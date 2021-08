Gest nobil! Gică Hagi l-a angajat la Farul pe unul dintre idolii săi

Gică Hagi nu și-a uitat idolii.

"Regele" a sărit în ajutorul lui Liță Dumitru, fostul mare fotbalist al României, și cel care a fost nevoit să plece in SUA pentru a-și putea întreține familia.

Hagi îl va angaja în cadrul clubului Farul pe post de scouter.



"Gică Hagi mi-a spus de mult că are nevoie de mine ca scouter. Că pot merge la el să stăm de vorbă. Nu să-l ajut neapărt pe Hagi, ci pe copiii de la el. Am ajuns la concluzia că vom lucra împreună. În prima zi când ne-am văzut acum, de la 9 jumate până la 2 la prânz, am vorbit numai fotbal.

Când lăsase echipa i-am și spus că Viitorul nu va merge bine fără el. S-a demonstrat că am avut dreptate.

De la 1 august 2021 pot spune că lucrurile s-au așezat. Mi-a spus că mă ia pentru că eu și Cruyff am fost idolii lui. Am avut amândoi același idol, Cruyff. Mi-a spus că la vârsta și experiența mea pot avea un program lejer. Să stau la Constanța sau la Chiajna. Pot face același lucru în ambele orașe.

Să-l ajut acolo unde e nevoie. Să merg la meciuri la Liga 1 și ce văd să discutăm, să ajutăm copiii, că au nevoie de noi.

Sfătuitor nu pot fi pentru Hagi, doar colaborator. Un fel de ajutor, mai mult", a spus Liță Dumitru la Gold FM.

Fostul mare fotbalist a trăit clipe grele în SUA.

Lita Dumitru povestea anul trecut că a rămas în stradă din cauza unui om care i-a dat țeapă.