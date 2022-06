Renumitul strateg american George Friedman: „România este mai sigură decât celelalte ţări din regiune. Pericolul primar este cel intern”

Cunoscutul strateg american George Friedman a explicat, într-un interviu acordat ziarului „Adevărul”, de ce consideră că România este poate cea mai abilă ţară din regiune în contextul războiului din Ucraina. Analistul crede însă că pericolul cel mai mare pentru ţara noastră este

Ads

cel intern, din cauza disensiunilor.

„Geografia României îi plasează locaţia într-o regiune unde multe ameninţări complexe se pot materializa. Alte ţări ar putea să dezvolte o soluţie complexă, dar asemenea soluţii eşuează de obicei. Poziţia românilor este simplă: să nu facă nimic ce i-ar putea alarma pe vecini. Acum li s-ar putea părea românilor că este o complexitate în raţionamentul românesc. Acest lucru este adevărat, dar rezultatul final constant este acela de a face cât mai puţin posibil. Multe ţări fac cât de mult pot şi se bagă în necazuri. România face mai puţin. Vreau totuşi să precizez că sunt un outsider şi că ştiu că este diferit, stresant şi zgomotos să trăieşti într-o ţară. Dar acest outsider să concentrează pe rezultat”, a declarat Friedman pentru „Adevărul”.

Strategul american a mai declarat că „poziţia României în regiune este una solidă”.

„România este o ţară mai mare decât cele mai multe ţări din regiune, iar teritoriul său este unul dificil de pătruns din punct de vedere militar. În plus, şi acest detaliu este vital, România are o relaţie strânsă cu Statele Unite. Iar Statele Unite văd poziţia României la Marea Neagră ca una extrem de importantă. În ultimele luni, lumea a văzut puterea militară şi economică a Statelor Unite ale Americii. În consecinţă, văd România ca fiind mai sigură decât celelalte ţări în regiune. Pericolul primar în România este cel intern, iar disensiunile interne din România duc la dificultăţi în luarea deciziilor”, a mai spus George Friedman.

Ads

Unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi politologi de pe glob, George Friedman (73 de ani) este fondatorul şi CEO al companiei de previziune şi analiză geopolitică Geopolitical Futures, pe care a înfiinţat-o în 2015. În 1996 a fondat Stratfor, cunoscuta companie de informaţii şi analize politice, de unde a plecat în 2015. George Friedman este autor a mai multor cărţi extrem de apreciate, printre care se numără The Next 100 Years, The Next Decade, America's Secret War, The Intelligence Edge, The Coming War With Japan şi The Future of War. Cele mai multe dintre cărţile scrise de către George Friedman au fost best seller-uri The New York Times.