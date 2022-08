UE și-a umplut depozitele de gaze naturale mai repede decât era planificat. Țările care vor trece iarna fără griji

Instalațiile subterane de stocare a gazelor în Uniunea Europeană sunt cel puțin 80% pline, arată azernews.az.

Limita de 80% ar fi urmat să fie atinsă în noiembrie 2022, dar UE și-a umplut depozitele de gaze naturale cu două luni mai devreme decât era planificat, relatează TASS, citat de azernews.az.

La 27 august, depozitele UE cu gaze naturale erau pline în proporție de 79,4%.

Polonia a umplut depozitul cu aproape 100%, Portugalia - complet, Italia - cu 81%, Ungaria - 62% și Bulgaria - 60%.

Germania, potrivit ministrului pentru Afaceri Robert Habeck, va atinge ținta de 85% în septembrie.

”Este oficial, UE și-a îndeplinit obiectivul de a umple depozitul de gaz la cel puțin 80%.

Amintiți-vă că obiectivul a fost stabilit pentru 1 noiembrie, așa că este cu mult înainte de termen”, amintește un analist politic și blogger pe Twitter.

