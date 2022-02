Scandalul uriaș provocat de liderul AUR în Spania: ”Este prima dată când se întâmpla așa ceva în istoria noastră politică”

Co-președintele AUR, George Simion, a reușit să îi șocheze pe politicienii spanioli, după ce a participat la o conferință a suveraniștilor de la Madrid fără a fi invitat. Acesta a mințit că reprezintă România la summit, alături de PNȚCD.

Evenimentul a avut loc la finalul săptămânii trecute.

Un purtător de cuvânt al partidului de extremă- dreaptă VOX, din Spania, care a organizat conferința, a confirmat pentru G4Media că Simion a fost dat afară de la eveniment. Reprezentanții partidului s-au declarat ”șocați” de comportamentul liderului AUR, acuzat că a mințit într-o serie de postări pe Twitter.

”Domnul Simion nu a fost invitat la summit-ul de la Madrid. Este corectă informația că a fost scos afară de forțele de ordine pentru că n-a fost invitat. Nu a primit nici o invitație. Nu suntem deloc mulțumiți cu această situație. Nu este adevărat nici că a semnat declarația comună, decât dacă s-a ascuns undeva. Suntem șocați de această informație. Este prima dacă când se întâmplă așa ceva în istoria noastră politică”, a declarat Alonso de Mendoza, un purtător de cuvânt al delegației VOX din Parlamentul European. El a mai precizat că VOX nu participa la evenimentul AUR, care ar urma să fie organizat în luna februarie.

Minciunile și justificările lui Simion

George Simion a susținut într-o serie de postări pe Twitter că reprezintă țara noastră la conferința suveraniștilor de la Madrid, alături de PNȚCD. Liderul AUR a reușit să facă totuși o poză cu unul din liderii VOX, europarlamentarul Jorge Buxade, în holul Hotelului VP Plaza España Design, unde se ținea conferința, pe care a și postat-o sâmbătă pe Twitter, cu următorul mesaj:

”Îl felicit pe amicul meu Jorge Buxade și partidul VOX pentru organizarea summit-ului de la Madrid. Am semnat declarația comună pentru viitorul Europei ca o uniune de națiuni suverane. Sper să ne întâlnim din nou la București la jumătatea lui Februarie.”

I congratulate my friend @Jorgebuxade and the @vox_es party for organizing the 🇪🇸 Madrid Summit. I signed the Joint Declaration for the Future of Europe as a union of sovereign nations. We hope to meet again in Bucharest in mid-February.🤝 pic.twitter.com/vEfVJGGlP1— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) January 29, 2022

Co-președintele AUR neagă că a fost dat afară de la eveniment, explicând că era cazat la hotelul unde se ținea conferința și că a a avut mai multe întâlniri cu liderii polonezi și VOX. Despre postările de pe Twitter în care spunea că se află la conferință, acesta a susținut că au fost puse de echipa sa și că va cere să fie revizuite. În plus, a mai încercat să se justifice cu explicația că ”postările de pe Twitter sunt restricționate la un număr de caractere”.

Potrivit unor surse, George Simion ar fi reușit să intre în hotelul unde s-a organizat summit-ul pretinzând că este secretarul reprezentantului PNȚCD.

Organizatorii spanioli au comunicat că n-a fost invitată nici o persoană cu numele de Simion, astfel că forțele de ordine l-au dat afară de la conferința suveraniștilor, după cum au confirmat reprezentanții VOX, unul dintre organizatori.

Reacția liderului PNȚCD

Președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, a confirmat că ”a fost chestionat dacă George Simion este sau nu în delegația noastră”. Acesta a precizat că liderul AUR nu a intrat împreună cu el la conferință și că nu se afla pe lista PNȚCD trimisă în avans organizatorilor.

Sursele citate au mai precizat că Simion ar fi insistat totuși pe lângă VOX să primească o invitație la summit-ul de la Madrid, însă reprezentanții partidului spaniol i-ar fi transmis că toți membrii grupului conservator trebuie să fie de acord. Or, FIDESZ s-ar fi opus participării AUR, din cauza ieșirilor anti-maghiare ale unor reprezentanți AUR.

Contactati de G4Media.ro, și reprezentanții FIDESZ au subliniat că George Simion nu a fost invitat la conferința de la Madrid și nici n-a semnat declarația comună, fără să spună însă dacă FIDESZ este cel care s-a opus participării AUR.

