Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a acuzat luni, 28 martie, pe actualul edil, Nicuşor Dan, că le cere proprietarilor din clădirile cu faţade restaurate să plătească milioane de euro.

”În Noul Bucureşti, Firea e vinovată pentru orice, în primul rând pentru neputinţa actualei conduceri. Se spune ca Firea a împânzit Bucureştiul cu “spoieli” şi “cârpe” care stau să cadă. După un an şi jumătate, cu Nicuşor Dan primar general, nu cad doar “cârpele” puse de Firea, ci şi zidurile şubrede din spatele lor. Clădirile şubrede sunt tot aşa, chiar dacă urmau să fie readuse la viaţă, în sfârşit! Primarul face anchete, analizează, se gândeşte de unde ar trebui să înceapă, şi dă vina tot pe fosta administraţie care a îndrăznit să mişte un program încremenit în timp”, a scri Firea pe Facebook.

Fostul primar al Capitalei arată că, până în 2016, doar 20 de clădiri au fost consolidate în Capitală din bani publici şi la tot atâtea au lucrat şi ei în patru ani!

”Cât am fost primar general, am reuşit să recâştigăm încrederea bucureştenilor în primărie. Ne-au lăsat să le facem locuinţele mai sigure şi au văzut că pe şantier chiar se muncea. De un an si jumătate, însă, e prea multă linişte: Administraţia pentru Consolidări nu a semnat vreo convenţie cu un proprietar, iar Compania municipală de consolidări a fost băgată în faliment cu scopul precis de a obţine toate contractele finanţatorii campaniei electorale. Cu un singur şantier se laudă “Noul Bucureşti” şi acela e lăsat moştenire tot de noi”, spune Firea.

Gabriela Firea îl acuză pe Nicuşor Dan şi echipa sa că ”continuă să caute nod în papură, iar grozăvia din ultimele zile este şi mai cinică: le cere proprietarilor din clădirile cu faţade restaurate să plătească milioane de euro. Mai mult, încearcă să inducă ideea că de vina este, aţi ghicit, Firea!”.

”Lucrările pe care Municipalitatea le-a realizat în programul de reducere a riscului seismic, în mandatul meu, au fost gratuite pentru majoritatea bucureştenilor şi aşa trebuie să rămână.Totul a fost realizat legal, în baza unor hotărâri ale Consiliului General, iar lucrurile sesizate de Curtea de Conturi, în 2019, au fo st remediate înainte de finalizarea lucrărilor. Bucureştenii suferă acum doar pentru că noua conducere a Capitalei se încăpăţânează să găsească nereguli făcute de administraţia Firea.Regret un singur lucru: munca noastră de patru ani s-a dus pe apa sâmbetei. Bucureştenii şi-au pierdut încrederea, iar reducerea riscului la cutremur în capitala europeană cu cel mai ridicat risc seismic este un subiect închis!”, mai scris Firea în postare.