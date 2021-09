Torje a venit să salveze Dinamo! Ce a spus fotbalistul la revenirea în Ștefan cel Mare

Gabriel Torje, unul dintre cei 6 jucători achiziţionaţi de clubul Dinamo în ultima perioadă, a afirmat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că este încrezător că echipa sa are şanse să-şi îndeplinească obiectivul, evitarea retrogradării, şi chiar să reuşească un sezon foarte bun.

"Am venit să ajutăm Dinamo cât de mult putem noi. Este clar că nu vom face minuni, că nu vom fi cei patru fantastici, dar ne vom dedica sută la sută la fiecare antrenament, până când vom avea şansa să intrăm în teren. Suntem bucuroşi că suntem aici. Eu mi-am dorit foarte mult să vin aici. Am avut discuţii şi cu alte cluburi din România, dar mă bucur că am ajuns la un acord foarte rapid cu Dinamo.

Ads

Avem minus 20 de puncte? Nu, avem 6 puncte, trebuie să fim în continuare încrezători că ne putem salva de la retrogradare pentru că ăsta este obiectivul principal. Eu cred că noi putem face împreună un sezon bun spre foarte bun. În momentul ăsta Gabi Torje are nevoie de Dinamo pentru că Dinamo este un brand. Gabi Torje va avea o carieră care va mai dura 4, 5, 6 ani şi se va retrage, dar Dinamo va continua. Noi cei care venim aici avem nevoie de Dinamo în primul rând, după care Dinamo va fi ajutată sau nu de noi", a declarat Torje.

El speră să fie apt până la derby-ul cu FCSB şi să poată să-şi ajute echipa din teren: "De putut poate oricine să joace cu FCSB, numai că trebuie să poţi fi şi folositor. Mai sunt opt zile până la meci, antrenorul este cel care decide, nu sunt eu cel în măsură. Cine nu şi-ar dori să joace într-un derby cu FCSB? Dar decât să fii în teren şi să nu poţi să ajuţi echipa şi să încurci, mai bine stai pe margine".

Mijlocaşul Cosmin Matei, revenit şi el la gruparea din Şoseaua Ştefan cel Mare, a afirmat că e bucuros că s-a întors acasă: "Mi-am dorit să mă întorc la Dinamo, mă simt ca acasă. Am venit să progresăm de azi înainte, să transformăm lucrurile în chestiuni pozitive".

Constantin Nica, al treilea jucător care a revenit la Dinamo şi care a fost prezentat oficial sâmbătă, a declarat că ei pot contribui cu o anume agresivitate şi dorinţă de a câştiga.

"Ceea ce putem da noi echipei este un pic de istorie pentru că noi ştim ce a însemnat Dinamo înainte, un pic de răutate, agresivitate şi dorinţă de a câştiga. Tot ce avem de făcut este să muncim şi să ne dedicăm sută la sută clubului", a spus Nica.

Răzvan Popa şi-ar dori să poată demonstra că are valoare să poată juca pentru Dinamo: "Vreau să mulţumesc clubului că mi-a oferit această posibilitate să fiu parte din această echipă, sunt mândru să joc aici şi sper să dovedesc că am valoarea necesară să joc aici".

Administratorul special al FC Dinamo, Iuliu Mureşan, a afirmat, sâmbătă, în cadrul conferinţei de presă în care i-a prezentat pe jucătorii Constantin Nica, Răzvan Popa, Gabriel Torje şi Cosmin Matei că a semnat contracte şi pentru aducerea altor doi fotbalişti, atacantul Mirko Ivanovski şi portarul Plamen Iliev. Dinamo se mai află în tratative pentru aducerea unui alt mijlocaş.

Ads

Fundaul dreapta Constantin Nica, în vârstă de 28 de ani a mai evoluat în trecut la Dinamo şi acum se pregăteşte alături de lotul alb-roşu din luna aprilie a acestui an. În cariera sa, Nica a mai evoluat pentru echipe precum Atalanta, Cesena, Dunărea Călăraşi, FC Voluntari şi FK Vojvodina.

Fundaşul central Răzvan Popa, în vârstă de 24 de ani, a fost legitimat la echipe precum Internazionale Milano, Zaragoza, Burgos, Universitatea Craiova, Gaz Metan Mediaş şi Politehnica Iaşi.

Mijlocaşul central Cosmin Matei (29 de ani) a jucat în cariera sa pentru echipe precum Farul Constanţa, Steaua, Astra Giurgiu, Dinamo, Atromitos sau Genclerbirligi.

Gabriel Torje, 31 de ani, a mai jucat în două rânduri penru Dinamo Bucureşti, şi a fost legitimat, de asemenea, la formaţi precum Poli AEK Timişoara, Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor, Karabukspor sau Sivasspor.

Atacantul din Macedonia de Nord Mirko Ivanovski, a jucat pentru CFR Cluj şi Astra Giurgiu în România, iar ultima oară a evoluat pentru Diosgyor, în prima ligă din Ungaria. În cariera sa, jucătorul de 31 de ani a mai evoluat pentru Slavia Praga, Arka Gdynia, Videoton, Boluspor, Slaven Belupo şi Hajduk Split.

Ads

Portarul bulgar Plamen Iliev, legitimat ultima oară la Ludogoreţ Razgrad, a mai jucat în carieră pentru echipele Levski Sofia, FC Botoşani şi Astra Giurgiu.