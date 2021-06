Gica Hagi, negocieri intense pentru un transfer important la Farul! Ce fotbalist de nationala este asteptat la Constanta EXCLUSIV

Farul, noua echipa din Constanta, se pregateste sa se lupte la cupele europene cu granzii campionatului. Pentru acest lucru, Gica Hagi are de gand sa faca o campanie importanta de transferuri.



Farul i-a luat pe Marian Aioani, Ionut Larie, Adi Petre si se pregateste de o mutare importanta pentru Liga 1.

Hagi a revenit pe banca tehnica dupa doar un an si vrea sa faca o impresie frumoasa in primul an de Liga 1, cu Farul Constanta.

Conform surselor Ziare.com, pe langa cei trei fotbalisti adusi la echipa, "Regele" negociaza imprumutul lui Tudor Baluta (22 de ani) de la Brighton, pentru cel putin 6 luni.

Fotbalistul a fost vandut in Anglia de FC Viitorul, insa nu a rupt gura targului in Premier League si a fost cedat sub forma de imprumut la Den Haag, in Olanda, si la Dinamo Kiev, in Ucraina.

La echipa lui Mircea Lucescu, Baluta a fost mai mult accidentat decat a jucat si nu a mai fost dorit in lot si pentru sezonul viitorul de antrenorul roman.

La fel ca si in cazul lui Adi Petre, Hagi vrea sa-l resusciteze pe Baluta, un tanat talentat, in care isi pune mari sperante.

3 milioane de euro a primit FC Viitorul de la Brighton pentru fotbalistul roman, in 2019.

Tudor Baluta este si in vizorul lui Mirel Radoi pentru nationala Romaniei, unde are deja 9 meciuri jucate.