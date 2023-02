Reacția lui Gică Hagi după ce a revenit pe primul loc în Superliga

Gică Hagi și-a făcut un cadou de ziua lui de naștere.

Farul Constanța a învins cu 2-1 pe Universitatea Craiova la o zi după ce "Regele" a împlinit 58 de ani.

Dobrogenii au revenit pe primul loc în prima ligă din România.

"Am jucat foarte bine 60 de minute. Apoi, noi am scăzut puțin, e greu 90 de minute. Ma bucur pentru Mazilu, pentru reușita lui. Ne place să fim pe primul loc. Va fi cea mai intensă luptă la titlu. Echipa care va avea constanță, care va fi în formă în play off va face diferența", a spus Gică Hagi la Digi Sport.

Mazilu și Larie au înscris pentru Farul Constanța, iar Nistor a marcat pentru Universitatea Craiova.