Când se va putea elibera cazierul judiciar online, pe ghișeul.ro. Platforma va avea, în sfârșit, și o aplicație

Ghişeul.ro are aproximativ 1,5 milioane de utilizatori

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, a anunţat lansarea aplicaţiei pentru mobil Ghişeul.ro, el precizând că sunt 1,5 milioane de utilizatori pe această platformă şi că este remarcabilă rata de creştere.

Totodată, el a afirmat că peste câteva zile se va putea elibera cazierul judiciar prin Ghişeul.ro, mai întâi pe platforma web şi după o perioadă şi pe aplicaţia de mobil.

“Subiectul principal al acestei conferinţe este lansarea aplicaţiei pentru mobil Ghişeul.ro. Suntem mândri că am ajuns în punctul în care să putem prezenta românilor o aplicaţie simplă, uşor de folosit, o aplicaţie care este menită să le uşureze pur şi simplu viaţa. Mi-amintesc de ceea ce spunea cândva Octavian Paler şi anume că în orice paradis lucrurile se rezolvă cu o simplitate de care sunt capabili copiii sau zeii. Nu ştiu dacă suntem încă într-un paradis Ghişeul.ro, mai avem de lucru, dar cred că orice român care va descărca aplicaţia Ghişeul.ro o va folosi, va descoperi că e mult mai uşor să plăteşti din câteva clickuri taxe şi impozite locale”, a declarat Sebastian Burduja, joi, într-o conferinţă de presă.

El a prezentat apoi câteva informaţii despre Ghişeul.ro.

“Cu privire la Ghişeul.ro avem astăzi aproximativ 1,5 milioane de utilizatori, iar ceea ce este cu adevărat remarcabil este rata de creştere a numărului de utilizatori. Doar anul trecut sunt peste 350.000 de noi utilizatori ai platformei. Doar de la 1 ianuarie anul curent peste 65.000 de conturi noi, înseamnă aproximativ trei mii de conturi noi, create în fiecare zi. Avem peste 1.300 de instituţii conectate în platforma Ghişeul.ro, peste 400 de servicii publice, plăţi şi aşa mai departe în această platformă. E adevărat că rata de înrolare dintre primăriile din mediul urban şi rural diferă. Dacă la municipii discutăm practic de toate municipiile, 91% dintre municipii sunt pe Ghişeul.ro, la comune discutăm de aproximativ o treime. Deci avem o distanţă de recuperat şi în proiectul de buget noi ne-am străduit să includem sume necesare pentru campanii de promovare a platformei Ghişeul.ro. În 2022 au fost efectuate 8,8 milioane plăţi prin platformă, în total, deci doar anul trecut 3,7 milioane, deci peste 40 la sută din toate plăţile efectuate prin Ghişeul.ro s-au dublat anul trecut. În 2023, deja în această lună scurtă peste 500. 000 de tranzacţii online”, a explicat ministrul Digitalizării.

El a adăugat că toate serviciile prin Ghişeul.ro au comision zero.

“Ghişeul.ro este unul dintre foarte puţinele exemple de parteneriat public-privat de succes în România. Vorbim practic de o platformă dezvoltată de un partener privat, pe o infrastructură pusă la dispoziţie de o instituţie a statului român în beneficiul cetăţenilor. Este important de spus că toate aceste servicii se efectuează cu comision zero. Deci românul, cetăţeanul, nu are niciun fel de barieră în calea folosirii acestei aplicaţii. Pot să spun că am testat-o şi eu personal. Lucrurile au mers fără greş. Mi-am plătit şi taxele şi impozitele locale. Cei care şi le plătesc în primul trimestru beneficiază de acea bonificaţie de 10%. Cred că este un timing bun pentru lansarea acestei aplicaţii şi încurajăm cât mai mulţi români - cu plăcere, domnule Câciu - să îşi plătească taxe şi impozite locale şi cu plăcere, bineînţeles, tuturor primarilor, autorităţilor locale din ţară, care vor avea astfel mai multe resurse la bugetul local”, a mai declarat Sebastian Burduja.

El a mai anunţat că în câteva zile prin intermediul Ghişeul.ro va putea fi eliberat cazierul judiciar.

“În câteva zile vom adăuga o funcţionalitate importantă pentru Ghişeul.ro. Înseamnă eliberarea online a cazierului judiciar, o problemă de 1,5 spre 2 milioane de drumuri la secţiile locale de poliţie pentru români în fiecare an. Şi aşa cum astăzi un român poate din câteva clickuri să-şi plătească taxele şi impozitele locale, sau o amendă sau o taxă de admitere la facultate sau la o companie de utilităţi din Bucureşti sau multe alte taxe prin câteva clickuri şi, iată, şi prin aplicaţie aşa îşi vor putea scoate românii, noi toţi, cazierul judiciar”, a explicat ministrul Digitalizării.

Sebastian Burduja a mai afirmat că această funcţionalitate de scoatere a cazierului judiciar cu ajutorul Ghişeul.ro va fi disponibilă în câteva zile mai întâi pe platforma web şi apoi şi în aplicaţia de mobil.