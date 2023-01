Reacția lui Gică Hagi după umilința cu CFR Cluj

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, luni seară, că meciul cu CFR Cluj, pierdut de Farul, scor 0-3, în Superliga, a fost o lecţie pentru echipa constănţeană.

"Cred că fotbalul e făcut din mici detalii, acolo unde ei ne-au depăşit pe noi. Este o lecţie pentru noi, sper că jucătorii au înţeles şi trebuie să revenim la cum am jucat înainte. Felicitări, CFR-ului, a arătat ca o echipă pragmatică, tehnică. Sunt dezamăgit de partea colectivă, nu de un anumit jucător.

Câştigăm cu toţii, pierdem cu toţii. preocuparea mea cea mai mare este că echipa nu a făcut jocul nostru, puţine pase, am pregătit totul, dar în teren nu s-a văzut. În tur am demonstrat că suntem cei mai buni, mai puţin în noiembrie, când am scăzut", a declarat Hagi după meci.

Farul Constanţa a pierdut, luni, pe teren propriu, scor 0-3, meciul susţinut în compania echipei CFR Cluj, în etapa a XXII-a a Superligii.