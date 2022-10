De ce am putea fi forțați să acceptăm prețuri mari la gaze. ”Băieții deștepți din energie vor putea primi în continuare bani”

Iarna aceasta pare a fi una complicată pentru România, iar unii furnizori de gaze se gândesc să plece de la noi. Unul dintre aceștia deja a notificat clienții că nu le vor mai fi reînoite contractele. Ar putea urma și alții. De ce se întâmplă acest lucru?

Specialiștii în energie consultați de Ziare.com spun că totul pornește de la prețurile maximale impuse de stat și că de fapt vor avea de câștigat tot ”băieții deștepți din energie”, care vor profita astfel de plecarea unor furnizori.

De ce pleacă furnizorii de gaze din România

Analistul în energie Andrei Ilaș, fondator și director operațional la Cooperativa de Energie si fondator la nrgi.ai este de părere că, ”în principiul totul pornește de la prețurile maximale pe care statul le-a impus furnizorilor, cele pe care ei pot să le transfere mai departe clienților.

Acestea sunt sub prețul pieței, iar statul nu decontează diferența aceasta dintre prețul pieței și prețul pe care l-a fixat la consumatorii finali. Cei care nu au astfel de producție, nu au de unde să aducă gazul și, practic pierd bani față de prețul real la care sunt obligați să-l cumpere, cel pe care-l transferă clienților și ce mai decontează de la stat”.

”Este un fel de situație clasică în care statul fixează prețul unui bun sub prețul de piață. Iar furnizorii nu pot livra acel bun în cantitățile așteptate, într-un mod sustenabil astfel încât să-și acopere costurile de operare și un profit.

Altfel sunt două opțiuni, ori prețuri mai mari, ori consum mai mic. La prețul pe care îl fixează statul, nu este destulă cantitate ca să fie livrată consumatorilor”, a explicat Andrei Ilaș.

Și cu toate acestea, există riscul ca furnizorii din România să plece?

Radu Miruță, expert în energie și membru în Comisia de Industrii și Servicii din Camera Deputaților, spune că, într-adevăr, ”există un risc foarte mare”.

Radu Miruță

”Tocmai din cauza aceasta, eu cred că au introdus cei din coaliția de guvernare prin Ordonanța 119 așa mișelște, o chestiune cu furnizorii de ultimă instanță. Pentru că măsurile luate de cele trei partide din coaliție nu sunt de fapt măsuri palpabile pentru buzunarele oamenilor și nu sunt funcționale nici pentru furnizori pentru că este imposibil să ai piață liberă dacă le impui de la început un preț, există un risc din ce în ce mai mare ca unii furnizori să părăsească piața din România.

Dacă un furnizor părăsește piața din România, ceilalți furnizori sunt obligați să preia clienții furnizorului care a plecat din țara noastră. Iar în Ordonanța de plafonare au introdus niște praguri pentru care se poate face deconturi acelor 1.300 de lei pentru energie electrică însă au băgat o excepție, ”a celor de ultimă instanță”, care nu mai au niciun prag. Astfel că cine devine furnizor de ultimă instanță se întoarce practic în situația Ordonanței 27, adică statul decontează orice valoare, făcând ca furnizorul respectiv să nu mai fie interesat de competiție. Nu contează cu cât cumpără pentru că statul îi diferența de preț”, a spus expertul.

Radu Miruță: ”Populația este prostită cu lupta împotriva băieților deștepți din energie”

Problema plecării furnizorilor de gaze și energie electrică din România se rostogolește ca un bulgăre de zăpadă în toată economia. Cu toții au de suferit, de la consumatorii mari până la cei casnici. Indirect, aceștia din urmă vor plăti prețul scump al măsurilor luate de guvern. Și iată de ce.

”Mulți dintre clienții celor care renunță sunt consumatori mari, instituții publice, uzine, fabrici, mediul industrial, iar aceștia ajung la furnizorii de ultimă instanță. Sunt de fapt cei care afectează furnizorul.

Metoda aceasta este o ușă din dos prin intermediul căreia băieții deștepți vor putea primi în continuare sume de bani chiar dacă populația este prostită cu lupta aceasta împotriva băieților deștepți din energie prin punerea unui plafon.

Riscul în România din punct de vedere economic este că dacă pleacă doi furnizori mari, ceilalți furnizori rămași, împreună, nu pot face față să preia clienții celor doi.