”Ar trebui întrebați organizatorii de la VOX în legătură cu circumstanțele intrării AUR la conferința de la Madrid. Un lucru este sigur: n-au fost invitați și în consecință nu au semnat declarația”, a declarat Adam Samu Balasz, șeful secretariatului FIDESZ pe probleme internaționale.

De altfel, europarlamentarul VOX, Jorge Buxade, a negat, într-un interviu pentru publicația maghiară Magyar Hyrlap, că George Simion ar fi fost invitat la Madrid, precizând că singurul partid românesc invitat la conferință a fost PNȚCD.

Aceleași precizări le-a făcut europarlamentarul VOX și după ce Simion a postat sâmbătă mai multe tweet-uri în care susținea că reprezintă România la summit-ul suveraniștilor. Într-un mesaj pe Twitter, europarlamentarul a publicat precizarea că doar PNȚCD reprezintă România la summit-ul de la Madrid.

Conviene aclarar que la única delegación de Rumania presente en la #CumbreDeMadrid era exclusivamente la del Partido Nacional Campesino Cristiano Demócrata, con Aurelian Pavelescu. Ah! Y se te ha olvidado 🇮🇹 #Sofo, de Fratelli de Italia https://t.co/51Ptw03R81— Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) January 30, 2022

Explicațiile lui Simion

Reporter G4Media: Purtătorul de cuvânt al VOX, Alonso de Mendosa, ne-a confirmat că ați fost dat afară de la conferința de la Madrid, deoarece nu ați fost invitat. Cine v-a dat afară și în ce circumstanțe?

Simion: Nimeni! Nu am participat la acea conferință. Am avut întâlniri cu cei de la VOX, cu cei de la Fratelli di Italia, cu cei de la PiS.

Rep: Ați avut întâlniri?

Simion: Da. Nu am participat la conferință și nu am spus niciunde cum citează cel de la Tomis News că aș fi participat la conferință.

Rep: Pai haideți să vă spun eu unde ați spus că participați la conferință. Chiar pe contul dumneavoastră de Twitter pe data de 29 (ianuarie 2022 – n.r.). Vă citez: „Îl felicit pe prietenul meu Jorge Buxadé pentru organizarea summit-ului de la Madrid. Am semnat declarația comună pentru viitorul Europei ca state suverane. Sper să ne întâlnim din nou în București la jumătatea lunii februarie”.

Simion: Păi și unde am zis domnule Tăpălagă?

Rep: Cum ați semnat declarația comună dacă nu ați participat?

Simion: Am semnat-o cum am semnat-o și pe cea de la Varșovia, ca partid care nu are europarlamentari. Și la Varșovia și la Madrid au participat partidele cu europarlamentari.

Rep: Dumneavoastră ați susținut în altă postare că reprezentați România la summit împreună cu domnul Pavelescu, cu subiect și predicat.

Simion: (Pauză) Am înțeles. Ca partid europarlamentar doar PNȚCD-ul…

Rep: Da, dar nu ați spus asta în postările dumneavoastră pe Twitter. Ați spus că participați și rep…

Simion: Postările de pe Twitter sunt limitate la un număr de caractere. Am fost..

Rep: De la ce? Cum? Mă scuzați, cum ați spus?

Simion: Postările de pe Twitter sunt restricționate la un număr de caractere.

Rep: Și ce legătură are numărul de caractere cu o minciună pe care o ziceți acolo?

Simon: (Pauză) Eu nu cred, domnule Tăpălagă, că am spus nicio minciună. O să vă trimit link cu ce am făcut eu la Madrid…

Rep: Link-urile de la postări le am și eu și dumneavoastră spuneți că reprezentați…

Simion: Eu am avut o întâlnire cu români acolo..

Rep: Stați puțin să o lămurim. Lăsați întâlnirile cu români. Spuneți că reprezentați România la summit împreună cu domnul Pavelescu. Asta e una. O spuneți cu subiect și predicat. Și doi: spuneți că ați semnat declarația. Adică, din toate postările de pe Twitter se înțelege că participați la summit. Mai mult, anunțați înainte de summit că mergeți să participați la summit, că sunteți în avion în drum spre summit.

Simion: Sunt în avion să mă întâlnesc cu români și am avut întâlniri bilaterale pe care vă rog să le confirmați cu următorii: cu domnul Buxadé de la (ăăă) din Spania, de la VOX; cu un domn Francesco Sommo de la Fratelli di Italia, o să vă trimit exact numele și cu un europarlamentar PiS, cu profesorul Dembiński, dar, la fel, o să vă dau un nume.

