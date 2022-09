Garda de coastă suedeză a descoperit o a patra scurgere de gaz din conductele Nord Stream, a declarat un purtător de cuvânt al instituţiei pentru cotidianul Svenska Dagbladet, transmite Reuters.

Uniunea Europeană suspectează că un act de sabotaj este probabil cauza scurgerilor recente din gazoductele Nord Stream 1 şi 2 şi a promis că va intensifica măsurile de protecţie a infrastructurii sale energetice în urma acestor incidente.

The Swedish Coastguard has found a 4th leak from the Nord Stream pipelines.

It comes from Nord Stream 2, is located in Sweden’s Economic Zone and measures 200 meter in diameter. pic.twitter.com/B7HSXEgo1v— Visegrád 24 (@visegrad24) September 29, 2022