Dacă se ve întâmpla sau nu, eu cred că va depinde de congruența măsurilor pe care acest guvern încearcă, deocamdată fără rezultat, să le ia.

De la 1 septembrie, consumatorii mari din România nu mai au nimic deasupra capului, sunt lăsați pe piața liberă și cumpără energie la prețuri extraordinar de mari. Povestea aceasta începe să producă efecte atunci când activitățile acestor companii nu vor mai putea acoperi aceste prețuri.

Recent am vorbit cu unul dintre cei mai mari producători de baterii din România care a primit o factură numai pe jumătate din luna septembrie, deci pe două săptămâni, de 50.000 de euro. Este vorba de sume extraordinar de mari de bani pe care o lună, două, trei, probabil vor reuși să le plătească apoi...

Toate lucrurile acestea care se întâmplă în fiecare zi afectează contracte, afectează volume, afectează linii de producție, vor ajunge să afecteze oamenii și vor ajunge să afecteze inflația.

Acești mari producători care țin industria și fac parte din economia României, se văd tot mai strâmtorați și nu mai văd niciun gram de libertate. Iar acum încă își consumă din banii pe care îi iau însă, la cifrele astea, nu vor putea să mențină totul funcțional o perioadă foarte lungă de timp”, a explicat expertul în energie.

Cum plătesc mai mult consumatorii casnici dacă ei au prețul plafonat la energie?

”Despre consumatorii casnici, lor li se va stinge ultimii lumina. Însă până atunci, deși sper să nu ajungem acolo, ei sunt afectați în mod indirect pentru că procedurile afectează marii consumatori care de fapt sunt angajatori pentru consumatorii casnici. Iar în momentul în care marii consumatori reduc numărul de angajați, vor afecta bugetul familiilor acestora. Care la rândul lor nu vor mai avea cum să plătească prețul acesta mare. Este o lovitură indirectă.”, a mai spus Miruță.

”Acum guvernul spune că are grijă de consumatorii casnici pentru că este o chestie foarte ușor de înțeles de către votant”, este de părere expertul. ”Iar pe votantul, în special pe cel al PSD, nu-l interesează neapărat povestea industrială și economică ci îl interesează propriul buzunar și îl interesează ziua în care se discut.

Însă lucurile acestea afectând marii consumatori vor genera măsuri în etapa a doua și pentru populația vulnerabilă pentru care PSD ”își rupe haina de pe el” spunând că sunt interesați de soarta lor, însă nu va mai avea cine să le dea salarii acestor oameni, continuându-se la infinit cu aceste metode. Este clar că schema actuală nu poate să funcționeze, nu este valabilă pe termen nelimitat”, a comentat deputatul din Comisia de Industrii și Servicii.

”Au început cei mici să plece. Ce se va întâmpla când vor pleca cei mari?

Supărarea furnizorilor de energie ține de promisiunile încă neonorate ale guvernului.

”Furnizorii nu și-au primit încă banii. Guvernul a avut o perioadă, din martie anul trecut, până în septembrie anul acesta, când practic i-a trimis în vacanță fără nicio grijă economică spunându-le că indiferent de prețul la care vor achiziționa energie, guvernul le va plăti diferența, există facturi plătite și cumpărate de energie cu prețuri de 3.000, 3.200- 3.600 lei/ megawatt, vândută consumatorilor cu 800 de lei, cu 600 de lei, așa cum a fost plafonarea, însă diferența a fost plătită de guvernul României deocamdată pe foaie.

Iar dacă situația se va prelungi pe termen lung, probabil că le va bloca activele. Au început cei mici să plece. Problema e ce se va întâmpla dacă vor pleca cei mari. Știu că începuse o discuție cu unul dintre furnizorii mari din România care spunea că în condițiile actuale începe demersurile pentru a pleca din România”, a mai spus Miriță.

Mai poate guvernul să facă ceva pentru a rezolva această problemă?

”În ceasul al 12-lea, ceea ce am propus noi pentru acești consumatori mari lăsați sub cerul liber, este să primească credit fiscal. Adică jumătate din diferența de preț între situația de anul trecut și situația de anul acesta să le fie dedusă de taxele și impozitele pe care ei le datorează. Pentru că prin această metodă mențin motoarele pornite pentru economia din România, care tot ea este cea care produce taxe și impozite, bani la buget.

