Farul Constanța nu are drept de participare în cupele europene. Detalii noi despre acest caz uluitor. "E complicat"

Situația complicată pentru Gică Hagi.

"Regele" nu știe dacă va juca sezonul viitor în cupele europene cu Farul Constanța.

Dobrogenii au atacat la Tribunalul de arbitraj sportiv decizia venită de la UEFA prin care echipa lui Hagi nu are drept de participare în Europa din cauza fuziunii dintre FC Viitorul și Farul.

Forul continental susține că un un club nou nu poate participa în cupele europene pentru următorii trei ani, iar Hagi nu a fost de acord cu această hotărâre.

„Așteptăm decizia pentru că avem multe lucruri date peste cap. Ar fi trebuit trimisă hotărârea la finalul anului trecut, dar nu a venit nici acum. Nu știm cum să facem strategia de transferuri. Dacă jucăm în cupele europene este nevoie de unii jucători…

În plus ar mai fi și un an în plus de neparticipare, e complicat! Sperăm să avem un răspuns cât mai rapid, mai ales că mai sunt 10 zile și se reia campionatul intern”, a declarat directorul general Cristian Bivolaru pentru ProSport.

Farul este lider în Superliga.

În cazul în care decizia de la TAS va fi nefavoribilă, iar constanțenii vor câștiga campionatul, echipa lui Hagi nu va putea juca în Champions League.