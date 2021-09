George Simion, invitație către PSD să demită Guvernul Cîțu: ”Depuneţi moţiunea USR împreună cu AUR” VIDEO

Liderul AUR George Simion a discutat joi, 2 septembrie, cu deputatul PSD Sorin Grindeanu, îndemnându-l să semneze moţiunea de cenzură a Alianţei pentru Unirea Românilor pe care USR PLUS a anunţat că o va semna, pentru demiterea Guvernul Cîţu.

În replică, prim-vicepreşedintele PSD i-a transmis co-preşedintelui AUR că social-democraţii deja au textul moţiunii şi numărul necesar de parlamentari şi l-a îndemnat să depună moţiunea USR împreună cu AUR.

Redăm mai jos dialogul integral între social-democratul Sorin Grindeanu şi liderul deputaţilor AUR George Simion:

„George Simion: Ştiţi, noi am venit cu un text domnule Grindeanu şi tocmai am avut o întâlnire cu liderul deputaţilor USR care a zis că nu o să semneze o moţiune a PSD. În schimb, pe această moţiune, singura care există în acest moment, USR PLUS ar fi dispuşi să o semneze.

Sorin Grindeanu: Foarte bine. Să o depuneţi.

George Simion: Haideţi să semnaţi şi dumneavoastră.

Sorin Grindeanu: Eu v-am spus ce facem noi. Depuneţi moţiunea USR împreună cu AUR.

George Simion: Dar dumneavoastră nu semnaţi?

Sorin Grindeanu: Eu v-am spus ce face PSD.

George Simion: Păi în felul acesta o să cadă moţiunea ca şi cea din luna iunie.

Sorin Grindeanu: De ce?

George Simion: Pentru că ar trebui toţi să o semneze şi vă oferim. Cei de la USR PLUS sunt dispuşi să semneze.

Sorin Grindeanu: Haideţi să semneze USR cu AUR. Bine?

George Simion: Bun şi PSD?

Sorin Grindeanu: Noi am spus ce facem după-amiază. Avem textul moţiunii. Avem numărul necesar de parlamentari.

George Simion: Dar sunteţi singuri. Nu o să aveţi.

Sorin Grindeanu: Dacă nu vreţi să daţi jos Guvernul, nu o să avem.

George Simion: Nu, vrem să dăm jos Guvernul şi de asta pe această moţiune, singura existentă, trebuie să semneze şi USR şi PSD, nu?

Sorin Grindeanu: Haideţi semnaţi”.

Liderul deputaţilor USR PLUS Ionuţ Moşteanu a afirmat că premierul Florin Cîţu a pierdut susţinerea formaţiunii şi a anunţat că au fost discuţii cu AUR pentru depunerea unei moţiuni de cenzură.

Tot joi, prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a anunţat că PSD este singurul partid care are numărul suficient de parlamentari pentru a iniţia o moţiune de cenzură. „Cine vrea ca acest Guvern să pice, va semna moţinea PSD, restul sunt poveşti”, a explicat Grindeanu.

„Astăzi, PSD va prezenta textul moţiunii de cenzură pe care îl şi punem la dispoziţia parlamentarilor pentru a o semna. Cine vrea ca acest Guvern să pice, va semna moţiunea PSD. Restul sunt poveşti. Contezi doar dacă semnezi. Dacă nu, faci balet”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă susţinută joi la sediul partidului.

