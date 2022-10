Of-ul unei tinere de la sat al cărei vecin crește gâște și le lasă pe stradă: „Lasă o grămadă de găinaț. Nu cred că e ok ce face. Păreri?”

O tânără stabilită la țară s-a plâns pe grupul de Facebook dedicat românilor mutați la țară de vecinul care crește „vreo 20 de gâște” pe care le lasă să umble pe stradă unde lasă „o grămadă de găinaț”

„Am și eu un of și aș vrea să știu dacă voi ați avut experiență asta, dacă exagerez eu. Locuiesc la țară în capătul străzii. Nu am animale. Vecinul de vis a vis are vreo 20 de gâște. Le-a îngrădit un teren de vreo 1500 mp lângă curte că să se plimbe în voie (un teren aflat lângă el, care nu îi aparține, îngrădit ilegal, nu mai intrăm în detalii).

Problema e că, deși gâștele se plimbă prin curtea lor și prin țarcul respectiv, tot le mai dă drumul pe stradă (asfaltată) să se plimbe, deși nu se duc nicăieri, nu este nici o baltă în apropiere, și pe unde se plimbă pe asfalt lasă o grămadă de găinaț, pe care îl luăm mereu pe tălpi și este foarte inestetic. Știu că la țară sunt animale și lumea e mai relaxată la ordine și curățenie civică, însă nu cred că e ok ce face. Păreri?”, a postat tânăra, pe grupul de Facebook „Mutat la țară - viața fără ceas”.

Postarea a generat peste 400 de comentarii. În unele dintre ele, tânăra stabilită la țară este sfătuită să discute problema direct cu vecinul care crește gâște.

„Domnișoară, dumneavoastră venind de la oraș, unde presupuneam că există un grad de educație peste a ceea ce ați găsit la țară, nu considerați că o discuție cu vecinul respectiv vă scutește de multe? Comunicarea este baza, indiferent de mediu, rural sau urban, nicicum băgatul bățul prin gard și postări gen uite ce face x”, a scris una dintre membrele grupului.

În alte comentarii, internauții sunt de acord că proprietarul gâștelor ar trebui să le țină în curtea proprie.

„La țară omul încă poate crește câte animale și păsări vrea, ceea ce e foarte bine. Nu înțeleg nici eu însă de ce trebuie sa scoată unii păsările la poartă, pe stradă, încurcând, de multe ori, traficul, putând fi chiar călcate de mașini, pentru că gâștele, găinile, curcile n-au învățat regulile de circulație pe drumurile publice. Nu e firesc să fie ținute în interiorul propriei gospodării?”, este unul dintre comentarii.

Prin multe comentarii, tânăra a fost atenționată că...asta e viața la țară.

„Eram copil si la țară intr-un sat din Banatul de câmpie toți oamenii țineau este și gâște. Dimineața le dădeau drumul afară pe uliță iar seara vineau singure fiecare singure la casa lor. Umblam desculți pe uliță si călcăm si pe cate un găinaț. Da culmea ca nu am murit. Ne spălăm pe picioare. Așa era odată viata la țară la bunici. Amu' va trebuie la țară da nu cumva sa pută a vaca, porc, caine, găină că săriți cu primaria si garda de mediu. Las ca gândacii nu o sa pută”, a scris unul dintre comentatori.

„De ce v-ați mutat la țară în cazul acesta? Cred că o casă într-o nouă zonă rezidențială dintr-un oraș mare v-ar fi satisfăcut mult mai bine nevoile și preferințele”, a comentat un alt internaut.

„Gâștele când erau mai mici intrau și la mine în curte și îmi erau dragi, nu mă deranjau. Însă nu cred că e ok chiar așa peste tot să le lași. Următorul nivel e să le lase să între în casă să își facă nevoile acolo”, a răspuns, într-unul dintre comentarii, autoarea postării.