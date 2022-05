Garry Kasparov a dezvăluit motivul pentru care un șahist rus a fost lăsat să joace la super-turneul de la București: ”A semnat o scrisoare”

Marele maestru Garry Kasparov a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Bucureşti cu ocazia deschiderii turneului de şah Superbet Chess Classic Romania 2022, că sportivii ruşi care susţin "războiul lui Putin" trebuie interzişi de la toate competiţiile internaţionale.

El a explicat că singura modalitate prin care sportivii ruşi ar trebui acceptaţi este semnarea unei scrisori publice prin care să condamne războiul declanşat de Rusia în Ucraina.

"Am fost întrebat mereu despre participarea sportivilor ruşi la competiţii. Eu consider că oricine susţine acest război criminal merită să plătească acest preţ. Sportivii ruşi în opinia mea ar trebui acceptaţi cu o singură condiţie, să semneze scrisori publice prin care să condamne războiul. De exemplu, Ian Nepomniaşci a semnat o scrisoare, ca şi alţi jucători de şah, prin care condamnă războiul. De aceea Nepomniaşci poate participa azi la acest turneu sub steag neutru. Orice sportiv care arată susţinere faţă de războiul lui Putin trebuie interzis şi exclus din competiţiile sportive. Este un preţ de plătit pentru că ştim ce s-a întâmplat în Germania acum 80 de ani. De aceea susţin suspendarea sportivilor şi mă aştept ca Federaţia Internaţională de Şah să menţină această decizie", a afirmat fostul campion mondial.

"Din 2005 când m-am retras din şah şi chiar şi dinainte eu nu am separat viaţa mea de lumea exterioară. Iar acum sunt foarte activ în ajutorarea Ucrainei pentru a lupta împotriva agresiunii lui Vladimir Putin. Viziunea mea se cunoaşte, m-am exprimat de multe ori pe teme politice şi geopolitice, iar atitudinea mea este una directă în această privinţă, la fel ca atunci când jucam şah. Să gândeşti în alb şi negru doare uneori. Politica este gri şi trebuie să fii flexibil. Dar în istorie şi chiar şi în zilele acestea lucrurile sunt albe sau negre. Nu este vorba de şah, dar sunt albe şi negre. Iar atitudinea directă este singura cale de a vedea lucrurile corect. De aceea viziunea mea binară pe care o datorez jocului de şah mă ajută să navighez în apele tulburi ale politicii mondiale", a adăugat Garry Kasparov.

Marele maestru şi multiplu campion mondial Garry Kasparov şi preşedinta Comisiei de Învăţământ a Senatului, Monica Anisie, au deschis, miercuri, la Palatul Parlamentului, turneul Superbet Chess Classic Romania 2022, din cadrul Grand Chess Tour, competiţie care reuneşte cei mai buni şahişti ai momentului.

Kasparov şi Anisie au efectuat prima mutare simbolică a competiţiei la care vor participa 10 jucători de şah, printre care se află şi cel mai bine clasat român în topul mondial, Bogdan Deac.