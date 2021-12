AUR se alătură valului populist de condamnare a CE pentru „anularea rădăcinilor creştine ale Europei”. Fake-newsul care l-a păcălit și pe președintele Academiei Române

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a condamnat joi, 2 decembrie, publicarea unei prime forme a unui document intern al Comisiei Europene, adresat traducătorilor, care recomandă evitarea referirii la Crăciun şi înlocuirea numelor biblice în limbajul oficial. Reacția celor de la AUR vine după ce documentul cu pricina a fost deja retras, dar și după ce în presă au apărut explicații privind rolul exact al acestuia.



”Nişte birocraţi nealeşi de nimeni şi care par că nu mai reprezintă pe nimeni şi-au permis să anuleze rădăcinile creştine ale Europei, într-o tentativă fără precedent. Chiar dacă documentul a fost retras de pe site-ul Comisiei, ne exprimăm indignarea în legătură cu această tendinţă a Bruxelles-ului de a defini totul într-o cheie corect politică, pentru a elimina aşa-zise stereotipuri şi a evita aşa-numite discriminări. Cum să elimini Crăciunul din vorbirea curentă? Cum să eviţi utilizarea celui mai frumos nume feminin, cel al Fecioarei Maria? Cum să ştergi din istorie 2000 de ani de creştinism? Doar nişte minţi bolnave puteau să conceapă aşa ceva", a declarat senatorul Claudiu Târziu, co-preşedinte AUR.

Ads



”E grav că de la vârful instituţiilor europene există o preocupare constantă de mistificare a realităţii şi de prezentare deformată a unor lucruri elementare. Trebuie să le reamintim acestor birocraţi că există femei şi bărbaţi, iar bărbaţii nu pot naşte; există o credinţă creştină împărtăşită de majoritatea europenilor care, pe 25 decembrie, sărbătoresc Naşterea Domnului Iisus Hristos sau, în termeni populari, Crăciunul. Am impresia că la nivelul instituţiilor europene există o concepţie larg răspândită, plină de prejudecăţi cu privire la creştini. Îi este cuiva ruşine de credinţa creştină a majorităţii cetăţenilor statelor europene?", a subliniat deputatul George Simion, co-preşedinte AUR.

Un document intern al Comisiei Europene care îi sfătuia pe oficiali să folosească termeni cum ar fi "sezonul sărbătorilor”, mai degrabă decât Crăciunul, şi să evite expresii precum "made man" (n.r. - făcut de mâna omului) a fost retras după un protest din partea politicienilor de dreapta.

Executivul UE a decis retragerea documentului lansat de comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, la sfârşitul lunii octombrie, după un articol din tabloidul italian Il Giornale, care susţinea că este o încercare de "anulare a Crăciunului"..

O serie de politicieni de dreapta, inclusiv fostul preşedinte al parlamentului european Antonio Tajani, membru al Forza Italia a lui Silvio Berlusconi, s-au războit ulterior asupra problemei pentru a-şi exprima opoziţia faţă de sfatul "absurd".





Adevărul despre cum ”Comisia Europeană vrea să fure Crăciunul”



A fost vorba despre proiectul unui ghid de 30 de pagini despre folosirea în interiorul Comisiei a unui limbaj neutru din punct de vedere al sexului dar și al credințelor religioase.

Documentul cerea personalului Comisiei „să nu se adreseze niciodată în public cu formula „Doamnelor și domnilor”, ci să folosească expresii precum „Stimați colegi”. Dar cea mai controversată parte a documentului era cea care se referea la ”a evita să presupunem că toată lumea este creștină”.,

Ads

Personalul era astfel sfătuit să evite să se refere la „Sărbătorile de Crăciun” fiind de preferat formulări precum ”Vacanța de iarnă”. Ghidul a fost elaborat de comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, încă de la sfârșitul lunii octombrie.

În realitate, nu este vorba de vreun proiect de act normativ care să-i privească pe toți cetățenii Uniunii Europene. Este doar un ghid intern pentru felul în care angajații Comisiei ar trebui să se adreseze unul altuia, în timpul programului de lucru.

Ca orice organizație, și Comisia numără angajați și oficiali de religie creștină, de alte religii sau atei. Religia este o opțiune personală și nu ar trebui să aibă nicio importanță la locul de muncă. În afara instituției, fiecare poate celebra sărbătorile religioase după cum dorește. Sau nu. Nici vorbă de a i se interzice cuiva ceva sau de a discrimina bisericile, scrie publicația RFI.ro.

Ads

De altfel, asemenea ghiduri interne au fost realizate în ultimii ani și în Parlamentul European și în Consiliu, evident, cu referire la personalul și oficialii acestor instituții. Și asta nu înseamnă că cineva a interzis Crăciunul.

În ce privește ghidul pregătit de Comisie, două ar fi problemele. Prima: unele exemplificări care pot părea șocante, cum ar fi aceea privind Crăciunul.

Și a doua: faptul că inițiatorii nu au ținut cont de anumite sensibilități identitare și religioase, amplificate în această perioadă grea de pandemie. De asemenea, a fost scăpat din vedere faptul că un document de acest tip este o adevărată muniție dum-dum pusă în mâinile dușmanilor Uniunii Europene. Care nu s-au sfiit să dezinformeze și să spună că oficialii de la Bruxelles ”vor să interzică Crăciunul în Europa”.

