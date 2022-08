Accesul la nunta lui George Simion se face pe bază de brățări, ca la festival. Mesajul de pe accesoriile cu motive tradiționale

Președintele AUR, George Simion, care urmează să se căsătorească la finalul lunii august, a publicat joi, 18 august, un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care îi îndeamnă pe cei care vor merge la eveniment să-și ridice brățările de acces.

Simion a postat și o poză.

„Cei care s-au înscris deja, vă rugăm să ridicați brățările până duminică pentru a vă ușura accesul în zona nunții noastre”, a transmis George Simion.

Pe brățările care au motive tradiționale scrie Ilinca și George Simion. „Uniți din iubire”, mai scrie pe accesorii, dar și data nunții, 27 august 2022.

George Simion, liderul AUR, a oferit noi detalii despre nunta sa, ce va avea loc în luna august, într-o comună din județul Vâlcea, la care se așteaptă să participe peste 10.000 de persoane.

De asemenea, Simion a spus că va fi ”o serbare câmpenească”, nu o nuntă, și că accesul se va face pe baza confirmărilor, iar invitații vor primi brățări în acest sens.

”Foarte mulţi români au confirmat deja că vor participa şi le mulţumesc. Nu o să fie nuntă propriu-zisă, ci o să fie o serbare câmpenească. Îi rog pe toţi cei care vin să confirme participarea, pentru că alfel nu vor putea face accesul şi nu o să ştim pentru câţi oameni o să ne pregătim. Accesul se face pe baza listei de oameni care au confirmat.

Vom avea o brăţară pe care o primeşte toată lumea care se înregistrează, o brăţară de acces, cum se procedează la toate evenimentele, a spus George Simion la Antena 3.

Niciun parlamentar nu va participa la nunta lui Simion

George Simion a mai spus că și-a invitat toți colegii parlamentari, încă crede că s-a dat ordin să nu participe” deoarece niciunul nu a confirmat.

”Am invitat toţi colegii parlamentari, aşa mi s-a părut normal. Din păcate, cred că au ordin, să nu participe. Nu am primit confirmarea de la niciunul dintre partidele din Parlament, dar nu este opţional. Vine doar cine vrea. Naşii şi rudele apropiate o să se ocupe de sarmale şi de masa nuntaşilor.

Vom avea sarmale şi grătar. Colegii mei parlamentari vor amenaja câteu un cort pentru fiecare regiune etnografică din România. O să vină mulţi meşteşugari şi mulţi oameni conectaţi cu folclorul românesc. Nuntaşii vor avea diferite atracţii la care pot participa, ca la un festival”, a mai spus Simion.

Liderul AUR a adăugat că va petrece luna de miere în Maramureș și că a invitat inclusiv colegii de la UDMR pentru că ”nu le-a luat cetățenia încă”.

”Am dat invitaţii la nuntă majorităţii colegilor mei din Camera Deputaţilor. Am dat parlamentarilor, o să dau şi celor de la UDMR, am dat celor de la minorităţi, de la USR, PSD şi PNL. Am invitat toţi românii, dar şi parlamentarii UDMR. Sunt şi ei români. Vreau să petrec cu parlamentarii de peste tot, cu toţi românii. Sunt şi ei români, nu i-am descalificat, nu le-am luat cetăţenia încă”, spunea George Simion la sfârșitul lunii iulie.