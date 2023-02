Gică Popescu pune la zid un fost coleg de la echipa națională: "Parcă acum era trezit din somn"

Gică Popescu și Florin Răducioiu au comentat la Prima Sport partida dintre Rapid și FC Voluntari, scor 4-1.

La finalul meciului, antrenorul Voluntariului, Liviu Ciobotariu, avea mina unui om distrus: "Suntem într-o scădere de formă. Am făcut un joc foarte slab astăzi. Am încasat patru goluri, toate din 7-8 metri, din zece metri, din careul nostru. Este o situaţie grea. Clar, am făcut doar prezenţă pe teren astăzi, am fost umiliţi. Trebuie să recunosc că nici eu n-am fost inspirat".

Aflat în studioul PrimaSport, Gică Popescu n-a avut milă de Ciobotariu, fostul lui coechipier de la echipa națională: "Echipa lui a arătat cum a fost el la acest interviu. Părea abia trezit din somn. Dacă vrei să transmiți energie, trebuie să ai energie".

Și Răducioiu a fost dur cu Ciobotariu: "Cum se spune în Spania, trebuie să ai cojones".