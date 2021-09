Liderul AUR contestă procedura de verificare a semnăturilor de pe moțiune. „Sunt minciuni menite a-l salva pe Florin Cîțu” VIDEO

Liderul AUR, George Simion, a criticat luni, 6 septembrie, demersul liberalilor de a declanșa o verificare a semnăturilor pe moțiunea de cenzură susținând că toți parlamentarii AUR s-au prezentat cu semnăturile în original.

„S-a aruncat zvonul că șapte din parlamentarii AUR și-ar fi retras semnăturile de pe moțiunea împotriva premierului Cîțu. Aici în fața dumneavoastră sunt toți parlamentarii AUR, nu suntem de vânzare, nu ne vindem și vom merge până la capăt. Pentru că nimeni nu îndrăznea să depună această moțiune, am făcut-o noi. Și iată, guvernul Cîțu o să cadă.

Am venit toți parlamentarii. Inclusiv toți cei care au semnat de la distanță, ca să nu mai poată doamna Gorghiu să invoce vicii de procedură. În ultimul an și jumătate de când suntem în stare de alertă s-au tot acceptat semnăturile astea de la distanță, dar am adus și semnăturile în original.

Cerem deschis tuturor membrilor din Biroul reunit să nu încerce să împiedice această moțiune de cenzură. Inclusiv PSD, sunt mulți parlamentari de la PSD care sunt alături de noi și vrem să vedem dacă cei de la PSD vor încerca să oprească această moțiune.

Sper să nu se răzgândească din nou azi. Suntem aici toți parlamentarii, toate semnăturile în original, fiecare parlamentar poate să își susțină propria semnătură.

Astea sunt minciuni menite a-l salva pe Florin Cîțu", a declarat George Simion.





Liderul AUR George Simion a declarat luni, că mai mulţi parlamentari ai partidului au fost sunaţi de reprezentanţi ai PNL pentru a li se cere să îşi retragă smenăturile de pe moţiunea de cenzură iniţiată împreună cu USR PLUS, el enumerându-i pe liderul deputaţilor PNL Florin Roman şi pe ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu.

George Simion a susţinut că ”oameni de vază” din PNL au sunat la senatori şi deputaţi AUR pentru a-i convinge să-şi retragă semnăturile de pe moţiune. El a afirmat că acestora li s-au promis diverse funcţii şi i-a nominalizat pe liderul deputaţilor liberali Florin Roman şi pe ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu.

De asemenea, el a afirmat că prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan l-a invitat la o discuţie.

"Parlamentarii AUR nu sunt de vânzare", a declarat liderul AUR.





Liberalii au depus formal cererea de verificare a semnăturilor



Daniel Fenechiu, liderul grupului PNL din Senat, a depus luni la Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului o cerere oficială de verificare a semnăturilor de pe moțiunea de cenzură a USR PLUS, potrivit unui anunț oficial.

Mai precis, liberalii reclamă faptul că unele semnături nu sunt în original, altele ar fi cu ștersături, iar unii parlamentari semnatari ai moțiunii nu se aflau în țară pentru a putea semna.

Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, a declarat luni, 6 septembrie, că tactica liberalilor de a cere verificarea semnăturilor pe textul moțiunii nu este decât „o perdea de fum”. Acesta a comentat și anunțul președintelui Iohannis cu privire la întâlnirea cu premierul Cîțu susținând că speră ca șeful statului să-i ceară acestuia să facă un pas în spate.

„O semnătură olografă rămâne o semnătură. De un an și jumătate se votează prin telefon, se votează electronic prin tablete, de un an și ceva se admit semnături trimise scanat de către parlamentari pentru înregistrarea inițiativelor legislative. O semnătură olografă rămâne o semnătură, doar semnatarul poate contesta autenticitatea ei.

Totul este o perdea de fum prin care Cîțu încearcă să se lege de scaun câteva zile.

Parlamentarii sunt sunați de membri echipei premierului pentru a-și retrage semnăturile fiindu-le promise diverse lucruri”, a spus Ionuț Moșteanu.