Stupoare peste Ocean: nepoțica de 4 ani a lui George Floyd a fost împușcată în somn, în prima zi a anului! Ce spun anchetatorii

O nouă tragedie a lovit familia lui George Floyd, afro-americanul devenit celebru în întreaga lume după ce a murit ca urmare a unui incident cu un polițist care i-a ținut piciorul pe gât mai mult decât ar fi trebuit.

Astfel, conform presei de peste Ocean, o nepoțică a lui George, Arianna, a ajuns în stare gravă la spital, fiind împușcată în somn, în ziua de Anul Nou, într-o locuință din Houston în care se mai aflau câteva persoane.

„Unul sau mai mulți suspecți au tras focuri de armă într-un apartament în care se aflau patru adulți și doi copii. Unul dintre copii a fost lovit în corp. Fetița a fost transportată cu un vehicul privat la un spital din zonă unde a fost operată și în prezent se află în stare stabilă", se arată într-un comunicat oficial al anchetatorilor, care n-au precizat deocamdată alte amănunte legate de atacatori.

Din primele informații, gloanțele i-au perforat Ariannei ficatul și un plămân și i-au rupt trei coaste, însă viața sa nu e pusă în pericol.

On Saturday around 3 a.m., her father tells me she was asleep in her bed when someone fired several shots at their apartment. Arianna was hit in her torso. pic.twitter.com/Cpo1oFwase— Mycah Hatfield (@MycahABC13) January 4, 2022