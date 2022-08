Reacția lui Gică Hagi după ce l-a umilit pe prietenul Dan Petrescu la Cluj

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanţa, a fost fericit la finalul meciului cu echipa CFR Cluj, de care a dispus duminică seara cu scorul de 3-1.

”Demonstrăm că avem potenţial. Nu-i uşor să câştigi la campioana României, însă noi am făcut-o. Foarte important este faptul că am revenit în ultimele meciuri după ce am fost conduşi. Louis Munteanu a venit total schimbat de la Fiorentina, total schimbat în bine. A intrat bine în joc. A adus un plus”, a declarat Gheorghe Hagi.

CFR Cluj a pierdut, pe teren propriu, meciul cu echipa Farul Constanţa, scor 1-3, într-un meci din etapa a şasea a Superligii