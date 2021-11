Scandal uriaș după meciul echipei lui Hagi în Liga 1. Acuzații mari ale adversarilor

Antrenorul echipei Gaz Metan Mediaş, Ilie Poenaru, a criticat, luni seară, arbitrajul de la meciul cu Faul Constanţa, încheiat la egalitate, scor 1-1.



”Am jucat cu o echipă bună, care pasează. Ne-am lăsat dominaţi, asta a fost strategia noastră. Am jucat multe meciuri împotriva lui Gică şi am preferat să facem densitate, să ne retragem puţin şi să recuperăm, să jucăm contraatac şi am reuşit să marcăm. Nu am contat aproape deloc în atac, sunt strategii.

Pe o dominare a lor clară, puteam să luăm 3 puncte importante. Din păcate, intervin anumite persoane. Nu mai înţelegem ce se doreşte. Acceptăm greşeala, dar să fii la 3 metri de fază... Este aut pentru noi şi-l oferă lor, de acolo se ajunge la penalty. Sunt 2 greşeli în aceeaşi fază. Sunt jucători de 30 şi ceva de ani cu copii acasă, unde vrem să ajungem? Deranjăm cumva? Pentru anumite echipe se întâmplă nişte lucruri?

Lasă-mă să pierd pe greşeala mea, pe prostia mea. Nu vă mai implicaţi voi! De ce puneţi voi bomboana pe colivă? Suntem în moarte clinică. În momentul ăsta, jucătorii mei au pierdut bani, ne batem la retrogradare şi nu e uşor. Nu a avut o explicaţie clară. M-a invitat la dânsul în vestiar după meci.

Dar nu are ce să-mi explice. Am primit şi eu imaginile. În momentul în care eşti acolo şi Petre spune: L-am păcălit, am fost şmecher, ce să mai spunem? Sunt oameni, cu toţii greşim, dar cred că VAR-ul îi ajută foarte mult şi pe ei, dar şi pe noi. În loc să ne vedem de antrenamente, trebuie să facem psihologie.

Vedeam după un meci foarte slab la Mioveni, am reuşit să-i reabilităm din punct de vedere mental, dar din păcate pierdem 2 puncte foarte importante şi ne aşteaptă o săptămână grea. Avem probleme şi cu suspendaţii, cu accidentările. Sacrificiul nostru nu a fost de ajuns pentru că a intervenit cineva”, a declarat Ilie Poenaru, la finalul meciului, informează digisport.ro.

Formaţia Gaz Metan Mediaş a remizat, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-1 (1-0), echipa Farul Constanţa, în etapa a XVII-a a Ligii I Casa Pariurilor. Constănţenii au egalat în minutul 90+7, din penalti.

Pentru Gaz Metan a marcat Morar, în minutul 44, iar pentru Farul a înscris Betancor, în minutul 90+7, din penalti..

La finalul meciului, arbitrul Iulian Călin a avut nevoie de intervenţia forţelor de ordine pentru a ieşi de pe teren.