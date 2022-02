Comandantul forțelor cecene, generalul Magomed Tushaev, ar fi fost ucis sâmbătă, 26 februarie, în Ucraina de către unitatea de elită a armatei ucrainene ”Alfa”.

Informația este transmisă pe Twitter de jurnaliști din Ucraina. Pe lângă generalul cecen, în luptele din zona Gostomel, lângă Kiev, ar fi murit și membrii regimentului împreună cu care s-a deplasat în Ucraina pentru a-l ajuta pe Putin.

Kadyrov’s top warlords, has been killed in action in Hostomel.

🇺🇦Ukraine’s elite Alpha Group is reportedly fighting Chechens in the airfield. pic.twitter.com/bPHgBPK8sL— Illia Ponomarenko

(@IAPonomarenko) February 26, 2022