Cinci ani de la moartea artistului George Michael. 120 de milioane de albume vândute într-o carieră impresionantă VIDEO

Solist vocal, compozitor şi producător de muzică pop, George Michael, pe numele său adevărat Georgios Kyriacos Panayiotou, s-a născut dintr-un tată greco-cipriot şi o mamă britanică la 25 iunie 1963, în East Finchley, Londra, potrivit georgemichael.com.

Pasionat de muzică de mic, cariera de cântăreţ a lui George Michael a început când era în liceu, unde l-a întâlnit pe Andrew Ridgeley. Cei doi au înfiinţat o formaţie numită The Executive, a cărei activitate a constat în susţinerea câtorva reprezentaţii live, pe plan local. Schimbându-şi numele în Wham!, cei doi reuşesc să semneze, în 1982, un contract cu casa de discuri Innervision. În acelaşi an, este lansat albumul ''Fantastic!'', care ajunge până pe locul 4 în topurile din Marea Britanie.

Doi ani mai târziu, apare ''Make It Big'', o colecţie de melodii, dintre care trei au fost hituri atât în Marea Britanie, cât şi în SUA. Este vorba de piesele ''Wake Me Up Before You Go-Go'', ''Everything She Wants'' şi balada ''Careless Whisper''. Una dintre cele mai îndrăgite melodii de Crăciun este ''Last Christmas'', compusă de Wham! în 1984 şi preluată de nenumăraţi artişti, precum Whigfield, Billie Piper sau Ariana Grande.

Albumul Wham! din 1986, ''Music from the Edge of Heaven'', nu a înregistrat un succes major, în ciuda unor compoziţii bine primite de public, precum ''Where Did Your Heart Go?'' şi ''I'm Your Man''. George Michael, principalul vocalist şi compozitor al duetului, decide să urmeze o carieră solo. Dă lovitura după numai un an, când interpretează, alături de Aretha Franklin, single-ul ''I Knew You Were Waiting'', premiat cu un Grammy pentru cea mai bună piesă R&B. Tot în 1987, lansează albumul ''Faith'', remarcat atât pentru calitatea unor cântece precum cel de titlu, ''Father Figure'', ''Monkey'' şi ''One More Try'', dar şi din cauza controversei născute de piesa ''I Want Your Sex''. ''Faith'' s-a vândut în peste 20 de milioane de exemplare, fiind premiat cu Grammy, în 1988, la categoria Albumul Anului.

Dacă până la sfârşitul anilor '80, muzica lui George Michael putea fi caracterizată ca R&B şi funk, noua colecţie de piese din 1990, ''Listen Without Prejudice'', Vol. 1 conţine sonorităţi soul şi jazz. Dintre hiturile albumului pot fi amintite ''Praying for Time'' şi ''Fredom 90''.

Cariera solo a lui George Michael este, din nou, impulsionată de un duet, de data aceasta în compania lui Elton John, în 1991. Cei doi interpretează, în scopuri caritabile, melodia ''Don't Let the Sun Go Down On Me'', ajunsă rapid pe primul loc al topurilor muzicale din Regatul Unit şi nu numai al acestora. Urmează piesa proprie ''Too Funky'', de asemenea lansată pentru a strânge fonduri pentru caritate.

În 1996, după o dispută de câţiva ani cu casa de discuri, George Michael revine cu albumul ''Older''. Deosebit de apreciate au fost piesele ''Jesus to a Child'' sau ''Fastlove''.

Este, din nou, în lumina reflectoarelor, în anul 1998, dar nu atât pentru activitatea muzicală, cât pentru faptul că anunţă public orientarea sa homosexuală.

Urmează, în 1999, colecţia de cover-uri ''Songs from the Last Century''. În anul 2000, se evidenţiază datorită unui nou duet, alături de Whitney Houston, pentru piesa ''If I Told You That''.

Următorul album solo semnat de George Michael, intitulat ''Patience'', a apărut în 2004. Noua direcţie muzicală abordată a fost stilul dance, piesele remarcate de public şi de critică fiind ''Flawless'' şi ''Amazing''.

În 2014, a lansat singurul său album live, intitulat "Symphonica".

George Michael a concertat în România, la 31 mai 2007, pe stadionul Lia Manoliu din Capitală, evenimentul fiind inclus în turneul ''25 Live Stadium Tour'', primul efectuat de artist în ultimii 15 ani şi care a marcat 25 de ani de carieră muzicală.

Problemele de sănătate pentru George Michael au început în 2011, când, la 26 octombrie, a anulat un concert la Londra, din cauza unei infecţii virale, care s-a dovedit a fi pneumonie. La 16 mai 2013, s-a rănit la cap, în urma unui accident de automobil lângă Hertfordshire.

George Michael a încetat din viaţă la 25 decembrie 2016, în vârstă de 53 de ani. Vedete ale muzicii precum Elton John, Madonna şi Robbie Williams, printre alţii, alături de fostul său prieten şi component al trupei 'Wham!' Andrew Ridgeley i-au adus un omagiu regretatului artist britanic. "Sunt profund şocat, am pierdut un mare prieten. Era o persoana amabilă, generoasă şi un artist strălucit. Inima mea este alături de familia lui şi de toţi fanii săi", a scris pe contul său de Instagram Elton John, la aflarea acestei veşti triste.

George Michael a fost distins cu numeroase premii de-a lungul carierei sale, pe lângă cele două Grammy amintite. Dintre acestea se remarcă: Premiul American Music Awards, obţinut la trei categorii în 1989; un Premiu BRIT în 1988 şi două în 1991; patru Premii Ivor Novello, în anii 1985, 1989 şi 1996; patru Premii MTV Video Music Awards, în 1988, 1989, 1993 şi 1996.

Albumele semnate de George Michael s-au vândut în peste 120 de milioane de exemplare în întreaga lume. Şapte dintre hiturile sale s-au clasat pe prima poziţie a clasamentului UK Singles Chart şi opt dintre ele au atins aceeaşi performanţă în US Billboard Hot 100. Între anii 1984 şi 2004, a fost cel mai difuzat artist de către posturile de radio din Marea Britanie.