Gelu Duminică, amintiri tulburătoare de la nunta verișoarei minore: "Urletul ăla de om distrus m-a făcut să plâng de milă"

Sociologul Gelu Duminică a relatat amintirile pe care le are de când era copil și a participat la nunta unei verișoare, în vârstă de numai 14 ani.

În vârstă de 8-9 ani, la momentul evenimentului, Gelu Duminică a fost tulburat de scenele la care a fost martor, după cum a scris pe pagina sa de pe Facebook:

"Aveam vreo 8-9 ani când ai mei m-au luat la nunta unei verișoare. „Mireasa” avea vreo 14 ani și „mirele” vreo 16, așa că pentru mine era ca și cum m-aș fi dus la o petrecere de copii. Mai toți din țigănie erau acolo și muzica întreținea voia bună specifică unei astfel de petreceri.

Noi am ajuns pe la 10 seara și, fiind neam cu „mireasa”, am avut locurile foarte aproape de masa mirilor. Din locul meu puteam să văd foarte clar cum a mea verișoară, a cărui râs era inconfundabil, avea mina unui om trist care nu prea înțelege ce și cum se întâmpla. Mama s-a dus s-o sărute pe frunte și ea și-a pus capul la pieptul ei, strângând-o în brațe aproape cât s-o sufoce.

„Tanti, nu-i lăsa să râdă de mine!” Mama i-a zâmbit dulce și-a asigurat-o că este acolo și ca totul va fi în regulă.

Imediat după miezul nopții, babele au început să șușotească. Soacra mică a venit la „mireasă” și i-a spus că „e timpul”. Verișoara mea a spus că ea nu vrea să meargă, că-i este rușine, că jură că e „șei bari” (tr: fată mare) și că nu are de ce să-și facă griji că o va face de rușine. Totuși, soacra mică (mătușa mea) a insistat, spunând că „așa-i obiceiul”.

„Ce, fă, ești începută? De ce nu vrei să arăți la toată lumea că ești cinstită?”, s-a auzit una dintre babe. Verișoarei mea fusese una dintre cele mai cuminți fete din țigănie și nimeni nu putea spune rău ceva despre ea. Cu toate astea, cineva a simțit nevoia să pună paie pe foc. Copila a început să plângă și mirele a luat-o în brațe. „Nu trebuie să facem nimic acum”, zicea el în timp ce o ținea de mână.

„Du-te, bă, prostule! Are ea ceva de ascuns de nu vrea!” se auzi și o voce de bărbat. Unchiul meu, socrul mic, s-a făcut din negru, roșu!

„Nu mă fa de râs între țigani” zise el încet. „Te roagă tata, nu mă fă de râs!”. Copila a început să plângă mai tare și deja scâncetul ei se transformase-n urlet. „Vă jur că sunt cinstită! Să n-am parte de fericire și de sănătate de n-o fi așa!”. Urletul ăla de om distrus m-a făcut și pe mine să plâng de mila ei.

„Dacă pune cineva mâna pe ea, nu știu ce-i fac!” zise mama. „Ce Dumnezeu, sunteți animale? Cum să nu fie fată mare la 14 ani? Ați înnebunit cu toții? Du-te, fă, și te călărește cu barbac-tu acum, să vedem cum te simți? Și să venim toți la geam și să facem glume! Și tu, mă? Și tu ai fată! Nu te gândești la sufletul ei? Uite-o acolo cât de frumoasă e!

Cum să-și bată joc cineva de sufletul ei cum vreți voi să faceți cu sufletul fetei ăsteia?

Doar bărbac-su poate să se plângă de ceva, voi nu aveți nici un drept, că doar nu cu voi face casă! Dacă pune cineva mâna pe ea, jale fac!”. Fața mamei era schimonosită de furie.

Verișoara mea a venit și s-a ascuns în spatele ei. „Mirele” a venit și el și a ținut-o de mână. Mai toți au pus capul în pământ, și murmurul ținea loc de muzică.

„Tu ce te-ai oprit, mă?” strigă tata către lăutari. „Cântă, să se distreze lumea, că suntem la nuntă, nu la înmormântare!”

„Mircea, să mă ierți, că poate te-am făcut de râs”, zise mama către tata atunci când s-a așezat. Tata nu i-a spus nimic ci doar a pus mâna lui peste a ei și a privit mândru în față, către lume, zâmbind.

Aceea a fost ultima nuntă la care s-a jucat cămașa la mine in țigănie! Și ultima nuntă între minori pe care de care am auzit vreodată la mine-n cartier", a mărturisit Gelu Duminică pe pagina sa de pe Facebook.