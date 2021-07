Atacantul spaniol Jefte Betancor este, de vineri, jucatorul echipei de fotbal FC Farul Constanta, cu care a semnat un contract pe doi ani, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial.

In varsta de 28 de ani, pe care i-a implinit in urma cu trei zile, Jefte Betancor a marcat 9 goluri in ultimul sezon pentru FC Voluntari.

Ads

In sezonul 2019/2020 inscris 16 goluri pentru SV Ried (Austria).

El a mai evoluat in cariera, intre altele, la Hercules Alicante, Tenerife B, Las Palmas B, San Fernando, Mattersburg sau Vorwaerts Steyr.

Farul i-a mai transferat in aceasta vara pe portarul Mihai Aioani (Chindia Targoviste), pe atacantul Adrian Petre (UTA Arad), pe fundasul Ionut Larie (Gaz Metan Medias) si mijlocasul brazilian Romario Pires (FC Hermannstadt), mijlocasul Vlad Mihalcea (Aerostar Bacau), pe mijlocasul Florin Purece (Sepsi OSK Sfantu Gheorghe), iar fundasul olandez Bradley de Nooijer a revenit dupa un imprumut in Ucraina (Vorskla Poltava).