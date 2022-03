Tot scandalul a pornit după ce Farul Constanța, echipa lui Hagi și Popescu, a fost acuzată că a câștigat mult prea ușor pe terenul celor de la FCSB.

Victoria Farului la București le-a deschis constănțenilor drumul spre play-off, în dauna celor de la FC Argeș.

Victoria Farului nu i-a mirosit bine lui Jean Vlădoiu, care este președintele lui FC Argeș. Acesta a lăsat de înțeles că Farul a avut un meci prea ușor.

"Nu ne mai gândim la play-off după ce am văzut meciul cu Farul! Am văzut ce s-a întâmplat cu FCSB. Ce să mai?! Nu are niciun sens. Noi ne-am consolidat locul 7 și o să jucăm pentru puncte.

Eu cred că pe toți ne-a surprins. Când evoluezi împotriva unei echipe care se bate să câștige titlul și se joacă de asemenea manieră, să aibă meciul la discreție din primele cinci minute până în minutul 90!

Dominarea ca dominare, dar vorbim de ocazii! Farul putea să mai dea vreo două-trei goluri! Ce să spun? Noi ne jucăm șansa noastră. Va fi un play-out foarte interesant și greu", a spus Jean Vlădoiu, conform Fanatik.

Gică Popescu, președintele Farului, îl va reclama la comisiile federației pe Vlădoiu. El spune că declarațiile acestuia i-au deranjat pe toți din club, inclusiv pe Gică Hagi.

"Declarațiile lui Jean Vlădoiu ne-au supărat pe toți de la club. A jucat ani buni la echipe importante, are meciuri la echipa națională, cred că s-a hazardat și a făcut o mare greșeală.

Ar fi trebuit să ne sune el. Nu cred că este loc de dubii la acest joc, cred că am făcut printre cele mai bune meciuri din acest sezon.

Că FCSB a jucat mai slab, nu e treaba noastră. Am pregătit foarte bine partida. În ultimii ani, mereu ne-au bătut, iar acum când facem și noi ceva, există suspiciuni. Noi am pierdut în fața celor de la FC Argeș, ne-am asumat înfrângerea. De ce mereu există astfel de suspiciuni? Nu putem să privim cu fair-play competiția?

Da, am vorbit și cu avocatul, urmează să facem plângere la comisii. Și Gică Hagi e supărat, zicea că e coleg de-al nostru, cum poate să declare așa ceva. Și jucătorii spuneau de declarațiile astea”, a spus Gică Popescu, într-o intervenție telefonică în direct, găzduită de emisiunea Digi Sport Special.