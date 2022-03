George Simion, la Congresul extraordinar pentru alegerea preşedintelui partidului: "Nu vreau eu să fiu candidatul AUR la alegerile prezidenţiale din 2024"

George Simion, candidat pentru preşedinţia AUR cu moţiunea „România bogată: creştină şi democrată”, a afirmat duminică, 27 martie, în discursul său că nu doreşte să fie candidatul AUR la scrutinul prezidenţial din anul 2024, deşi mulţi îl încurajează în acest sens.

„Nu vreau eu să fiu candidatul AUR la alegerile prezidenţiale pentru că AUR, prin candidatul pe care-l va sprijini, va trimite pe cineva în turul doi, împotriva candidatului sistemului, şi vreau să mă asigur de faptul că vom trimite în turul doi de alegeri în 2024 pe omul care câştigă aceste alegeri”, spune Simion.

„Nu o să vin astăzi în faţa voastră să vă întreb dacă vreţi să fiu preşedintele vostru. A mai făcut-o unu în trecut şi nu prea a sfârşit bine. Însă o să vă spun că dacă aş fi în locul vostru, eu nu aş vota, ca membru de partid, George Simion. Şi spun asta cu toată responsabilitatea.

Am văzut cum se schimbă oamenii, am văzut în acest an de când suntem în Parlament dorinţa de putere, dorinţa de funcţii şi orgoliile şi ştiu ce poate deveni AUR. Există un mare risc ca partidul nostru să devină un monstru cu faţă umană, normal, cum a fost şi democraţia din ultimii 32 de ani.

O democraţie originală, în stilul Ion Iliescu, în care ei chipurile s-au vopsit în democraţi şi au continuat să jefuiască ţara pentru că l-au executat pe comandatul suprem de atunci iar ţara, de 32 de ani încoace este lăsată pradă unor găşti pline de interese, de dorinţă de căpătuire, de dorinţe de funcţii şi pline de orgoliu, a căror singură dorinţă pentru a ajunge la putere este bunăstarea membrilor lor.

De aceea vă zic, dragii mei (...) că eu nu m-aş vota dacă aş fi membru de partid, dornic să fiu preşedinte de organizaţie locală, dornic să fiu preşedinte de filială, dornic să fiu europarlamentar sau viitor ministru. Eu nu m-aş vota, pentru că partidul nostru nu se va transforma într-un monstru, cum au fost partidele din România în ultimii 32 de ani şi nu-i va lăsa pe toţi să ajungă în acele funcţii şi să se transforme partidul într-un SRL de resurse umane, pentru că nu ăsta e scopul nostru”, a transmis George Simion în discursul de la Congresul extraordinar al AUR care se desfăşoară duminică şi în care îl are contracandidat la şefia partidului pe Daniel Aelenei.

„Sunt foarte mulţi şi au venit, m-am înconjurat, din păcate sunt, n-am niciun fel cum să-i alung, pentru că după aceea – nu-i aşa? – devin dictator, m-am înconjurat de foarte mulţi oameni care-mi zic: "George, eşti cel mai tare, eşti cel mai bun! Tu trebuie să candidezi la alegerile prezidenţiale din 2024, tu, dintre toţi, trebuie să ne reprezinţi!".

Se întâmplă peste tot, aşa din păcate s-a întâmplat în ultimii 32 de ani în România. Nu vreau eu să fiu candidatul AUR la alegerile prezidenţiale pentru că AUR, prin candidatul pe care-l va sprijini, va trimite pe cineva în turul doi, împotriva candidatului sistemului, şi vreau să mă asigur de faptul că vom trimite în turul doi de alegeri în 2024 pe omul care câştigă aceste alegeri”, a mai afirmat Simion.

El spune că există „vreo 20-30” dintre membrii AUR care se văd candidaţi.

„Avem datoria de a împiedica AUR să devină o altă formă de a căpuşa statul român cu paraziţi a căror singură calitate e că sunt membri de partid. Avem datoria de a pune o ierarhie a valorilor în vârful mesei, de a pune meritocraţia în vârful mesei.

Nu sunt eu cel mai bun exemplu să vorbesc despre asta. În primul an de parlament am făcut multe lucruri care nu trebuiau făcute, dar ce vă cer, dacă totuşi vă veţi condamna cumva viitorul vostru politic (...) aşa că dacă vă asumaţi acest risc şi dacă mergeţi mai departe fără a vă aştepta că dacă va veni cineva mai bun decât voi nu vi se va cere să faceţi un pas în spate şi dacă veţi alege moţiunea noastră, să ţineţi un lucru în minte: o să vă mai cerem şi foarte mult efort, dacă sunteţi dispuşi să-l daţi”, a mai spus George Simion.

În discursul său, Simion l-a numit pe preşedintele Rusiei „dictatorul Vladimir Putin”.