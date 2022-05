5 lucruri despre Gabriela Ruse: drama din spatele succesului și alegerea care i-a schimbat viața

Gabriela Ruse, locul 57 WTA, se pregătește despre cea mai importantă confruntare a carierei, contra polonezei Iga Swiatek, locul 1 WTA.

Înaintea acestui meci, Gabriela Ruse și-a făcut timp pentru o discuție cu WTA Insider, dezvăluind lucruri mai puțin cunoscute despre ea.

1. A ales tenisul în detrimentul unei cariere muzicale.

Gabriela Ruse a început să joace tenis la patru ei, provenind ditnr-o familie de foști sportivi: mama a practicat gimnastica, iar tatăl a fost fotbalist. La 13 ani a trebuit să aleagă între cântat și tenis. "Aveam o voce foarte frumoasă, de operă. Mama m-a întrebat ce vreau să fac, pentru că mă făceam atât de multe și n-aveam timp de nimic cu adevărat. Am fost nevoită să aleg între tenis și cântat și am ales tenisul".

2. Simona Halep e idolul ei.

"De aia mă și bate atât de rău. E greu să joci împotriva idolului, dar într-o zi o să o bat", a spus Ruse. "Simona e o persoană grozavă și m-a învățat multe".

3. Ascensiune în urma unei tragedii.

Gabriela Ruse a câștigat turneul de la Hamburg, deși a aflat vestea unui deces în familie chiar când era în Germania. "Îmi rezervasem biletele și urma să mă întorc în România. Pentru prima dată în viață mi-am zis că o să joc. Voi plânge, voi fi tristă, dar voi continua să îmi văd de viața mea". De la Hamburg a plecat la Palermo, unde a izbutit calificarea în finală.

4. Greutățile prin care a trecut.

„Am fost tot timpul foarte aproape de a fi în Top 100 și de a învinge jucători foarte buni pentru că am jucat de multe ori cu cei din Top 20 când eram pe locul 170”, a spus Ruse. „Dar nu am câștigat niciodată meciurile pentru că nu credeam în mine. Când aveam 18 sau 19 ani, am călătorit doi ani fără antrenor Nimeni nu a rămas în echipa mea".

5. Prima victorie contra unei adversare de top

Paula Badosa a fost prima jucătoare din Top 10 pe care Ruse a învins-o. S-a întâmplat la Dubai. "Câteodată ai nevoie doar de puțin noroc. Dar eu sunt o luptătoare și nu renunț niciodaă"