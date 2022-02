Garsoniera de 16 mp din București care face concurență celei de 11 mp din Cluj. De la cât pornește prețul locuinței situată într-un imobil cu risc seismic FOTO

Garsoniera de închiriat din Cluj nu a rămas fără concurență din Capitală. Pe un grup de profil, un proprietar a postat un anunț de vânzare pentru o garsonieră de 16 metri pătrați, situată în centrul Bucureștiului.

Garsoniera se află în Cartierul Armenesc, într-un imobil cu bulină roșie.

Proprietara spune că de doi ani s-a mutat pe o insulă în Delta Dunării, în satul Periprava, și a decis să-și vândă garsoniera de 16 metri pătrați din București.

„Tot aștept să vă trageți sufletul după uluitoarea experiența avută cu ocazia prezentării garsonierei de 11 mp din Cluj, ca să vă spun că vreau și eu să îmi vând garsoniera de 16 mp dar din București ( 😏) taman din Centrul Istoric, cartierul ăla mișto făcut de armeni 🥰

Desi are bulină, pe mine nu m-a deranjat vreme de 13 ani, cat am locuit acolo. Nu am circulat cu mașina, veneam pe 3 cărări din centrul vechi de cate ori am dorit. Am fost și sunt o boema. In garsoniera asta am petrecut cei 7 ani alocați ca studentă a facultății de regie-film. La teatru, cinema și proteste numai pe jos mergeam 🙂.

N-aș fi renunțat la ea, dar nu îmi mai ajung banii sa termin proiectul din Delta, bașca că stă degeaba singura prin București.

Eu am cumpărat-o în 2008 cu 45 000 $ și am mai băgat câteva mii pentru motivele menționate mai sus 🙂”, se arată în anunț.

Proprietara spune că vine complet mobilat.

„Are tot ce-i trebuie. Electrocasnice funcționale - frigider, plită pe gaz, hota, mașina de spălat, A/C ( și pe căldură ), încălzire electrică in pardoseala, boiler electric 50l- nou, nouț. Și o piesa de rezistenta, un imens Smart TV care coboară din plafon.

Mai are o fereastra termopan, super șmecheră cu eticheta pe ea, lavabila proaspătă, parchet laminat, niste gresie și faianță, ceva piese de mobilier făcute pe comanda că sa cuprindă și să valorifice toate spațiile”, se mai arată în anunț.

Garsoniera se află la etajul 1, iar imobilul are bulină roșie. Femeia spune că blocul a fost însă consolidat, iar garsoniera este perfectă chiar și pentru închiriat. Suma de la care pornește negocierea este de 31.000 de euro.

„În Decembrie, ceva asemănător, etaj superior, fara lift, s-a vândut cu 31k euro.

As incepe și eu tot de la suma asta sa negociez 🙂

Ea acum nu mănâncă mai nimic pentru că la administrație as plati dacă aș locui acolo, doar apa rece și gunoiul în cuantum de 50

lei. Restul confortului se regăsește în factura de electricitate. Așa că existența ei, in momentul acesta nu mă încurca de fel”, mai scrie proprietara.

În imagini se vede cum frigiderul este „inclus” în dulap, iar baia este extrem de mică.

Garsoniera din Cluj

Un anunț ciudat, privind închirierea unei garsoniere cu suprafața de doar 11 metri pătrați, a fost postat pe pagina de Facebook a unei agenții imobiliare din Cluj.

”VA PROPUNEM SPRE INCHIRIERE O GARSONIERA IN CARTIERUL GHEORGHENI

Suprafata: 11 mp.

Garsoniera este complet mobilata si utilata, centrala termica pe bloc, situata la etajul 4 din 4.

Cheltuieli lunare mici?

Posibilitate de parcare in zona.

Disponibilitate: ocupabilă imediat

Pret: 200 € (usor negociabil)”, se precizează în anunț.

Reacțiile ironice ale internauților nu s-au lăsat așteptate:

”Sunt femeie și am venit să zic ce mică e”

”Nici pentru videochat nu ajunge spatiul”

”Daca adorm pe canapea, imi sare uleiul de la cartofii prajiti pe fata.”

”Am fost s-o vizionez. A trebuit sa ma dau cu lubrifiant ca sa intru.”

”Daca dai o besina, poti sa opresti centrala termica.”

”Noi facem sicrie mai incapatoare decat asta! ”, au fost câteva din sutele de comentarii.