. I-am spus apoi, la Copenhaga, că vreau să fac și eu antrenament.

M-au pus să semnez și am făcut antrenament, dar cu injecții. După antrenament, îmi era teamă să deschid gheata, pentru că aveam șosete albe și erau roșii. Am desfăcut până la urmă, era să îmi pocnească rana. Doctorul a făcut o criză de nervi, a zis că pot să mor. Nu aveam nicio șansă să joc a doua zi, dar am jucat pe semnătură. Mi-au făcut injecții de jur împrejur și am marcat golul cu care Galatasaray a câștigat Cupa UEFA”.