Urmare a reacțiilor, documentul a fost retras și nu se știe când va mai fi pus pe agendă.

Ads





Președintele Academiei, păcălit de un fake-news



Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, s-a arătat indignat de faptul că, în ajunului Zilei Naționale a României, un astfel de subiect a apărut pe agenda publică. Acesta s-a alăturat altor neo-conservatori români care au reacționat acuzând Comisia Europeană de un atac asupra valorilor creștine.

„Aud, în preziua Sărbătorii Naționale de 1 Decembrie – când ne bucuram de o altă sărbătoare națională, cea a Sfântului Andrei – că se gândesc unii să ne interzică Crăciunul. Acești „unii” nu sunt oricine, ci Comisia Europeană, dornică să introducă în Parlamentul European un proiect de rezoluție prin care termenul „Crăciun” să fie înlocuit cu „sărbătoare”. Aflu că, de această dată, nu s-a reușit. Pentru unii pare stupefiant, pentru alții pare ideal, iar pentru cei mai mulți faptul rămâne indiferent.

Ads

Tinerii nu mai știu că regimurile comuniste au făcut același lucru, cu intensități și durate diferite. La noi, după 1948, cuvântul „Crăciun” a fost prohibit și înlocuit cu „Sărbătorile de iarnă”, iar „Moș Crăciun” devenise oficial „Moș Gerilă”. Altfel spus, nimic nu este nou sub soare! Acestea se petreceau în vremea globalismului comunist, când se construia societatea atee și „poporul muncitor unic”, sub egida lui Lenin, Stalin și a altor emuli ai lui Marx. Azi avem un globalism neomarxist care urmărește, cu aceleași cuvinte ori cu altele, apropiate ca sens, scopuri similare.

În curând, ni se va spune cum și dacă să folosim termenul „Paști” și ni se va indica cine a înviat și dacă a înviat cineva acum două milenii. Lamentabile iluzii și inutile consumuri de energie, pe banii contribuabililor naivi! Mulți alții, mai puternici decât liderii de la Bruxelles și de la Strasbourg, au încercat să juguleze credința noastră creștină și au falimentat. Revoluția Franceză de la 1789 a înlocuit creștinismul cu numitul „cult al rațiunii”, dovedit a fi, în scurt timp, un fiasco total. Un mare prelat român – cel care a citit la 1 Decembrie Rezoluția de Unire de la Alba Iulia, în fața „Măritei Adunări Naționale” și care acum este „Fericit” în calendar – a spus: „credința noastră este viața noastră”.

Ads

Lăsați-ne așa cum suntem și cum am apucat de la moși și strămoși și ocupați-vă de treburi administrative pentru Europa, că sunt destule! Până atunci – chiar dacă ne modernizăm și ne adaptăm zi de zi lumii trepidante în care trăim – „noi locului ne ținem”, vorba Poetului”, a scris acesta pe Facebook.

Ulterior acesta a revenit într-o nouă postare și și-a cerut scuze pentru informațiile greșite.

„Interpelat de un interlocutor, cu apelative demne de „hoardele de idioți” despre care vorbea Umberto Eco, am verificat și eu știrea: proiectul de renunțare la numele de „Crăciun” există, a fost prezentat de comisar în comisia respectivă și nu a mai fost depus, la presiunea unor factori, între care și Vaticanul. Prin urmare, am greșit când am spus că a fost depus și apoi retras. Nu a fost retras fiindcă nu a apucat să fie depus. Îmi cer scuze pentru greșeală. Dar prietenii îmi spun că la Bruxelles, de ani buni, se zice „Sărbători fericite de sezon” în loc de Crăciun. Altminteri, nu voi mai răspunde unor preopinenți needucați, cărora eu le vorbesc la persoana a II-a plural, cuviincios, iar ei replică în mod grobian …“, a scris, pe Facebook, președintele Academiei Române.

Ads





Documentul care a “speriat” cercurile anti-europene



Europarlamentarul USR Alin Mituță a explicat, pe Facebook, ce este acest ghid.

„Documentul care a “speriat” cercurile anti-europene și pe care l-au găsit întâmplător, desigur, este de fapt un simplu ghid stilistic intern pentru funcționarii Comisiei în așa fel încât ei să evite să folosească în documentele interne un limbaj care să vexeze anumite categorii de persoane (de exemplu recomandă să fie scris în brief-uri interne mai degrabă “persoane cu dizabilități” decât “handicapați”).

Probabil din exces de zel, cei care au scris ghidul au făcut și anumite exagerări de genul recomandării folosirii sintagmei “sărbători de iarnă” mai degrabă decât “Crăciun”, gândindu-se probabil la cei de alte religii care nu sărbătoresc Crăciunul. Tocmai de aceea, Comisia a decis azi să retragă acel ghid intern și să scoată acele exagerări.

Ads

Dar, chiar și așa, acel document rămâne un simplu ghid intern cu valoare de recomandare pentru funcționari și nu se adresează în niciun caz cetățenilor.

Deci, fiți fără grijă, nu interzice UE nici cuvinte și nici Crăciunul”, a scris Mituță, pe Facebook.