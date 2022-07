Gică Hagi, mesaj manifest pentru salvarea fotbalului. "Eu am luat-o cu colacul acum, m-au aruncat" VIDEO

Gică Hagi cheamă multinaționalele să investească în fotbal.

Patronul de la Farul Constanța a lansat un nou mesaj în legătură cu sportul românesc.

"Regele" vrea să vândă acțiuni la clubul de la malul mării și să rămână un simplu antrenor.

"Firme puternice trebuie să vină. Am investit, sunt acţionar, dar vreau să rămân cu partea mea. Meseria mea nu e de conducător. Eu sunt antrenor, nu conducător. Nu vreau să fac munca la buget, cum am făcut în ultimii 12 ani. A venit momentul să schimbăm lucruri clare.

Vreau să rămân cu 10%-20% la Farul. O să rămân cu funcţia de manager. Dacă sunt competitiv, o să rămân pe bancă. Dacă nu, o să mă retrag şi o să vină altcineva. Trebuie să schimbăm lucruri clare. Eu am drumul meu. Astăzi o să fiu, mâine n-o să fiu.

Ei de sus trebuie să scoată lege pentru România, pentru sportul românesc. Afacerile se fac cu firme, care pot cumpăra acţiuni. Să vină să cumpere.

Noi stăm să nu ne înecăm, că tot suntem la mare. Eu am luat-o cu colacul acum, m-au aruncat, sunt în mare cu colacul și salvează-te! Eu stau un an, stau doi, stau trei, stau patru, dar cât să stau? Am stat anul trecut, am avut salariu 500 de euro. Eu muncesc și plătesc. N-am salariu, am 500 de euro. Până când? Și eu vreau să fiu plătit, să n-am acțiuni.

Vreau să fiu plătit, să fiu dorit. Trebuie să schimbăm ceva. E clar, nu ieșim din groapă. Ce v-am zis când eram în Franța și ne-au bătut albanezii, că suntem în groapă, s-a adeverit. Să vedem cât timp o să avem nevoie să ieșim din groapă! Totul e de mentalitate. Singurul lucru care s-a pierdut în ultimii ani e mentalitatea de învingători, care nu se cumpără, se face în timp cu tineri și cu talent.

De aceea proiectul meu e făcut din timp și tineri talentați. Noi încă producem jucători, noi nu vorbim, încă producem. Nu putem să fim noi excepție, noi scoatem până la un nivel și trebuie să vindem, o știu toți, iar când vinzi, te slăbești", a declarat Gică Hagi.

Gică Hagi la conferință. Sursa video: Youtube / Farul Constanța

Farul Constanța a făcut doar egal, 1-1, cu CSA Steaua, în ultimul meci amical înaintea începerii sezonului în Liga 1.

În prima etapă, echipa lui Hagi va juca acasă, cu FCU Craiova.