George Simion anunță că l-a înregistrat pe ”trimisul lui Cîțu”, care oferea funcții în deconcentrate celor absenți la votul moțiunii de cenzură

Co-preşedintele AUR, George Simion, a afirmat, joi seară, că poate conta pe parlamentarii formaţiuni, deşi i s-a spus că toţi îl vor trăda. ”Tentative au fost”, afirmă parlamentarul, adăugând că l-a înregistrat pe ”trimisul domnului Cîţu cum încerca să ne ofere funcţii în deconcentrate”.

”Din fericire, contez pe ei (parlamentarii partidului – n.r) (...) Mă aşteptam să trădeze. Toată lumea când am intrat în Parlament ne prevestea soarta PPDD – o să vă ia toţi şi parlamentarii, rămâi singur, Simioane, după 3 luni. Tentative au fost, i-am înregistrat frumos”, a declarat, joi seară, în emisiunea lui Florin Călinescu de la Prima TV, George Simion.

Întrebat pe cine a înregistrat, Simion a afirmat: ”Pe trimisul domnului Cîţu cum încerca să ne ofere funcţii în deconcentrate. Asta e plaga societăţii româneşti, au înţesat administraţia cu lipitori de afişe şi cu oameni din partid”.

Simion a explicat că AUR are un anumit avantaj, că nu are ”baroni locali”: ”Ăsta e avantajul nostru, încă un an, un an jumate, că nu avem baroni locali şi oameni care să se impună. Va trebui să strângem rândurile, să nu ajungem un partid clasic să contribuim la devalizarea României”.

Deputatul liberal Cosmin Şandru este urmărit penal de DNA pentru că ar fi promis funcţii pentru apropiaţii altui parlamentar, dacă nu se prezintă la votul moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîţu. În dosar este vizat şi directorul general al Societăţii de Transport Public Timişoara. Cosmin Șandru a anunţat, printr-un comunicat de presă, că se suspendă din PNL.

Co-preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, în 4 octombrie, că parlamentarii formaţiunii au depus la DNA o plângere penală, în care îi acuză pe liberalii din tabăra lui Florin Cîţu de şantaj şi corupţie la nivel înalt, după ce fi încercat să le cumpere votul la moţiunea de cenzură.