Giani Kiriță a debutat în luptele MMA cu o victorie de senzație.

Fostul dinamovist l-a distrus pe Andi Constantin, fost star la emisiunea "Burlacul".

Meciul s-a terminat după un K.O. al lui Giani Kiriță.

Lupta s-a desfășurat în cadrul galei RXF Superstar Edition.

"Sunt pregătit pentru victorie. Nu plec cu gândul că o să pierd. M-am antrenat foarte bine. În primul rând, vreau să promovăm acest sport. E o provocare.

Am făcut multe sporturi înainte. Am făcut fotbal. Am cochetat cu mai multe. Am făcut kempo la un moment dat. Mă pasionează sportul de contact", spunea Andi Constantin la Kanal D, înaintea meciului cu Giani Kiriță.

Socoteala de acasă nu s-a potrivit însă cu cea din târg și Andi Constantin a fost învins de Giani Kiriță. Fostul dinamovist este și mai mare cu 14 de ani decât adversarul său.

Lupta dintre Kiriță și Constantin. Sursa video: Youtube / C0NN0R LGJ