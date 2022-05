Fostul preşedinte american George W. Bush a făcut o gafă în timp ce critica invazia militară a Ucrainei de către Rusia, evocând dn greşeală Irakul - în care a lansat o invazie militară în 2003 - în locul Ucrainei.

Fostul preşedinte al Statelor Unite, invitat miercuri să se exprime în cursul unui eveniment la Dallas, în Texas, a evocat o ”invazie a Irakului total nejustificată şi brutală”, după care a revenit şi s-a corectat.

”Rezultatul este absenţa echilibrului puterilor în Rusia şi decizia unui om de a lansa o invazie a Irakului total nejustificată şi brutală”, a declarat George W. Bush.

”Vreau să spun a Ucrainei”, s-a corectat el.

Această gafă a provocat un val de râsete în audienţă.

Former US President George W Bush mistakenly condemns the invasion of Iraq in a slip of the tongue when speaking about the Russian invasion of Ukraine ⤵️ pic.twitter.com/DGwDUTrXZ5— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 19, 2022