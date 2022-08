Probleme mari pentru Gabriela Ruse. Tenismena a fost operată de urgență FOTO

Jucătoarea română de tenis Elena-Gabriela Ruse a anunţat, joi, pe Instagram că a fost operată cu succes, la Barcelona, după ce a acuzat dureri la mâna stângă.

"Am avut dureri la mână la ultimele turnee. În urma investigaţiilor, echipa mea şi cu mine am decis că operaţia este necesară pentru a asigura o recuperare completă. Am fost operată ieri şi totul a decurs foarte bine", a indicat Gabriela Ruse.

"Am început procesul de recuperare şi sperăm să revenim în competiţie cât mai curând", a adăugat jucătoarea în vârstă de 24 de ani, aflată pe locul 103 în clasamentul WTA.

"Viaţa îţi va pune adesea la încercare răbdarea. Anul acesta a fost o lecţie, să nu renunţi niciodată, să te concentrezi pe ceea ce poţi controla şi să continui să mergi înainte, orice ar fi. Ne vedem cu toţii în curând", a mai scris Gabriela Ruse, care riscă să rateze ultimul turneu de Mare Şlem al anului, US Open (29 august-11 septembrie).