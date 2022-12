George Simion, liderul AUR, a dat buzna la conferința de presă susținută de Virgil Popescu, ministrul Energiei, a preluat controlul microfonului și a refuzat să plece, astfel că evenimentul a fost anulat.

Simion a filmat întreg traseul și a arătat cum a intrat în Ministerul Energiei, la etajul patru, unde era planificată conferința, alături de jurnaliști.

”Pe ușă am intrat. Mi s-a spus că nu aș avea dreptul să particip la această conferință de presă. Am venit, am urcat. Dacă am încărcat vreo lege, să-mi spună instituțiile statului”, a afirmat Simion de la pupitrul din minister unde Virgil Popescu urma să susțină conferință de presă.

După ce a apărut în fața jurnaliștilor, liderul AUR a plecat prin minister, în căutarea lui Virgil Popescu: „Am venit să pun o întrebare: cum e cu taxa pe soare”.

George Simion s-a dus în fața ușii biroului lui Virgil Popescu, de unde a refuzat să plece, susținând că așteaptă să vorbească cu Virgil Popescu.

Un reprezentant al Jandarmeriei Române i-a solicitat în repetate rânduri lui Simion să părăsească clădirea și să discute în afara acesteia, dar liderul AUR a refuzat, susținând că acceptă să predea buletinul pentru a fi legitimat și sancționat, însă nu dorește să plece de la ușa lui Virgil Popescu.

Simion s-a deplasat în sala în care urma Virgil Popescu să susțină conferința de presă, însă liderul AUR refuză în continuare să părăsească ministerul Energiei, în ciuda faptului că la fața locului au ajuns mai mulți jandarmi care i-au solicitat să iasă din clădire, însă a refuzat vehement.

Într-un final, acceptă să părăsească Ministerul Energiei.