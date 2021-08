Politicieni surprinși în cele mai șocante ipostaze: de la orgii sexuale la consum de cannabis

De-a lungul timpului, politicieni din întreaga lume au reușit să șocheze opinia publică atunci când au fost surprinși în diferite ipostaze.



Ziare.com vă prezintă mai jos cazurile celebre ale unor politicieni prinși la orgii sexuale, băuți la volan sau având plantații de marijuana:

Fostul eurodeputat ungar József Szájer, membru al partidului lui Viktor Orban, FIDESZ, şi al PPE a fost implicat într-un amplu scandal în la sfârșitul anului trecut, când s-a dezvăluit faptul că acesta a participat la o orgie sexuală cu 25 de persoane în Bruxelles. Poliția a constatat că participanții au încălcat reglementările privind numărul maxim (4) de oameni care se pot aduna în pandemie. József Szájer a fost prins în timp ce încerca să fugă pe burlanul clădirii, potrivit publicației la Derniere Heure, iar parchetul belgian a anunțat că asupra sa a fost găsită o punguță cu droguri.

Însă, după ce și-a recunoscut fapt, József Szájer, membru fondator al Fidesz, partidul premierului maghiar Viktor Orban, a precizat că nu a consumat droguri și că își exprimă regretul că nu a respectat măsurile de protecție împotriva pandemiei.

În ianuarie 2015, parlamentarul britanic Jim Dobbin a murit după ce a consumat o cantitate mult prea mare de vodcă în cursul unui dineu oficial organizat în Polonia. Potrivit jurnaliștilor de la Agerpres. Politicianul de 73 de ani a respectat tradiția locală și a golit câte un pahar de băutură alcoolică după fiecare fel de mâncare. Soția lui a povestit că, la un moment dat, deputatul le-a spus unor prieteni că nu se simte bine, iar aceștia l-au dus în camera lui de hotel. El a adormit imediat, dar nu a mai putut fi trezit. A încetat din viață la spital în dimineața următoare.

Medicii legiști au constatat că Dobbin, care era specialist în microbiologie, avea în momentul decesului o concentrație de alcool în sânge de cinci ori mai mare decât limita permisă în Marea Britanie pentru conducătorii auto. Autopsia a relevat, totodată, că în plămâni avea bucăți de alimente, care i-au blocat respirația.

Cu șase ani în urmă, agenții antidrog de la Chișinău au descoperit în curtea casei lui Andrei Busuioc, cetățean al Republicii Moldova, peste trei sute de tufe de cânepă. Acum el este senator de Vaslui din partea AUR, în Parlamentul României.

„Dosarul este în judecată, nu vreau să comentez încă, că sunt pe val toate. Eu am să mă pronunț cumva, mă rog, ca ancheta să meargă așa cum trebuie, n-am vrut să expun, nici n-aș vrea să ies în presă (…). La instanța de fond n-a fost admis niciun martor, dar acum la a doua instanță, au primit martorii și eu cred că se va demonstra că n-am nicio vină. Atunci (la interogatoriul poliței – nr) eram stresat, am fost luat așa prin surprindere… Vă spun sincer, eu nu fumez țigări. Și nici nu consumam alcool (…). După incident am început să mai iau așa câte o bere, dar atunci duceam un mod de viață sănătos. Acum, dacă urmăriți rolul dosarului meu, veți observa că toți anchetatorii, e o gașcă întreagă, au fost demisionați că fabricau dosare. Dar nu vreau să spun asta deocamdată, aștept să se pronunțe instanța”, spunea recent senatorul Andrei Busuioc.

Amintim că vineri, 27 august, un angajat al Senatului a fost prins de către ofițerii SPP, cu un pliculeț de cannabis asupra lui, în timp ce încerca să intre în Parlament. Mircea Gheorgheosu este expert de comunicare și membru AUR, iar în timpul percheziției corporale a declarat că substanța din pliculeț este marijuana și o folosește pentru consumul propriu.

”Lucrarea întocmită a fost transmisă unității competente material, Brigada de Combatere a Crimei Organizate București, la acest moment fiind in instrumentarea DIICOT – Structura Centrală”, transmitea Poliția Capitalei.