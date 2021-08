Ce șanse are Gabriela Firea să fie candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Sociolog: ”Fostul primar simte că are de luat o revanșă”

În exclusivitate pentru Ziare.com, sociologul Vladimir Ionaş a vorbit despre șansele pe care fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, le are pentru a fi desemnată candidat al PSD la alegerile prezidențiale.

„Probabil că doamna Gabriela Firea își dorește să fie candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Sunt foarte mulți lideri ai fiecărui partid care își doresc să candideze pentru această funcție. Personal, mi se pare mult prea devreme pentru a lua o decizie referitoare la numele candidatului PSD la alegerile prezidențiale.

Mai sunt 3 ani de zile și lucrurile pot evolua în orice direcție pentru oricare dintre partide. Este greu de spus astăzi care ar fi cel mai potrivit candidat pentru un partid sau altul. Nici măcar pentru PNL, care este cel mai mare partid din coaliția de guvernare, nu cred că este foarte clar cine poate fi candidatul din 2024 la alegerile prezidențiale. Evident, și doamna Firea și domnul Ciolacu sunt lideri ai PSD, sunt persoane cunoscute și probabil că și doresc să candideze la alegerile prezidențiale”, a declarat Vladimir Ionaș pentru Ziare.com

„Asta doar domnia sa poate spune (n.r întrebat dacă Gabriela Firea aspiră la un nou mandat de primar al Capitalei sau își dorește poziția de președinte al României). Cred că poate ținti și această candidatură (n.r – la alegerile prezidențiale), dar înainte de alegerile prezidențiale sunt alegerile locale și doamna Firea probabil simte că are de luat o revanșă și alegerile locale vor reprezenta un interes foarte mare pentru domnia sa”, a continuat acesta.

Întrebat pe cine vede favorit la această oră în cursa din PSD pentru desemnarea unui candidat la prezidențiale, sociologul a replicat:

„Dacă ne uităm la cum au funcționat lucrurile în ultimii 30 de ani, evident că președintele partidului este cel care are prima șansă pentru această candidatură”.

Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, este cel mai vocal lider PSD, aceasta fiind prezentă zilnic în spațiul public cu critici la adresa coaliției de guvernare. Ultima postare a Gabrielei Firea datează de vineri, 13 august, și face referire la faptul că a semnat pentru declanșarea referendumului de demitere a lui Clotilde Armand.

„E un dezastru administrativ tot ceea ce se intampla la sectorul 1! Asa ca azi am semnat pe lista de semnaturi necesare organizarii Referendumului pentru demiterea primarului sectorului 1. Principalul motiv este dezinteresul fata de cetateni! Felul in care arata acum sectorul, la 10 luni de mandat! Lipsa de finantare pentru spitale, dezinteresul pentru scoli, mizeria, mirosurile pestilentiale, gropile, sobolanii, tantarii, parcurile abandonate, problemele cu apa calda la centrala administrata de primaria sectorului 1”, a scris Firea pe Facebook.

Cum va fi desemnat candidatul PSD la prezidențiale

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, declara în urmă cu câteva luni că următorul candidat la Preşedinţia României va fi stabilit în urma unor alegeri interne în partid şi va exista o competiţie deschisă pentru toţi social-democraţii.

„În primul rând, nu este o prioritate, iar eu, ca preşedinte al partidului, am anunţat că s-a terminat cutuma prin care preşedintele partidului era de drept candidatul la prezidenţiale. Ne-am uitat puţin în trecut şi am văzut că acest lucru nu a funcţionat, nu a fost cea mai bună alegere şi cea mai bună abordare. Mai mult, am anunţat pe toţi colegii mei că vom face o modificare la statutul partidului, vom face alegeri preliminare în interior, în fiecare filială judeţeană a partidului şi vom alege pe alte baze, în altă logică şi pe alte principii candidatul Partidului Social Democrat la alegerile prezidenţiale. Este o competiţie pentru toţi colegii care doresc să acceadă la a fi candidat din partea PSD. Mai mult, am lăsat o uşă deschisă şi eventualităţii să aducem un candidat apropiat PSD, dar care în acest moment nu este actor în prima scenă a partidului", a declarat Marcel Ciolacu.