Rep: Deci cu domnul Buxadé am verificat, iar purtătorul lui de cuvânt, domnul Alonso de Mendosa, ne-a spus, în citat: „Este corectă informația că domnul Simion a fost scos afară de forțele de ordine pentru că nu a fost invitat. Nu a primit nici o invitație. Nu suntem deloc mulțumiți cu această situație. Nu este adevărat nici că a semnat declarația comună. Suntem șocați de aceste informații. Este prima dată când se întâmplă așa ceva în istoria noastră politică”. Vă rog.

Simion: Eu o să vă trimit numărul domnului Buxadé să vă relateze despre întâlnirea noastră. Stă mai bine să aveți de la domnul Buxadé informații…

Rep: Am lămurit-o cu domnul Buxadé. Ați avut o întâlnire pe holul hotelului înainte ca domnul Buxadé să meargă la cină și ați făcut o poză pe care ați postat-o (pe Twitter – n.r.). După această poză postată, domnul Buxadé a precizat că singurul partid care a participat a fost PNȚCD, nu și dumneavoastră.

Simion: Asta vă spun și eu și vă pot confirma.

Rep: Păi da, dar…

Simion: Singurul partid care a participat la acest summit a fost PNȚCD.

Rep: Da, dar tot domnul Buxadé ne-a confirmat prin purtătorul de cuvânt că ați fost dat afară din conferință.

Simion: Nu este. Nu, nu cred că v-a confirmat domnul Buxadé, poate purtătorul lui de cuvânt.

Rep: Păi da, purtătorul lui de cuvânt.

Simion: Nu. O să vă dau numărul de telefon al domnului Buxadé și o să stabiliți cu dumnealui chestiunea asta. Vă rog, pentru acuratețe.

Rep: Totuși, întrebarea este: cum ați intrat la conferința suveraniștilor din moment ce nu ați fost invitat?

Simion: Nu am participat la nici o conferință, domnu’ Tăpălagă.

Rep: Ba da. Avem mai multe surse care ne confirmă că ați intrat la conferință. Că nu ați participat, asta e clar, că nu ați fost invitat, dar de intrat ați intrat și ați fost dat afară.

Simion: Nu, nu am intrat domnu’ Tăpălagă.

Rep: Ba da, ați intrat. Ați fost acolo. Cum să nu? Dar dumneavoastră ați spus pe Twitter că ați fost acolo.

Simion: Am avut trei întâlniri bilaterale.

Rep: Dar pe Twitter ați spus că reprezentați România la conferință. Nici vorbă de întâlniri trilaterale sau bilaterale, cum le-ați zis. (pauză) Ați mințit!

Simion: (Pauză) Nu am mințit, domnu’ Tăpălagă. Așa considerați dumneavoastră. Pai dumneavoastră ne faceți și partid extremist…

Rep: Nu, nu. Vă citez din nou. Lăsați-o, că nu are legătură cu partidul extremist. Vă citez din nou…

Simion: Așa au formulat cei care se ocupă de Twitter-ul meu, dar eu v-am zis ce am făcut acolo, v-am zis că nu am susținut niciunde. Este și normal să nu fi participat la acest eveniment.

Rep: Ultima întrebare este dacă e adevărat că ați intrat pretinzând că sunteți secretarul reprezentantului PNȚCD.

Simion: (Pauză) Nu.

Rep: Nu e adevărat? Dar cum ați intrat în hotel, că nu înțeleg. Dacă nu erați invitat, totuși cum ați aterizat acolo, că nu puteați intra dacă nu erați invitat.

Simion: Cum am intrat în hotel? (pauză) Ce, domnul Tăpălagă? Care e ideea? Nu poți să intri într-un hotel?

Rep: Unde are loc o conferință internațională unde participă premieri, 100% nu.

Simion: (Pauză) Eu vă spun că puteți și nu a fost nici o problemă.

Rep: Eventual dacă faceți ca dumneavoastră, pretinzând că sunteți altcineva și că sunteți invitat.

Simion: Nu, în nici un caz. În nici un caz! Eu am fost cazat la acel hotel și am avut mai multe întâlniri în marja evenimentului. Nu aveam ce căuta la evenimentul propriu-zis pentru că nu avem europarlamentari.

Rep: La ce hotel ați fost cazat?

Simion: La VP Plaza España Design.

Rep: Așa, și evenimentul ăsta la ce hotel avea loc?

Simion: La VP Plaza España Design.

Rep: Deci ați fost cazat în același hotel în care se ținea evenimentul.

Simion: Sigur că da.

