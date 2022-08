Nunta lui George Simion: când grotescul maschează cinismul

Vrând-nevrând, toată lumea a auzit de nunta lui George Simion și comentează diferite momente. Că de ce a concertat Phoenix, că au fost mai puțini invitați decât se miza, că a câștigat bătălia tv, etc. Fără să minimalizez relevanța acestor subiecte, concentrarea dezbaterii pe ele este doar o formă de a nu vedea pădurea de copaci.

Pe fond, George Simion și-a atins scopul. Se vorbește despre el. Notorietatea lui, dacă nu a crescut și mai mult, cel puțin s-a consolidat. Aceia dintre dumneavoastră care disprețuiți ideea de a-ți transforma nunta într-un reality show de prost gust să știți că nu sunteți ținta lui Simion, ci doar niște „victime colaterale” ale căror critici au efectul pervers de a întreține admirația fanilor AUR și al tipologiei de ipocrizie naționalist-populistă pe care o personifică ginerele de la Măciuca.

Cu nunta asta, George Simion a depășit momentul politic greu în care intrase prin asocierea lui cu ideile „glorioase” ale propagandei Kremlinului și consecințele impopularității atacului sălbatic al Rusiei asupra Ucrainei. Și-a reîncălzit electoratul.

Miza finală sunt voturile. Ca orice politician, George Simion se află într-o perpetuă vânătoare, pentru că doar voturile îți asigură locul la masa mirilor, unde se primește „darul” impozitelor și se feliază „tortul” bugetului. Iar problema de fond a bâlciului organizat la Măciuca este tocmai cinismul vânătorului de zestre în voturi, care nu s-a sfiit să-și transforme nunta într-o operetă a caliciei.

Sigur, cei doi ani care ne despart de următoarele alegeri sunt o perioadă lungă din punct de vedere electoral și istoria ne-a arătat că multe se pot întâmpla. Însă George Simion și-a confirmat, în weekend, candidatura la Cotroceni.

Perspectiva e să vedem un remake al finalei Iliescu-Vadim, din 2000. Cu un PNL decredibilizat după scamatoria înlocuirii USR cu PSD la guvernare și un USR năuc și sleit de răzbeluri intestine irelevante pentru propriul electorat, cursa electorală pentru Palatul Cotroceni, din 2024, se anunță a fi o afacere între candidatul PSD și outsider-ul fără șanse al naționalist-populiștilor, George Simion.

Ca și Vadim Tudor în 2000, liderul AUR are o bază electorală de 20-25%, în funcție de absenteism. Suficient, probabil, să prindă turul doi. Prea mult în plus nu are de unde să adune și perspectiva de a-l vedea instalat la Cotroceni ar avea darul să aducă candidatului PSD și o bună parte din voturile care, tradițional, aparțin dreptei. Și chiar dacă visează, Simion știe că șansele să câștige Președinția sunt cvasi-nule, dar scorul partidului e important la negocierile de după nunta alegerilor generale din 2024.

Acest scenariu, și posibil și probabil în acest moment, deschide însă o altă linie de front. Cea salbatică și nemiloasă a stabilirii candidatului PSD. Și dacă până acum cea mai logică opțiune era miza pe un candidat decent care să nu încingă spiritele votanților de dreaptă, de genul Mircea Geoană sau Alexandru Rafila, eventualitatea unei finale cu George Simion le-ar oferii noi perspective unor Marcel Ciolacu sau Gabriela Firea. Pentru că, nu-i așa, dumneavostră ce-ați alege între Ciolacu și Simion?