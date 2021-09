AUR inițiază moțiunea de cenzură „Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi” VIDEO

Liderul deputaţilor AUR George Simion a anunţat că Biroul Naţional al partidului împreună cu grupurile parlamentare ale formaţiunii au decis iniţierea unei moţiuni de cenzură împotriva Executivului, iar strângerea de semnături va fi făcută la plenul reunit de miercuri după-amiază. Moţiunea se numeşte „Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi”, iar AUR invită toate partidele politice din Legislativ să vină să susţină demersul, a mai spus Simion.



„Vrem să anunţăm românii despre decizia pe care Alianţa pentru Unirea Românilor, la nivel de conducere, de Biroul Naţional şi la nivelul celor două grupuri parlamentare din Senat şi din Camera Deputaţilor au luat-o pentru depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Cîţu. Acum, în primele zile ale sesiunii parlamentare, am iniţiat acest dialoguri cu parlamentari din toate partidele politice şi considerăm că trebuie ca Guvernul Cîţu să părăsească cât mai repede Palatul Victoria pentru că e un pericol la adresa românilor. Vine iarna, o perioadă în care se anunţă facturi duble, dacă nu triple la energie, la gaz, la curent. Nu putem să lăsăm acest Guvern responsabil pentru procesul de liberalizare a pieţei energiei necontrolată. Nu putem să lăsăm Guvernul Cîţu să conducă în continuare şi să îşi bată joc de vieţilor românilor”, a explicat George Simion, miercuri la Parlament.

El a adăugat că AUR nu mai poate aştepta să fie alese noile conduceri în PNL şi USR PLUS şi este optimist că moţiunea de cenzură va strânge numărul necesar de semnături şi va fi adoptată pentru ca Guvernul să cadă.

„Moţiunea noastră se cheamă – Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi. Vom începe astăzi strângerea de semnături la sesiunea comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. Vedem că din pricina luptei pentru putere din PNL şi USR PLUS sunt diferite divergenţe. Nu vrem să aşteptăm până pe 25 septembrie sau 5 octombrie când îşi vor lămuri care grupare este mai puternică în interiorul acestor partide. Credem că este de datoria noastră să scutim românii de guvernul Cîţu cât mai repede. Textul intermediar al moţiunii are 18 pagini până acum în care am cuprins multe din motivele, sunt sute de motive pentru care Guvernul Cîţu trebuie să plece”, a conchis Simion.