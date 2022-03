Gică Hagi, discurs dur după înfrângerea cu FCSB. Patronul Farului Constanța a făcut acuzații incredibile

Antrenorul echpei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, l-a acuzat pe arbitrul Lucian Rusandu că a viciat rezultatul meciului cu FCSB.

"E penalti şi eliminare (n.r. - la o intrare a portarului Târnovanu asupra lui Robert Moldoveanu)! E incredibil, nu am crezut că pot să văd aşa ceva pe terenul de fotbal. Din păcate, la un meci echilibrat, ambele echipe au încercat, au avut ritm, au avut intensitate, am încercat fiecare să surprindem, să fim mai buni ca adversarul, din păcate un singur om a făcut astăzi diferenţa, din toate punctele de vedere, din primul minut până în ultimul.

Aşa e foarte greu să mai înţeleg şi eu ce înseamnă fotbalul, la vârsta mea. E incredibil ce am văzut astăzi pe teren e inadmisibil, nu se poate, cât aş vrea să... Întotdeauna le zic jucătorilor să nu găsim alibiuri să nu ne ducem în ceva, dar aşa ceva e pur şi simplu.... Nici nu am cuvinte.

La Aioani, la fel, fault, nu a dat şi Coman i-a dat un cot. Nu a văzut arbitrul, ei nu au văzut. Pentru noi nu au văzut nimic, dar în partea cealaltă... A fost un singur om care a făcut diferenţa, protagonist, în seara asta, arbitrul. Fotbalul e făcut din mici detalii şi în seara asta lucrurile sunt, cred eu, clare pentru toţi, din păcate. Au fost două echipe care au vrut să joace, două echipe care s-au luptat, cu calitate. Am început repriza a doua extraordinar de bine, prin mutările pe care le-am făcut la pauză, eram încrezător, lucrurile mergeau bine şi au venit...

Am avut penalti şi eliminare, din punctul meu de vedere! Nu mai am cuvinte. Toată ţara a vzut în seara asta lucrul ăsta, nu mai sunt dubii. Toată ţara a văzut. Ce să mai comentez? Dar am mai păţit o dată şi la Sepsi. Ce să fac? Să tac din gură? Nu am cum. Am spus ce a văzut toată ţara", a declarat Hagi, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I

FCSB a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Farul Constanţa, în ultimul meci al etapei I a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor.