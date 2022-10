Convorbirile dintre criminalul Gheorghe Moroșan din Onești și dispecerii de la Serviciul Național de Urgență 112 arată că autoritățile nu erau sub nicio formă pregătite să gestioneze o criză de ostatici.

Detaliile se regăsesc în motivarea deciziei prin care Gheorghe Moroșan a fost condamnat la 30 de ani de închisoare după ce i-a sechestrat timp de mai multe ore pe doi muncitori, în apartamentul său, apoi i-a ucis cu sânge rece.

Zeci de minute au stat operatorii de la 112 la discuții cu Gheorghe Moroșan, timp care s-a scurs în defavoarea victimelor. Uneori, operatorii îi pasează pe criminal de la unul la altul, de la Poliția Onești la Poliția Bacău și invers, în timp ce criminalul amenință că îi ucide pe ostatici.

Totul a culminat cu solicitarea dispecerului de la 112 către unul dintre ostatici, căruia îi cerea ca el să îl calmeze pe Moroșan.

Ziare.com a consultat motivarea instanței, din care rezultă că Gheorghe Moroșan a avut 3 conversații lungi cu operatorii de la 112. Le reproducem întocmai, deoarece ele relevă gradul de pregătire în situații de urgență al dispecerilor.

Între timp, Gheorghe Moroșan vorbește și cu soția lui, Aurelia – conversație din care rezultă că aceasta a fost tot timpul la curent cu planul soțului ei.

Primul apel la 112 – Dispecerii nu înțelegeau unde sunt ținuți ostaticii

La ora 11.47 inculpatul a apelat de pe numărul său (…) numărul unic de urgenţă 112, din înregistrările convorbirilor purtate prin apel la 112, puse la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, s-a stabilit că inculpatul a purtat următoarea conversaţie:

Operator 112: 112, ce urgență aveți?

Moroșan Gheorghe: Doamnă, Moroșan Gheorghe mă numesc, sunt pe strada Stirenului, (…) apartamentul meu proprietate personală.

Operator 112: Gheorghe Moroșan, (…), da?

Moroșan Gheorghe: Exact, aici mi-a intrat Chimcomplexul și eu de 10 ani de zile li cer unde este hotărârea judecătorească de evacuare.

Operator 112: Da, vă cred, da’ de ce sunați la 112?

Moroșan Gheorghe: Nu, mie îmi dați la ministrul Justiției și la ministrul de Interne.

Operator 112: Da’ nu avem legături la ministrul Justiției, mă înțelegeți, aicea.

Moroșan Gheorghe: Nu este… am doi, doamnă, ascultați-mă bine ce vă spun acum.

Operator 112: Spuneți.

Moroșan Gheorghe: Am doi oameni. Eu mai mult de două ore nu aștept. Dacă nu, le iau gâturile, îi omor pe amândoi!

Operator 112: Ei, nu rezolvați așa treaba.

Moroșan Gheorghe: Eu am găsit doi oameni aici și gata.

Operator 112: Liniștiți-vă.

Moroșan Gheorghe: Nu, domnule, ascultați ce vă spun eu, din momentul de față dacă în două ore nu vine, am luat gâturile la amândoi (neinteligibil), niște bandiți de procurori și banditul de comandant al poliției de aici din (Onești – n.r.) cu banditul de comandant al județului Bacău.

Operator 112: Vă pun în legătură cu Poliția Bacău.

Moroșan Gheorghe: Eu acum – ori e laie ori bălaie, din două una, nu stau după niște bandiți, hoarde de bandiți.

Operator 112: Eiii! Domnul Moroșan sunteți pe Stirenului (…)?

Moroșan Gheorghe: Apartamentul 11, să-mi vină în fața apartamentului să stea de vorbă cu mine, dar până nu vine ministrul Justiției, ministrul de Interne, nu aveți nicio șansă, în două ore îi omor, vă uitați cum îi omor!

Operator 112: Haideți, domnule, liniștiți-vă puțin, vă rog frumos, vorbiți cu Poliția Bacău.

Moroșan Gheorghe: Nu mă liniștesc, nu stau la discuție cu nimeni, deci să fie clară situația, nu stau la discuție cu nimeni, dacă a încercat cineva la ușă sau să intre forțat îi omor, deci n-au nicio șansă să fie clar, cuțitul mi-i la mine în mână, le iau gâturile ca la broaște!

Operator 112: Îîî... Și mi-a închis! Deci Poliția nu răspunde, mă auziți totuși, alo, alo, bine că v-ați parcat, eu ce să fac acuma, alo...!

Dispecer IPJ Bacău: Poliția Bacău, da!

Operator 112: Bună, uite, am avut un nene foarte turat care a amenințat, este pentru un litigiu.

Dispecer IPJ Bacău: Da, unde?

Operator 112: De 10 ani de zile.

Dispecer IPJ Bacău: Pe strada Livezilor, văd că e afișat la mine și mă interesează dacă aicea.

Operator 112: Stirenului, nu-i Livezilor, din (Onești – n.r.).

Dispecer IPJ Bacău: din (Onești – n.r.).

Operator 112: Stirenului nr. 1.

Dispecer IPJ Bacău: Deci mie îmi este deschisă fișa, strada Livezilor 8, de asta de întreb și deces 83 de ani, de asta zic, văd turat, nu prea, mai dau refresh să văd, ce ... Stirenului.

Operator 112: Hai că închid, te mai sun odată.

Dispecer IPJ Bacău: Nu, nu, am găsit fișa, am intrat eu pe ea, bun solicită poliția, amenință.

Operator 112: Deci amenință, este într-o stare foarte proastă, e nervos și...

Dispecer IPJ Bacău: Poliția (Onești -n.r.) trimitem aicea pe (strada Stirenului nr.1).

Dispecer Poliția Onești: Da, trimitem un echipaj, ce problemă este acolo?

La scurt timp după apelul la 112, un echipaj de poliţie s-a deplasat pe strada Stirenului şi în urma constatărilor din teren au început să fie direcţionate la faţa locului, succesiv, mai multe echipaje de poliţie, jandarmi, precum şi echipaje de prim ajutor şi pompieri.

De asemenea, la faţa locului, la solicitarea inculpatului, care dorea să discute cu un comandant, s-a prezentat adjunctul şefului poliţiei Onești, martorul (…) Iuri, iar după o perioadă de timp şi un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, însoţit de şeful poliţiei Onești.

Gheorghe Moroșan, către soție: „Îmi pare rău că n-am găsit mai mulți, să am ce omorî!”

Martorul Iuri (n.r. – șeful Poliției Onești) şi-a mai amintit că la un moment dat l-a auzit pe Moroșan Gheorghe cerându-i soţiei sale o eşarfă ca să lege, fără a înţelege exact discuţia dintre cei doi, însă această discuţie dintre cei doi inculpaţi a fost înregistrată audio şi identificată cu prilejul efectuării percheziţiei informatice ridicat din posesia inculpatei. Redăm în continuare discuţia înregistrată şi relevantă cauzei:

Moroșan Gheorghe: Pune și filmează live.

Moroșan Aurelia: Da.

Moroșan Gheorghe: Filmează-i!

Moroșan Aurelia: Asta-i.

Moroșan Gheorghe: Live pe Facebook.

Moroșan Aurelia: Dă-mi telefonul tău ca să pot, altfel nu pot.

Moroșan Gheorghe: Ce să-ți dau?

Moroșan Aurelia: Telefonul tău, că cu ăsta nu se poate înregistra, adică se înregistrează da’ nu merge și asta și...

Moroșan Gheorghe: Înregistrează.

Moroșan Aurelia: Da’ stai liniștit.

Moroșan Gheorghe: Înregistrează!

Moroșan Aurelia: Te rog frumos să stai liniștit acolo, da.

Moroșan Gheorghe: Da, da’ o urcat cineva sus?

Moroșan Aurelia: Nu mă, n-a urcat nimeni, toată lumea-i la ușă aicea, îs paznici, nu-i nimica, hai, hai că eu mă duc să mă așez undeva că nu mai pot.

Moroșan Gheorghe: De ce?

Moroșan Aurelia: Mi-i rău tare.

Moroșan Gheorghe: De ce ți-i rău, vezi de treabă.

Moroșan Aurelia: Păi îmi văd de treabă, da’ tu știi cum îs eu cu tensiunea și cu ceia, dacă mi se face 20 tensiunea ce fac, tu știi că azi dimineață aveam 18 cu 8, hai vezi-ți de treabă, stai liniștit, o să vină toată lumea, cine trebuie venit, să văd ce fel de hotărâre aduce, da.

Moroșan Gheorghe: (se adresează altei persoane): Da unde-i hotărârea, uă, judecătorească?

Domn: Acuma a plecat domnul comandant.

Moroșan Gheorghe: Da’ a spus că o are, banditul cela.

Domn: Acum a plecat s-o aducă.

Moroșan Gheorghe: Da’ unde s-a spus c-o are, f***-i Dumnezeul mamii lui!

Moroșan Aurelia: Gata.

Domn: Dom’le, da’ el nu știa ce dorești dumneata, că ai sunat la 112 și n-ai spus ce dorești, că vrei hotărârea ai sunat la 112 că ai o problemă.

Moroșan Gheorghe: Da, da’ n-a spus că are hotărârea la el?

Domn: A spus c-o s-o aducă.

Moroșan Gheorghe: Uăi, mi-ai spus că are la el!

Domn: O s-o aducă domnule, calmați-vă.

Moroșan Gheorghe: Uăi, ai spus că o are la el!

Domn: O s-o aducă.

Moroșan Aurelia: Hai, gata, calmează-te!

Moroșan Gheorghe: De ce s-o aducă, da’ mai-nainte?

Moroșan Aurelia: Hai că vin acum, tre să vină, taci, hai, taci te rog frumos, vai de mine!

Moroșan Gheorghe: (neinteligibil)

Moroșan Aurelia: Da, mamă…

Moroșan Gheorghe: Dacă ți-o arată hotărârea, o iei și te duci și o cauți pe Google să vedem dacă e publicată, dacă nu-i publicată, i-am terminat, să vedem unde-i publicată hotărârea.

Moroșan Aurelia: Păi să vină, stai liniștit cu oamenii acolo, că oamenii nu ți-au făcut nimic, stai liniștit, hai că vedem noi, vedem noi, vedem noi, stai liniștit.

Moroșan Gheorghe: Eu stau foarte liniștit!

Moroșan Aurelia: Stai liniștit, stai liniștit acolo.

Moroșan Gheorghe: Îs foarte liniștit.

Moroșan Aurelia: Păi tocmai, stai liniștit și nu mai...

Moroșan Gheorghe: Mie îmi pare rău că n-am găsit mai mulți aici!

Moroșan Aurelia: Ei!

Moroșan Gheorghe: Să am ce omorî!

Moroșan Aurelia: Nu mai omorî că... stai liniștit.

Moroșan Gheorghe: Da.

Moroșan Aurelia: În situația în care ești așa, în situația care ești, ai grijă să nu faci vreun stop cardiac!

Moroșan Gheorghe: (neinteligibil).

Moroșan Aurelia: Știi prea bine ce ți-a spus doctorul, ce ți-a spus doctorul, nu te enerva, nu te supăra, nu nimica stai liniștit, da.

Moroșan Gheorghe: Mai dă-mi... auzi!

Moroșan Aurelia: Ă?

Moroșan Gheorghe: Mai dă-mi două fașete, să-i leg și la picioare! La mâini îs legați bine, da’ să-i leg și la picioare ca să nu se mai zbată.

Moroșan Aurelia: Lasă-i în pace, da’ unde stau oamenii, lasă-i așa acolo…

Moroșan Gheorghe: Ei…la… la… lasă că îi leg cu sârmă, că am sârmă aici, lasă.

Moroșan Aurelia: Hai, bine.

Moroșan Gheorghe: Am patent, sârmă, lasă…

Moroșan Aurelia: Hai, stai liniștit acolo și nu mai... (Moroșan Aurelia pare să vorbească singură). A înnebunit, n-am ce-i face, nu am ce-i face, a înnebunit.

Al doilea apel la 112 – Dispecerul îi cere victimei să îl calmeze pe criminal

La ora 14.38 inculpatul Moroșan Gheorghe a apelat din nou numărul de urgență 112 de la postul telefonic (…) şi a purtat următoarea discuţie:

Dispecer 112: 112, ce urgență aveți?

Gheorghe Moroșan: Moroșan mă numesc, sunt din Onești, strada Stirenului 1 B cu 11, am anunțat și am spus că am doi oameni, aici, care i-am găsit în apartament. Poliția vine ca să-i salveze, nu-i salvează, eu vă avertizez că în momentul când vrea să ridice vreo scară sau au umblat la ușă sau simt că vor să intre peste mine, îi omor pe amândoi, că-s legați. Deci n-au nicio șansă de viață, șansa lor de viață să-mi aducă hotărârea judecătorească de evacuare a familiei mele, dacă nu este hotărârea judecătorească de evacuare și ...

Dispecer IPJ Bacău: Poliția Bacău, ce urgență aveți?

Dispecer 112: Domnul Moroșan, vorbiți cu Poliția județului Bacău și explicați situația.

Moroșan Gheorghe: Eu nu discut cu nicio Poliție, eu v-am avertizat, îi a doua oară!

Dispecer IPJ Bacău: Alo!

Dispecer 112: A zis că vrea să-i omoare pe amândoi care sunt în casă.

Dispecer IPJ Bacău: Alo!

Moroșan Gheorghe: Alo, da!

Dispecer IPJ Bacău: Poliția Bacău, ce urgență aveți? Spuneți, vă rog.

Moroșan Gheorghe: Eu… am ... sunt cunoscut la dumneavoastră acolo.

Dispecer IPJ Bacău: Da...

Moroșan Gheorghe: Și am spus că.. (se adresează altei persoane: Nu vorbești nimic!).

Dispecer IPJ Bacău: Alo, mai vorbiți?

Moroșan Gheorghe: Eu, eu, da, vă aud.

Dispecer IPJ Bacău: Spuneți, vă rog.

Moroșan Gheorghe: Eu i-am avertizat de 10 ani de zile, că mi-o intrat în apartament și mi-au furat toate lucrurile din apartament.

Dispecer IPJ Bacău: Am înțeles.

Moroșan Gheorghe: Poliția (neinteligibil) cu hoții, iar acuma am găsit doi muncitori de la Chimcomplex aceia, care mi s-a furat și Miliția a conlucrat cu ei și inclusiv cu Parchetul.

(Pe fundal se aude vocea unui bărbat care spune: Se pare că nu mă aude Oneștiul)

Moroșan Gheorghe: Vreau să avertizez următorul lucru, acuma îi ultima dată când vă avertizez…

(Pe fundal se aude vocea unui bărbat care spune: încercăm o aplanare, o…)

Moroșan Gheorghe: …încearcă să suie cineva, simt pe cineva pe la ușă sau văd ceva suspect am băgat cuțitul în ei și i-am omorât pe amândoi.

(Pe fundal se aude vocea unui bărbat care spune: Spune am înțeles)

Dispecer Poliția Onești: Ideea este în felul următor: dacă considerați că dânșii v-au furat bunuri din locuință...

Moroșan Gheorghe: Nu dânșii, când va veni cineva o să vină să ancheteze și atunci o să dați și voi de la Poliție cu subsemnatul, o să dea și procurorii cu subsemnatul, să vedem în ce bază și unde este hotărârea definitivă irevo…

Dispecer Poliția Onești: Am înțeles asta, da’ nu vreți să discutăm cu colegii mei ca să …

(Pe fundal se aude vocea unui bărbat care spune: Să găsim o soluție o cale de mijloc)

Moroșan Gheorghe: Nu am ce discuta, eu de 10 ani de zile discut cu ei și trimit.

Dispecer Poliția Onești: Bun, am înțeles, aveți o problemă, aveți o problemă acolo, haideți să găsim o rezolvare a problemei.

Moroșan Gheorghe: Rezolvarea este așa: ori vine ministru aicea să discut acuma cu el, că dacă se lasă puțin înserarea așa și nu-mi mai convine îi omor, deci îi omor să fie clar!

Dispecer Poliția Onești: Ideea este în felul următor ministrul...

Moroșan Gheorghe: Nu nicio idee, eu de 10 ani...

Dispecer Poliția Onești: Ca să vină de la București…

(Pe fundal se aude vocea unui bărbat care spune: Durează, e distanța mare!)

Dispecer Poliția Onești: …este distanța foarte mare o să trimită pe cineva.

Moroșan Gheorghe: Lasă, nu mă învăța pe mine cu distanța, vine cu racheta!

Dispecer Poliția Onești: O să trimită, o să trimită pe cineva ca să discute cu dumneavoastră, ideea este că...

Moroșan Gheorghe: Nu știu...

Dispecer Poliția Onești: Da.

Moroșan Gheorghe: Nu, nu are ce discuta cu mine, cu mine poate să discute doar în felul următor: ori îmi dă banii pe care eu sunt… mi-a distrus aici apartamentul…

Dispecer Poliția Onești: Da.

Moroșan Gheorghe: Ori omor oamenii ăștia și după aceea se va vedea că trebuie să deie cineva cu subsemnatul.

Dispecer Poliția Onești: Am înțeles (neinteligibil) ca să puteți primi banii ăștia trebuie să veniți să discutați cu colegii mei, să găsim o soluție.

Moroșan Gheorghe: Nu discut, nu discut cu nimeni, până acuma de 10 ani de zile v-am tot trimis hârtii și nu ați luat nicio măsură, acuma e prea târziu, treaba s-a umplut, deci în momentul de față cum văd ceva, că s-a mișcat la ușă sau...

Dispecer Poliția Onești: Haideți să ne liniștim, haideţi să ne liniștim...

Moroșan Gheorghe: Nu, eu îs foarte…

(Pe fundal se aude vocea unui bărbat care spune: Cum iau legătura cu șeful Poliției de acolo cu…?)

Moroșan Gheorghe: Domnule, eu îs foarte liniștit, uitați-vă și vedeți acuma dacă nu o fi așa să-mi spuneți mie prost, îi omor nici nu mă uit la el…

Dispecer Poliția Onești: Haideți să ne liniștim.

Moroșan Gheorghe: Deci bag cuțitul în ei, nu am nicio scuză de supraviețuire.

Dispecer Poliția Onești: Haideți să ne liniștim.

Moroșan Gheorghe: Am spus clar nu, nu mă liniștesc, îs complet liniștit.

Dispecer Poliția Onești: Bun, atuncea haideți să discutați cu colegii mei și să găsim o soluție și să rezolvăm problema asta, că oamenii ăstia...

Moroșan Gheorghe: Nu, singura soluție este că…

Dispecer Poliția Onești: …care sunt înăuntru nu au nicio problemă cu dumneavoastră!

Moroșan Gheorghe: Nici eu nu am problemă cu cine mi-a luat apartamentul!

Dispecer Poliția Onești: Oamenii, bun, oamenii...

Moroșan Gheorghe: Trebuie să fac de undeva ca să fie motiv, ca să fie anchetă.

Dispecer Poliția Onești: Domnul Moroșan, ascultă-mă un pic…

Moroșan Gheorghe: Da.

Dispecer Poliția Onești: Oamenii care sunt înăuntru n-au nicio vină de cei care v-au luat apartamentul.

Moroșan Gheorghe: Perfect. Și atuncea?

Dispecer Poliția Onești: Oamenii sunt simpli muncitori ca și dumneavoastră, ca și mine, ca și alții…

(Pe fundal se aude vocea unui bărbat care spune: Execută o lucrare acolo)

Dispecer Poliția Onești: …ideea este că ei doar execută o lucrare, haideți să-i lăsăm, bun, dumneavoastră n-aveți treabă cu ei, haideți să-i lăsăm să iasă, colegii mei și să discut de acolo și să discutați cu cineva.

Moroșan Gheorghe: Nu, ei…Deci ei ies cum spun eu, ori dacă nu, vor ieși morți!

Dispecer Poliția Onești: Păi, bun, o să ieșiți de acolo, tocmai. Și o să discutați cu colegii, să vedem.

Moroșan Gheorghe: Nu discut cu nimeni!

Dispecer Poliția Onești: O soluție, să vă primiți banii pe apartamentul respectiv.

Moroșan Gheorghe: Acum banii, acum repede, acuma repede!

Dispecer Poliția Onești: Ca să vă puteți primi banii, trebuie să ieșiți de acolo, să discutați cu colegii mei.

Moroșan Gheorghe: Nu ies nimic, eu banii pot să-i pun în cont, 300.000 de euro au, atâta am pretenție!

Dispecer Poliția Onești: Da, am înțeles.

Moroșan Gheorghe: Numai 43.000 de euro… Mi-au furat banii lichizi din casă!

Dispecer Poliția Onești: Am înțeles, haideți să ne calmăm.

Moroșan Gheorghe: Da’ și cu bandiții Miliției...

Dispecer Poliția Onești: Oamenii ăia au și ei o familie (neinteligibil).

Moroșan Gheorghe: Nu mă interesează de familia nimănui, nu mă interesez de nimeni!

Dispecer Poliția Onești: Oamenii de acolo nu au nicio vină, dați-mi un pic să vorbesc și cu…Dați-mi un pic domnii de acolo, să vorbesc un pic cu ei!

Moroșan Gheorghe: Da, vorbiți. Poftim, vorbiți.

Victima: Alo...

Dispecer Poliția Onești: Da, v-ascult, ce se întâmplă?

Victima: Ce să se întâmple, suntem sechestrați în apartamentul dânsului, legați la spate și ne amenință că ne omoară dacă (neinteligibil) o mișcare pe stradă sau la ușă.

Dispecer Poliția Onești: Am înțeles, rugămintea mea este în felul următor: să încercați să-l liniștiți dumneavoastră. Vă liniștiți, o să ajungă și colegii mei să căutăm o soluție să-l rezolvăm pe domnule, da…

Victima: Dânsul așteaptă aia… Actul ală care îl cere dânsul.

Dispecer Poliția Onești: Am înțeles, o să… Asta încercăm, să facem rost de actul respectiv, ca să… (neinteligibil)

Moroșan Gheorghe: Gata, gata, dom’le că se discută prea mult, nu mai aveți ce discuta cu el!

Dispecer Poliția Onești: Bine.

Moroșan Gheorghe: Pe ăsta nu-l interesează pe om, zi-i...

Dispecer Poliția Bacău: Ideea este în felul următor: oamenii nu au nicio vină, o să încercăm să…

Moroșan Gheorghe: Nu știu...

Dispecer Poliția Onești: Ce documente aveți nevoie?

Moroșan Gheorghe: O să…Nu cum nu mi-ați adus de 10 ani de zile și o aduceți acuma…Mă, a dracului treabă, mă...!

Dispecer Poliția Onești: Haideți să încercăm să vă rezolvăm.

Moroșan Gheorghe: Nu încercăm nimic, mă, nimic! Banul, repede! Și ministrul aici!

Dispecer Poliția Onești: Da, am înțeles.

Moroșan Gheorghe: Ministrul, să fie amândoi miniștrii!

Dispecer Poliția Onești: Da, o să ajungă cineva din partea ministrului la dumneavoastră acolo, ca să să stea de vorbă cu dumneavoastră.

(Pe fundal se aude vocea unui bărbat care spune: Ies să anunț conducerea!).

Al treilea apel la 112 – Moroșanu își pierde răbdarea: „A venit un câcat de procuror!”

Instanța reține că la ora 16.20 inculpatul Moroșan Gheorghe a apelat pentru ultima oară numărul de urgență 112 de la postul telefonic (…) şi a purtat următoarea conversaţie:

Dispecer 112: 112, ce urgență aveți?

Moroșan Gheorghe: Sărut mâna, Moroșan mă numesc, sunt din Onești, strada Stirenului 1 B cu 11. Știți, nu, situația?

Dispecer 112: Da, da, ați mai sunat, spuneți.

Moroșan Gheorghe: Da, exact, dați-mi legătura la ministrul de Interne și la ministrul Justiției.

Dispecer 112: Vi s-a mai zis că nu este o legătură acolo, doar cu Poliția vă putem da legătura, nu avem legătură la minister.

Moroșan Gheorghe: Cu cine, de la Poliție de la București, de la Minister, da’ cu cine?

Dispecer 112: Rămâneți să vorbiți cu Poliția, vă rog!

Moroșan Gheorghe: Care Poliție?

Dispecer 112: Poliția Bacău.

Moroșan Gheorghe: Nu am nevoie de Poliția Bacău, doamnă!

Dispecer IPJ Bacău: Poliția Bacău, ce urgență aveți? Bună ziua!

Moroșan Gheorghe: Nu-i nicio urgență dom’le, eu am spus să nu-mi deie la Poliția Bacău, că eu n-am nevoie de voi! Eu am nevoie de ministrul Justiției și ministrul de Interne!

Dispecer IPJ Bacău: Nu avem posibilitatea să vă facem legătura la ministrul de Justiție sau Interne, dar ce se întâmplă acolo domnu’ Moroșan?

Moroșan Gheorghe: Ce se întâmplă, da’ mi-a jefuit acum 10 ani de zile, mi-a jefuit cu ajutorul Poliției și Justiției, mi-a jefuit apartamentul!

Dispecer IPJ Bacău: Am înțeles.

Moroșan Gheorghe: Șî așa, știți situația, nu o știți prea bine…Și uite că le-am cerut, sunt patru ore de când le cer hotărârea judecătorească de evacuare!

Dispecer IPJ Bacău: Da, am înțeles că e acolo la dumneavoastră în lucru la Onești.

Moroșan Gheorghe: Da, în lucru, da’ de 10 ani de zile e în lucru! Îi în lucru, da’ cum lucrează de nu se poate …ooo… face zeițari (n.r. – se referă la zețari), acuma a inventat zeițarii, cu zeițari de aur și bate în aur!

Dispecer IPJ Bacău: Am înțeles, hotărârea asta privind ce anume? Hotărârea...

Moroșan Gheorghe: Evacuare, hotărârea de evacuare!

Dispecer IPJ Bacău: Evacuare privind ce? Evacuare…

Moroșan Gheorghe: Din apartament, eu, din apartament!

Dispecer IPJ Bacău: Care apartament, care apartament, de pe strada de pe care sunați dumneavoastră acuma sau la altă adresă?

Moroșan Gheorghe: Exact, da, de pe Stireanului 1 B cu 11.

Dispecer IPJ Bacău: Cum? Strada?

Moroșan Gheorghe: Strada Stirenului 1 B cu 11.

-dispecer IPJ Bacău: SIrenului?

Moroșan Gheorghe: STirenului!

Dispecer IPJ Bacău: Stirenului 1 B cu 11.

Moroșan Gheorghe: 1 B cu 11, exact.

Dispecer IPJ Bacău: Așa, asta unde s-ar afla, hotărârea asta?

Moroșan Gheorghe: Nu știu, Poliția…Am cerut-o la Poliție timp de 10 ani de zile, reclamația a fost (neinteligibil).

Dispecer IPJ Bacău: Da, fiind o hotărârea judecătorească, bănui că în zona asta a Judecătoriei de acolo se eliberează, nu?

Moroșan Gheorghe: De la Judecătorie, dar Judecătoria nu are așa ceva!

Dispecer IPJ Bacău: Judecătoria... Unde ati avut dumneavoastră dosarul ăsta, la Onești sau la Bacău?

Moroșan Gheorghe: La Onești, la Onești, da. Și la Bacău, și la Onești, (neinteligibil), peste tot!

Dispecer IPJ Bacău: La Onești.

Moroșan Gheorghe: Da’ oricum se întoarce dosarul la Oneș și trebuie să fie la Onești.

Dispecer IPJ Bacău: Se întoarce dosarul la Onești, spuneți dumneavoastră, da?

Moroșan Gheorghe: Da, să fie că eu de 10 ani de zile o cer și orice îmi spune, dar de hotărâre nimic.

Dispecer IPJ Bacău: Dar în hotărârea asta judecătorească dumneavoastră sunteți titular sau ea a fost...

Moroșan Gheorghe: Ei spun că eu am fost dat afară de aici cu hotărâre judecătorească.

Dispecer IPJ Bacău: Dar dumneavoastră ați văzut hotărârea asta judecătorească?

Moroșan Gheorghe: Niciodată!

Moroșan Gheorghe: Că dacă nu există…

Moroșan Gheorghe: Niciodată, niciodată!

Dispecer IPJ Bacău: Am înțeles.

Moroșan Gheorghe: Niciodată nu am văzut-o și am cerut-o de sute de mii de ori, am cerut-o, am cerut-o!

Dispecer IPJ Bacău: Proprietarul apartamentului sunteți dumneavoastră sau (neinteligibil) cu soția cu... Aveți copii?

Moroșan Gheorghe: Da.

Dispecer IPJ Bacău: Unde ar fi copiii dumneavoastră? Nu știu, nu au posibilitatea...

Moroșan Gheorghe: Copiii nu îs mari, n-au treabă, îs prin Germania.

Dispecer IPJ Bacău: Îs mari. dar unde (neinteligibil), aicea la Onești (neinteligibil), niciunul dintre copii.

Moroșan Gheorghe: Nu, nu, nu, nu, nu.

Dispecer IPJ Bacău: Înțeleg. Soția dumneavoastră unde se află acuma?

Moroșan Gheorghe: Îi pe aici, prin Onești.

Dispecer IPJ Bacău: Prin Onești… Ați luat legătura cu ea, băi, uite am problema asta aicea, la domiciliu...

Moroșan Gheorghe: Știe, știe, știe, știe, știe, știe.

Dispecer IPJ Bacău: Cunoaște situația.

Moroșan Gheorghe: Da, știe, că-i de acu’ 10 ani de zile problema, nu-i de acuma.

Dispecer IPJ Bacău: Da’ dumneavoastră locuiți cu soția?

Moroșan Gheorghe: Da, bineînțeles.

Dispecer IPJ Bacău: Cu chirie sau unde stați dumneavoastră? Că dacă ăsta... (neinteligibil).

Moroșan Gheorghe: La țară.

Dispecer IPJ Bacău: La țară unde anume?

Moroșan Gheorghe: La Bogdănești.

Dispecer IPJ Bacău: La Bogdănești, Filipești, comuna, pe unde sat, comuna?

Moroșan Gheorghe: Îi dincolo, dincolo de Filipești îi … sat Filipești.

Dispecer IPJ Bacău: Sat Filipești.

Moroșan Gheorghe: Da (neinteligibil).

Dispecer IPJ Bacău: Am înțeles…Ăăă…Haideți să iau legătura un pic cu colegii de la poliție de la Onești, să vedem care este starea.

Moroșan Gheorghe: Nu, domnule, ascultă-mă dumneata, eu îi am pe ăstia doi aici, eu dacă nu veniți repede acum să-mi dați legătura și ca ministru să nu intre pe televiziune, eu îi omor și gata, eu am găsit doi lucrători de la Chimcomplex.

Dispecer IPJ Bacău: Eu v-aș recomanda să nu faceți o faptă necugetată care s-o regretăm.

Moroșan Gheorghe: Nu, eu asta fac, eu de 10 ani de zile mă lupt!

Dispecer IPJ Bacău: Vă cred, vă cred.

Moroșan Gheorghe: Cu Miliţia banditească și cu procurorii de bandiți!

Dispecer IPJ Bacău: domnul, domnul, domnul Moroșan, ascultați-mă un pic.

Moroșan Gheorghe: Da.

Dispecer IPJ Bacău: Bine ar fi să ne liniștim, să vedem că totuși aste e o hotărâre judecătorească, reprezintă… reprezintă un document, o hârtie până la urmă.

Moroșan Gheorghe: Și unde-i, eu de 10 ani le spun să mi-o deie!

Dispecer IPJ Bacău: Păi haideți, haideți să vedem, să vedem ce putem face.

Moroșan Gheorghe: Au venit aicea mai mulți milițieni și o spus că acuma mi-o aduce, a venit un procuror, așa, o zis că e procuror și mi-o aduce imediat!

Dispecer IPJ Bacău: Bun, domnul Moroșan.

Moroșan Gheorghe: A trecut o grămadă de timp și nu mai vine, nu mai vine nici cu ea, nici fără ea!

Dispecer IPJ Bacău: Ca idee, deci hârtia asta trebuie scoasă, știu, de la arhivă…Nu v-a comunicat-o la…?

Moroșan Gheorghe: Da, da, da, (neinteligibil), de ce n-au adus-o, de ce n-au adus-o (neinteligibil).

Dispecer IPJ Bacău: Bănui că se lucrează la aspectele astea.

Moroșan Gheorghe: Las’, ce să lucreze, astea s-au lucrat 10 ani, nu se lucrează acuma!

Dispecer IPJ Bacău: Dumneavoastră acuma ce solicitați, hotărârea asta judecătorească, da?

Moroșan Gheorghe: Da. Și unde îmi sunt lucrurile din apartament, mi-au furat lucrurile!

Dispecer IPJ Bacău: Dumneavoastră aveți cunoștință că ea ar exista?

Moroșan Gheorghe: Nu există așa ceva pentru că am fost dat afară, mi-a fost dată familia afară prin forță, cu amenințare cu armă de foc, de către Jandarmeria Română!

Dispecer IPJ Bacău: Dumneavoastră ați avut cheia acolo la apartament?

Moroșan Gheorghe: Cum să am cheia, nu aici ei au băgat apartamentul a fost luat de Chimcomplex SA Borzești și-a adus munci…

Dispecer IPJ Bacău: Chimcomplex, stați un pic să notez, Chimcomplex Borzești, ăsta-i fostul Rafo.

Moroșan Gheorghe: Nu! Rafo-i Rafo, Chimicul e Chimic, fostul Chimic!

Dispecer IPJ Bacău: Chimic.

Moroșan Gheorghe: Da.

Dispecer IPJ Bacău: Am înțeles și ăsta era cum în chirie sau cum era ANL, cum îi?

Moroșan Gheorghe: Nu era domnule, apartamentul e proprietate personală nevastă-mea lucra la Chimic.

Dispecer IPJ Bacău: Acolo, da.

Moroșan Gheorghe: Și, da, și au scos-o lipsă cu 8,3 miliarde, directorul mi-a făcut un furt de titan de 8 tone de titan și ăla însumat la plată a fost 8,3 miliarde de lei!

Dispecer IPJ Bacău: Și s-a pus poprire pe el sau care e ideea?

Moroșan Gheorghe: Exact, mi-a pus sechestru, am câștigat, trebuie să...

Dispecer IPJ Bacău: Aveți hotărârea cu care ați câștigat?

Moroșan Gheorghe: Da, bineînțeles, am două de anulare, i-am dat.

Dispecer IPJ Bacău: Și le-ați depus, nu știu, la Judecătorie?

Moroșan Gheorghe: Văleu, da, păi am depus sute de hotărâri!

Dispecer IPJ Bacău: La Chimcomplex acolo, au ajuns acolo?

Moroșan Gheorghe: Nu are ce să dea la Chimcomplex, Chimcomplexul (neinteligibil), la Chimcomplex.

Dispecer IPJ Bacău: Înțeleg, da’ ca și rezolvare, acuma, ca să aducem hotărârea asta judecătorească, eu am să iau legătura cu colegii de acolo, de la Onești.

Moroșan Gheorghe: Nu, domnule, ascultați-mă ce-ți spun eu!

Dispecer IPJ Bacău: Eu din telefon, de aicea de la Bacău, nu pot să trimit hârtia, decât trebuie să rog pe plan local.

Moroșan Gheorghe: Dumneata ascultă-mă, ascultă-mă ce îți povestesc eu!

Dispecer IPJ Bacău: Ascult, da, spuneți.

Moroșan Gheorghe: Ca să fie treaba bună, mie îmi dați telefon la ministru, să intre în direct prin televiziune și să-mi spună că (neinteligibil).

Dispecer IPJ Bacău: Nu cred că am posibilitatea asta, că nu știu programul dânsului.

Moroșan Gheorghe: Dacă nu intră (neinteligibil), nu mă interesează de programul lor! Dacă nu iese, eu omor astea două persoane și le arunc, sunt la etajul III, le arunc jos!

Dispecer IPJ Bacău: Eu aș spune să vă liniștiți un pic că…

Moroșan Gheorghe: Eu am spus clar că nu mai durează mult!

Dispecer IPJ Bacău: Am înțeles.

Moroșan Gheorghe: Nu durează mult, eu acuma le-am povestit că îi omor și nu au șansă de supraviețuire!

Dispecer IPJ Bacău: Trebuie să vă gândiți și la acele - eu știu – persoane, că și ele au la rândul lor copii, ei nu au absolut nicio problemă acolo.

Moroșan Gheorghe: Nu mă interesează ăla, nu mă interesează!

Dispecer IPJ Bacău: Cred.

Moroșan Gheorghe: Pe mine nu mă interesează!

Dispecer IPJ Bacău: Eu vă aud.

Moroșan Gheorghe: Și după aceea o să deie cu subsemnatul care trebuie să deie cu subsemnatul și să vedem în ce bază (neinteligibil) apartamentul!

Dispecer IPJ Bacău: Principalul răspunzător…Alo, domnul Moroșan, mă mai auziți?

Moroșan Gheorghe: Da, eu vă aud foarte bine.

Dispecer IPJ Bacău: Deci lăsați timp să stau un picuț de vorbă cu colegii acolo, să vedem care îi stadiul la hotărârea asta judectorească, să vedem ce…

Moroșan Gheorghe: Nu există domnule, dumneata nu înțelegi că nu există, nu există nicio hotărâre!

Dispecer IPJ Bacău: Să vedem, păi eu de aici de la Bacău, dacă este sau nu…

Moroșan Gheorghe: Nu există, dumneata nu înțelegi, da’ dumneata înțelegi că nu există?!

Dispecer IPJ Bacău: V-am înțeles, vă liniștiți un pic să vedem ce…

Moroșan Gheorghe: Nu există, alo, eu vorbesc, eu îţi vorbesc românește, dumneata înțelegi românește?!

Dispecer IPJ Bacău: Înțeleg românește, sunt calm, lucru care îl solicit și de la dumneavoastră.

Moroșan Gheorghe: Nu există hotărâre judecătorească, ei mi-au intrat și mi-a jefuit apartamentul (neinteligibil).

Dispecer IPJ Bacău: Legătura cu soția ați luat, cu soția ați stat de vorbă?

Moroșan Gheorghe: Soția mea este aici cu mine.

Dispecer IPJ Bacău: Poate a rezolvat problema, eu știu, o găsit hotărărea, stă de vorbă cu cineva.

Moroșan Gheorghe: Alooo, tataie…

Dispecer IPJ Bacău: Aveți numărul de telefon al ei?

Moroșan Gheorghe: Nu, nu-i nevoie.

Dispecer IPJ Bacău: Nu este nevoie.

Moroșan Gheorghe: Ce să găsească, da’ ce să găsească?

Dispecer IPJ Bacău: Întreb, să sunați. De când ați plecat de acasă ați stat de vorbă cu soția?

Moroșan Gheorghe: Alooo, domnule dumneata ești normal sau ești beat, nu eu te întreb așa, ești beat sau ești normal?

Dispecer IPJ Bacău: Nu, eu încerc să...

Moroșan Gheorghe: Păi nu înțelegi că de 10 ani de zile eu mă muncesc cu bandiții ăștia de 10 ani!

Dispecer IPJ Bacău: Înțeleg.

Moroșan Gheorghe: Știi ce-i ălă un an? Eu de 10 ani mă lupt cu ei cu hotărârea asta.

Dispecer IPJ Bacău: Am înțeles.

Moroșan Gheorghe: Adica cum, nevasta nu știa de hotărâre de 10 ani?

Dispecer IPJ Bacău: Am întrebat.

Moroșan Gheorghe: E cu mine în casă și nu știa de hotărâre?!

Dispecer IPJ Bacău: Da, n-am de unde să cunosc, da’ n-am de unde să cunosc aspectele astea, spun să ne liniștim că trebuie să găsim o soluție, nu există…

Moroșan Gheorghe: Tot ce este vă las doi morți aici, frumușel, și cine o să fie vinovat, o să de-a cu subsemnatul, la revedere!

Dispecer IPJ Bacău: Domnul Moroșan, eu zic să vă liniștiți lăsați-ne să vedem ce-i cu hotărârea judecătorească asta de evacuare!

Moroșan Gheorghe: Nu, nu, nu există nicio hotărâre, a venit un câcat de procuror și a spus că e procurorul lu’ Pește și se duce după hotărâre!

Dispecer IPJ Bacău: Așa și ați stat de vorbă cu dânsul?

Moroșan Gheorghe: Da, și o spus că se duce după hotărâre să o aducă, unul a venit și o spus că o are la el, să-i dau drumul la apartament, dar nu mi-o arătat-o, n-a văzut nimic, de procurorul lu’ Pește a spus că aduce el unde... (neinteligibil)

Dispecer IPJ Bacău: Dacă domnul procuror a zis că aduce, eu zic că trebuie să aveți încredere, că sigur aduce.

Moroșan Gheorghe: Păi și când mi-o aduce, păi da’ să am încredere în bandiți, în ce să am, în bandiții ăia...

Dispecer IPJ Bacău: Așteptați, așteptați să facă rost de ea.

Moroșan Gheorghe: Ce să aștept, aștept, nu am așteptat destul 10 ani?!

Dispecer IPJ Bacău: Am înțeles, dar în momentul ăsta acum ei trebuie să o găsească, da, m-ați înțeles, haideți că i-au legătura cu colegii de acolo de la fața locului, da, domnul Moroșan?

Moroșan Gheorghe: Da.

Dispecer IPJ Bacău: M-ați auzit, vă liniștiți acum, i-au legătura un pic cu colegii de acolo, să vedem cu ce…

Moroșan Gheorghe: Poți să iei dumneata cu cine vrei, dumneata nu mai bate apa în piuă degeaba, ți-am spus!

Dispecer IPJ Bacău: Da’ nu bat, eu asta încerc să înțeleg ce se întâmplă acolo.

Moroșan Gheorghe: Nu am spus așa? Mie îmi dați la București, că dacă nu, imediat îi aveți morți, acuma, repede îi aveți!

Dispecer IPJ Bacău: Am înțeles, vă calmați, vă liniștiți și vedem. Că dumneavoastră când sunați, ajunge la Bacău.

Moroșan Gheorghe: Îi aveți morți aici, mă doare în cur, în seara asta îs la pușcărie și gata-i, la revedere!

Dispecer IPJ Bacău: Domnul Moroșan, vă liniștiți, vă calmați.

Moroșan Gheorghe: Eu îs foarte calm.

Dispecer IPJ Bacău: Așa, bun, haideți să…

Moroșan Gheorghe: Dați acuma așa, dați repede, dacă nu rezolvați acuma repede…

Dispecer IPJ Bacău: Vă fac legătura telefonic și la Poliția Onești, să reușesc, dacă stau de vorbă…

Moroșan Gheorghe: Nu am nevoie eu de bandiți, eu mă f** în gura milițianului de aici, de la Onești! (neinteligibil)

Dispecer IPJ Bacău: Mă auziți, domnul Moroșan, dacă eu stau de vorbă cu ei, deci eu trebui să sun pe pe domnii ăștia de acolo, da, de asta vă dau legătura să continuați discuția cu colegii de la Onești, da?

Moroșan Gheorghe: Dumneata sună-l pe banditul dumitale de comandant, cum îl cheamă?

Dispecer IPJ Bacău: Care este la noi la comandă, am înțeles, numai că dumneavoastră trebuie să vă liniștiți găsim noi o rezolvare, da?

Moroșan Gheorghe: Nu există rezolvare, rezolvarea v-o spun eu cum o fac, asta-i 99,9%!

Dispecer IPJ Bacău: Dom’le, înțelegeți, calmați-vă. Luăm legătura, da, o să vorbiți cu Poliția Onești, da?

Moroșan Gheorghe: Nu cu Poliția Onești, degeaba vorbești, domnule, dumneata. Nu înțelegi odată?!

Dispecer IPJ Bacău: Am înțeles, atuncea închid, să stau de vorbă cu polițiștii acolo, să vă sune cineva de acolo de la fața locului, să vă spună ce au reușit, ce…

Moroșan Gheorghe: Pe cine, pe cine să sune?

Dispecer IPJ Bacău: Păi, eu știu, care-i acolo la fața locului.

Moroșan Gheorghe: Păi, și pe cine să sune?

Dispecer IPJ Bacău: Pe dumneavoastră, nu?

Moroșan Gheorghe: Păi sunt aicea, în fața mea, da’ pe cine să sune la fața locului?

Dispecer IPJ Bacău: Păi stați, îi vedeți acolo, stați de vorbă cu ei: dom’le ați găsit hotărârea asta?

Moroșan Gheorghe: Da’ unde e aici? S-a dus și a căutat-o. Cred că, de acum, trebuie să sape pe aici prin fața blocului, s-o caute în pământ!

Dispecer IPJ Bacău: Domnul Moroșan.

Moroșan Gheorghe: Da.

Dispecer IPJ Bacău: Deci, repet, vă liniștiți, iau legătura cu colegii de la…

Moroșan Gheorghe: Nu, domnule! Cu cine, cu cine, cu cine, cu cine, să iau legătura?!

Dispecer IPJ Bacău: Să văd unde poate să fie hotărârea asta.

Moroșan Gheorghe: Cum îți spune dumitale, cum îți spune?

Dispecer IPJ Bacău: Deci sunt operator 4 Poliția Bacău….

Moroșan Gheorghe: Cum te cheamă, cum te cheamă?

Dispecer IPJ Bacău: Numele meu este (…).

Moroșan Gheorghe: Da’, auzi, vorbește (neinteligibil) cu (…), da.

Dispecer IPJ Bacău: Alo, dispecer Poliția Bacău, cu cine vorbesc? Alo. O închis, Oneștiul, ați fost în ascultare, da, m-ați auzit?

Deznodământul. Ultimele cuvinte ale victimelor: „Hai că ne omoară nenorocitul! Nu, nu, nu!”

Instanța reține că după 5 ore în care a fost lipsit de libertate în mod ilegal şi torturat psihic de ameninţările cu moartea proferate în mod constant Gheorghe Moroșan, într-un gest de revoltă, victima l-a lovit pe inculpat cu piciorul în zona membrelor inferioare.

În acel moment, reține instanța, Gheorghe Moroșanu a luat cuţitul de pe pervazul balconului, s-a întors brusc şi a lovit victima în zona corpului cu acel cuţit. Victima a fugit imediat din balcon, fiind urmat de către criminal.

În continuare, deşi victima căzuse la podea în mijlocul sufrageriei, înjunghiat şi lipsit de orice formă de apărare, inculpatul a continuat să îi aplice lovituri de cuţit, timp în care a doua victimă s-a refugiat în ultima cameră a apartamentului, cea situată în faţa uşii de acces în imobil.

Ulterior, în ciuda ţipetelor de disperare ale victimei, inculpatul s-a apropiat şi de acesta şi cu aceeaşi brutalitate şi orice lipsă de empatie umană l-a lovit în mod repetat cu acelaşi cuţit, în diferite zone ale corpului.

„Strigătele de disperare şi de agonie ale celor două victime („Hai! Hai că ne omoară nenorocitul! Haideţi…haideţi....Nu, nu, nu!”) au răsunat pe strada Stirenului, au fost auzite de persoanele prezente la faţa locului şi au fost înregistrate de martorul (…), acesta rămânând pe trotuarul din faţa balconului în timpul intervenţiei organelor de poliţie.

Conform declaraţiilor martorilor (…) în momentul în care au observat busculada din balcon, iar vecinii au strigat la colegii din interiorul scării blocului să intervină, acţiune întreprinsă de lucrătorii din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale concomitent cu momentul în care au auzit strigăte şi zgomote de lovituri în interiorul apartamentului. Pătrundere în forţă în interiorul locuinţei s-a realizat însă cu dificultate şi s-a finalizat prin executarea de focuri de armă (atât cu muniţie letală cât şi cu muniţie neletală, asupra inculpatului Moroșan Gheorghe), dar nu şi prin salvarea vieţilor celor două victime”, se mai arată în motivarea instanței.