Există sume de bani pentru așa ceva pentru că 80% din piața de energie din România este deținută de stat care a vândut la prețuri de vreo 6 ori mai mari decât face, iar sumele acestea s-au întors în bugetul statului printre ce degete pleacă ele de acolo, vedem cu toții. România avea în ”punga țării” o sumă foarte mare de bani întoarsă din prețurile acestea mari la energie.

Ar fi trebuit să ni se spună ce s-a făcut mai exact cu aceste sume și încotro s-au dus. Nu am văzut decât creșterea numărului de angajați, am văzut creșterea salariilor pentru cei care au posibilitatea să decidă acest lucru, adică pentru politicieni, sigur că toate acestea consumă bani și ne văităm de ce avem prețurile mari în condițiile în care România are energie.

Complexul energetic Oltenia, prin Ordonanța 108, intră în rezervă tehnică cu toate grupurile de producție până în anul 2023.

Pentru a avea energie mai ieftină trebuie să avem energie mai scumpă. Iar cel mai scump kilowatt este cel pe care România nu-l are.

România ar trebui ca, în paralel cu grija pentru consumatorii vulnerabili, să mărească capacitatea de producție iar pentru acest lucru sunt sume de bani provenite pe diverse căi: sunt sume de bani de la Comisia Europeană, sunt sume de bani prin Fondul de Modernizare pe care România nu are capacitatea să-l folosească, însă noi închidem capacități de producție a energiei, nu avem suficientă energie, ceea ce duce la creșterea prețului și îi lăsăm pe cei care ar fi trebuit de fapt să fie protejați, sub cerul liber.

Vorbim despre marii consumatori de energie care sunt de fapt și marii angajatori. Este o rețetă proastă care nu va face decât să intoxice organismul acestei țări”, a conchis Radu Miruță.

Una dintre companiile care se ocupă cu distribuția și furnizarea de gaze naturale, Megaconstruct SA, a început să își înștiințeze clienții cărora le expiră contractul de furnizare de gaze că societatea nu îl va reînnoi. În cazul în care nu încheie un nou contract cu un alt furnizor, clienții vor fi preluați de furnizorul de ultimă instanță.

Ce se întâmplă cu gazul în Europa

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au scăzut luni, 17 octombrie, iar Uniunea Europeană să adepte noi măsuri destinate să reducă volatilitatea pe cea mai importantă piaţă, în încercarea de a contracara criza energetică, scrie Agerpres.

Potrivit unui document de lucru consultat de Bloomberg, Comisia Europeană intenţionează să propună un mecanism temporar pentru a împiedica creşterile extreme de preţuri în tranzacţiile cu derivative prin intermediul unei limite dinamice pentru tranzacţiile care au loc pe hub-ul Title Transfer Facility din Amsterdam.

Piaţa gazelor naturale a fost foarte sensibilă la intervenţiile UE destinate ţinerii sub control a efectelor crizei care a stimulat inflaţia şi a adus economiile în pragul recesiunii. Executivul comunitar urmează să propună marţi un nou pachet de măsuri destinat să contracareze impactul reducerii livrărilor de gaze ruseşti asupra companiilor şi consumatorilor. Planul Comisiei urmează să fie discutat de liderii UE la summitul lor care va avea loc la Bruxelles în perioada 20-21 octombrie.

Uniunea Europeană a cerut deja statelor membre să îşi reducă, voluntar, consumul de gaze cu 15% iar comisarul european pentru Energie, Kadri Simson, analizează un plan care ar face această reducere a consumului una obligatorie. În paralel, Simson a avertizat zilele trecute că orice măsuri destinate limitării preţului gazelor naturale nu trebuie să afecteze eforturile care sunt destinate diminuării cererii de gaze.

În prezent, gradul de umplere a depozitelor de gaze din Europa este la 92%, peste media multianuală pentru acest moment al anului, graţie vremii favorabile şi nivelului ridicat al importurilor de gaze lichefiate. Însă un eventual eşec în diminuarea consumului şi temperaturile mai mici decât cele normale ar putea goli rapid depozitele de gaze şi ar face mai dificilă umplerea lor pe parcursul anului următor, în special în absenţa gazelor naturale ruseşti.