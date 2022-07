Gică Hagi îl atacă dur pe Panduru. "Ai uitat asta, Pandurelu? Ce vină am eu"

Gică Hagi a răbufnit într-o conferință de presă la adresa lui Basarab Panduru.

Patronul de la Farul a fost enervat la culme de declarațiile fostului coleg de la echipa națională.

"Mai are vreun tânăr în momentul ăsta pe care să vină cineva să dea un milion de euro? Radaslavescu probabil, dar nu acum, e mic, are 17-18 ani, are calitate, pare că poate să facă ceva. În rest, Pitu ne tot ameninţa.

Sali nici nu a apărut, nu că a dispărut. Prima dată trebuia să apară, nu să dispară. Te duci la naţională şi apoi vii la U19 şi nu eşti nimic, nici nu joci. Și la U17 a fost rezervă? Şi la ăia e rezervă? Atunci e bine", a spus Basarab Panduru la Orange Sport, despre Academia de fotbal a lui Gică Hagi de la Constanța.

Acum, "Regele" nu l-a menajat deloc pe fostul coechipier de la națională.

"Noi încă producem. Noi nu vorbim, noi producem. Noi scotem până la un anumit nivel și trebuie să vindem. Trebuie să vindem! 100%. Și piața știe asta. O știu toți. Când vinzi, te slăbești.

A venit și pandemia. Pandurelu, a venit pandemia, tată. Tu uiți că a venit pandemia? Ce vrei să vândă Hagi de 2-3 milioane? Ia treceți și voi la muncă și vedeți. Să se uite că am produs. A uitat de ei.

Ce face Sali? Pandurelu, nu sunt eu de vină că nu-l bagă ăia? Cu mine a jucat. Te-ai uitat că a jucat? Cu mine a jucat în play-out. A jucat un copil de 16 ani. N-a dispărut, domnule Panduru. El a jucat la Farul. A fost pe teren.

Că nu-l bagă ceilalți... Păi, mă duc să le fac echipa? Sunt eu de vină că a fost luat la lotul național și nu-l mai bagă?

Să le fie rușine celor care au făcut asta. Copilul are 16 ani și îi e greu să înțeleagă că într-o zi a ajuns acolo și după e rezervă la U17. Așa ceva... Dar asta facem. Și după spunem că are probleme?

Așa că, Pandurelu, eu am făcut. Valoarea e cât e piața. Nu eu fac valoarea. Ca sâ vâd ca înainte, trebuie să ies campion.

Eu am făcut o echipă de la zero și am 34 de titluri la seniori și juniori. Asta înseamnă muncă bine făcută. Ce club are 34 de trofee în 10 ani", a spus Hagi la conferința de presă.