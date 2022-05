Ministerul britanic al Apărării a transmis duminică, 8 mai, că dificultăţile de comandă şi control, precum şi performanţa slăbită a forţelor ruse au atras comandanţii ruşi pe câmpul de luptă pentru a conduce ei înșși operațiunile. Însă cel puțin șapte dintre ei au fost uciși.

”O cifră extraordinar de mare pentru orice armată”, relatează BBC.

”Dificultăţile de comandă şi control, precum şi performanţa slăbită a Rusiei pe linia frontului, au atras comandanţii superiori pe câmpul de luptă, fiind probabil să preia conducerea personală a operaţiunilor”, se arată în comunicatul Ministerului britanic al Apărării.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, comandanţii ruşi rareori deleagă autoritatea operaţională subordonaţilor, care la rândul lor nu dobândesc experienţa necesară pentru a conduce trupele.

