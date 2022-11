Gigantul rus Gazprom a anunțat că nu-și va reduce livrările de gaze către Moldova, dar „îşi rezervă dreptul de a opri complet furnizarea în cazul încălcării plăţilor”

Consorţiul rus de gaze Gazprom, care ameninţase că va reduce tranzitul de gaze prin Ucraina de la începutul acestei săptămâni, a anunţat luni, 28 noiembrie, că va menţine totuşi volumele pompate către Republica Moldova după ce societatea de gaze Moldovagaz a normalizat plăţile pentru luna noiembrie.

Astfel, gigantul energetic rus Gazprom a decis să nu-şi reducă livrările de gaze către Republica Moldova, dar a precizat luni, într-un comunicat, că îşi rezervă dreptul de a reduce sau de a întrerupe livrările în cazul în care Chişinăul nu va efectua plăţile convenite pentru livrările de gaze.

Concernul rus atrage atenţia "asupra încălcării regulate de către partea moldoveană a obligaţiilor contractuale în materie de plată pentru livrările de gaze ruseşti", se menţionează în comunicatul citat de Newsmaker.md.

"Gazprom îşi rezervă dreptul de a reduce sau de a opri complet furnizarea de gaze în cazul încălcării plăţilor", se menţionează în document.

De cealaltă parte, Moldovagaz declară ca a transferat către Gazprom partea restantă a plăţii pentru gazele naturale furnizate pentru prima jumătate a lunii noiembrie 2022 (avans), în valoare de 21,41 milioane dolari.

La 22 noiembrie, Gazprom a acuzat Ucraina că ar înmagazina anumite volume de gaze naturale destinate Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al concernului rus, volumul gazelor naturale destinate Republicii Moldova, care intră în Ucraina, este mult mai mare, decât cel transmis într-un final consumatorilor moldoveni. Totodată, compania rusă anunţa că va reduce şi mai mult livrările de gaze către Republica Moldova începând din 28 noiembrie a.c..

"Fondurile pentru gazele depozitate pe teritoriul Ucrainei, destinate consumatorilor din Republica Moldova, au fost primite de Gazprom, astfel că s-a decis să nu fie redus fluxul de gaze spre punctul Sudja pentru tranzit în Republica Moldova", se arată în comunicatul Gazprom, citat de Newsmaker.md.

În acelaşi timp, Ucraina a negat că ar fi reţinut volume din gazele ruseşti destinate Republicii Moldova, potrivit Reuters.

Într-o reacţie, compania ucraineană de gaze Naftogaz Ucraina a denunţat "minciunile" Gazprom, potrivit cărora ucrainenii ar fura din gazele destinate Republicii Moldova, notează Deschide.md. Potrivit companiei ucrainene, "toate gazele naturale care au fost primite la punctul de intrare din Rusia 'Sudja' pentru a fi transportate în continuare către consumatorii moldoveni au fost transferate integral la punctele de ieşire din Ucraina în Moldova Alexeevka şi Grebenniki", conform Deschide.md.

Moldovagaz a precizat la rândul său că operatorii reţelelor de transport din Ucraina şi Republica Moldova au asigurat întotdeauna predarea corectă a volumelor de gaze naturale indicate în documente.

Vicepremierul moldovean Andrei Spînu, ministru al infrastructurii şi dezvoltării regionale, a explicat că volumele de gaze la care se referă Gazprom sunt de fapt economiile şi rezervele Republicii Moldova stocate în depozitele din Ucraina, conform Newsmaker.md.

Moldovagaz has clarified irregularities in payment for current Russian gas supplies in November. pic.twitter.com/iW4Nr7QX3D— NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2022