Rep: Și ați fost scos afară…

Simion: Nu, nu am primit nici o interdicție, nu am plătit nici o amendă. Lucrurile astea se verifică…

Rep: Dar eu nu am spus nimic de amendă. Nu știu de unde scoateți dumneavoastră cu amenda.

Simion: Ba știți de unde, știți de unde.

Rep: Nu știu, domnule Simion, eu nu am zis nimic de o amendă.

Simion: (Pauză) Mda.

Rep: Deci, deși spuneți pe Twitter că reprezentați România la summit, acum ziceți că nu ați fost acolo.

Simion: Asta am zis și la Europa Liberă și vă rog să mă citați exact. Acum două zile am dat aceeași declarație pentru Europa Liberă pe care vi-o indic și asta am spus și jurnaliștilor spanioli care mi-au luat interviu.

Rep: Da, dar lor nu le-ați spus și că pe Twitter ați scris cu totul altceva. Și vă citez „scurtele” postări pe Twitter.

Simion: Pe Twitter nu scrie că am participat.

Rep: Ba da, scrie că reprezentanți România la summit împreună cu domnul Pavelescu.

Simion: Da, vrea să mă …. cu domnul Pavelescu am fost acolo, inclusiv la întâlnirea cu românii și vreau să mă citați exact. O să văd ce a scris echipa mea de pe Twitter, că vă dați seama că am conturi pe toate rețelele de socializare și nu…

Rep: Dar ăștia publică de capul lor, așa? Vă pun în gură chestii pe care nu le-ați făcut?

Simion: Da, da. Și lista aia pe care ziceți voi că era neagră, tot ei au postat.

Rep: Am înțeles. Deci, de acum tot ce vedem pe Twitter-ul și pe Facebook-ul dumneavoastră nu sunt, de fapt, postările dumneavoastră. Putem spune asta – „această postare nu este a domnului Simion”.

Simion: (Pauză) Ăăă, nu integral, trebuie să verificați cu mine. Trebuie să mă sunați cum m-ați sunat acum.

Rep: Deci toate astea pe care le vedem de fapt nu sunt ale dumneavoastră:

Simion: Da. Am o echipă.

Într-o declarație pentru Europa Liberă, George Simion a susținut că nu a ajuns la eveniment pentru că „s-a organizat o întâlnire a grupurilor parlamentare din Parlamentul European, domnul Orban proaspăt ieșit din grupul Popular, cei din grupul conservatorilor, ECR, și cei din grupul extremist ID. Aici au participat doar partidele cu europarlamentari, noi cei de la AUR neavând încă europarlamentari, vom avea în 2024” și că „momentan nu ne interesează, neavând parlamentari.”

Potrivit Europa Libera, ”atât în Polonia, cât și în Ungaria, de unde provin cei mai influenți lideri ai alianței conservatorilor – premierii Viktor Orban și Mateusz Morawiecki – AUR nu este privit cu ochi buni. La Budapesta, AUR este considerat de extremă-dreapta și antimaghiar, iar presa consideră că ar fi o sinucidere politică alianța cu un astfel de partid.”

Prima încercare de a forma grupul parlamentar al conservatorilor și extremiștilor a avut în 2021 la Varșovia. Și atunci George Simion a mers în capitala Poloniei și s-a întâlnit cu o serie de politicieni și a semnat rezoluția rezultată în urma acelei întâlniri.

„Sunt două lucruri diferite. Noi suntem în proces de aderare la un partid european – ECR Party – care tradus este Alianța Conservatorilor și Reformiștilor din Europa și nu Alianța Conservatorilor și Extremiștilor. În acest partid am parcurs toate etapele de afiliere până acum, cu succes. Am obținut un vot în unanimitate la ședința Comitetului de Conducere”, a mai spus Simion la Europa Liberă. Copreședintele AUR spune că partidul trebuie să mai primească votul adunării partidelor componente unde trebuie să adune o majoritate calificată (⅔ dintre voturi.)

Potrivit Europa Liberă, summitul de la Madrid a fost organizat de partidul de extremă dreaptă din Spania Vox, a treia forță politică din parlamentul spaniol după PSOE socialist și Partido Popular (PP) de centru-dreapta. Pe lângă Orbán și Le Pen, la summit au participat și alți lideri europeni, printre care Marlene Svazek (Austria), Tom Van Grieken (Belgia), Krasimir Karakachanov (Bulgaria), Martin Helme (Estonia), Vincenzo Sofo și Paolo Borchia (Italia). Valdemar Tomasevski (Lituania), Rob Roos (Olanda) și Aurelian Pavelescu (România).