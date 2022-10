Gaz natural lichefiat din Azerbaidjan, tot mai aproape de România. Ciucă: ”La final sperăm să avem cele două terminale”

Premierul Nicolae Ciucă a participat miercuri, 19 octombrie, la Palatul Victoria, alături de Mikayil Jabbarov, ministrul Economiei, şi Parviz Shahbazov, ministrul Energiei din Republica Azerbaidjan, precum şi de ministrul român al Energiei, Virgil Popescu, la semnarea unui memorandum între compania azeră SOCAR şi ROMGAZ privind realizarea unei investiţii comune într-o facilitate de gaz natural lichefiat la Marea Neagră.

"În această după-amiază a avut loc o întâlnire între reprezentanţii Ministerului Energiei din Azerbaidjan şi Ministerul Energiei din România, a celor două companii naţionale, SOCAR din Azerbaidjan şi Romgaz din România, care vor fi implicate direct în acest proiect, un proiect pe care-l aşteptăm cu foarte mare interes, pentru că este un proiect nou, atât pentru noi, cât şi pentru Azerbaidjan. Făceam menţiunea că la întâlnirea anterioară pe care am avut-o la 1 octombrie la Sofia, cu preşedintele Azerbaidjanului, domnul Aliyev, am discutat despre posibilitatea demarării unui astfel de proiect. Iată că, la nici trei săptămâni, are loc demararea procesului prin care acest proiect să poată înceapă să fie implementat ", a declarat Nicolae Ciucă.

El a precizat că implementarea proiectului va demara cu un studiu de fezabilitate, finanţat în comun de către ambele părţi.

"Aşteptăm să vedem, în foarte scurt timp, studiul de fezabilitate finalizat. Ne-am angajat ca o companie internaţională să deruleze studiul de fezabilitate şi, în felul acesta, să avem garanţia că el va fi adus la bun sfârşit, pentru că avem nevoie de acest gaz şi de construcţia capabilităţilor, de asemenea, într-un timp foarte scurt.

La final sperăm să avem cele două terminale, de-o parte şi de alta, pe malul estic şi pe malul vestic al Mării Negre, astfel încât să putem să diversificăm şi să suplimentăm coridoarele de aducere a gazului din Bazinul Mării Caspice către Europa", a declarat Ciucă.

Acesta a menţionat că, în întâlnirea pe care a avut-o anterior semnării memorandumului cu oficialii azeri, discuţiile au vizat, de asemenea, celelalte elemente de colaborare cuprinse în ansamblul parteneriatului strategic dintre România şi Azerbaidjan.

"În continuare, căutăm împreună soluţii pentru materializarea aducerii gazelor din Marea Caspică prin conducta transanatoliană Turcia-Bulgaria-România şi din România, desigur, către celelalte ţări beneficiare, una dintre ele fiind Republica Moldova.

Este un angajament al nostru şi al Azerbaidjanului să putem să sprijinim Republica Moldova cu cantitatea de gaze necesare. Desigur, sunt celelalte proiecte care vizează dezvoltarea capabilităţilor de energie verde. Sunt proiecte pe care am convingerea că împreună le vom pune în valoare, ţinând cont de capacitatea de producere a energiei verzi în Bazinul Mării Caspice, complementar cu capacitatea de producere a energiei verzi în Marea Neagră şi pe teritoriul României ", a afirmat Nicolae Ciucă.