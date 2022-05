Final de proces în Dosarul Microsoft 3. Gabriel Sandu cere achitarea: „Am rămas eu prostul de serviciu!”

Fostul ministru al Comunicațiilor, Gabriel Sandu, a declarat, luni, 23 mai, la sfârșitul dezbaterilor din Dosarul Microsoft 3 că se simte ca „prostul de serviciu”, deoarece acuzațiile care i se aduc în acest proces sunt identice cu cele pentru care a fost condamnat la 3 ani de închisoare în Dosarul Microsoft 1 (alături de Dorin Cocoș și de Gheorghe „Pinalti” Ștefan).

Fostul ministru spune că doar denunțătorii diferă (Claudiu Florică, Dinu Pescariu), în rest faptele sunt aceleași.

„Cred că nivelul meu de inteligență nu îmi permite să fiu de acord cu ceea ce se întâmplă. Mi s-a explicat (n.r. – de către procurori) că sunt un hoț și am fost arestat apoi trimis în judecată pentru luare de mită, încadrare schimbată apoi în trafic de influență. Denunțători erau Dorin Cocoș și Gheorghe Ștefan. Acum, sunt Claudiu Florică și Dinu Pescariu. Să mă iertați, dar am rămas eu prostul de serviciu în Dosarul Microsoft. Am fost condamnat și am executat efectiv 1095 de zile de închisoare, apoi eliberarea condiționată s-a mai amânat 4 luni. Respingeți apelul procurorilor. Parchetul a dovedit că sunt judecat pentru aceeași faptă”, a declarat Gabriel Sandu la ultimul termen de judecată.

Fostul minustru a fost condamnat la 3 ani de închisoare în dosarul Microsoft 1 alături de Dorin Cocoș și Gheorghe Ștefan. Apoi, după liberare, DNA l-a trimis în judecată în Dosarul Microsoft 3. Reamintim că pe rolul DNA exista și un alt dosar, Microsoft 2, în care erau vizați 9 miniștri, cauză care nu a fost deferită justiției.

La ultimul termen al apelului, luni, 23 mai, avocații au cerut instanței să mențină decizia de la fond, unde Sandu, Florică, Pescariu și Tatomir au fost achitați.

Apărătorii au invocat principiul de drept non bis in indem, potrivit căruia un inculpat nu poate fi condamnat de două ori pentru aceeași faptă.

„Autoritatea de lucru judecat se întinde asupra faptelor materiale indiferent de încadrare. Au fost reținute o serie de fapte care deja au fost analizate prin decizia din octombrie 2016”, a declarat Alexandru Chiciu, avocatul lui Călin Tatomir.

„Sunt aceleași fapte pentru care am fost judecați și condamnați în primul dosar, dar acum vine Parchetul și spune: da, dar e altă încadrare!”, a susținut Daniel Chitic, avocatul lui Gabriel Sandu.

În schimb, procurorul de ședință al DNA a cerut pedepse cu executare pentru cei patru, fapt care i-a determnat pe avocați să ceară dreptul de a-i da o replică.

„Sunt surprins că procurorii cer acum pedepse cu executare, când în motivele de apel au cerut doar casare cu trimitere la rejudecare”, a arătat un avocat.

Instanța se va pronunța pe 27 iunie.

Achitări pe fond la ICCJ în Dosarul Microsoft 3

Pe data de 15 noiembrie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus achitarea inculpaţilor din dosarul „Microsoft 3”, respectiv fostul ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu, fostul jucător de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florică şi Călin Tatomir - fost director general al Microsoft România SRL.

Instanţa supremă a dispus încetarea procesului faţă de inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de instigare sau complicitate la abuz în serviciu şi achitarea pentru spălare de bani.

Judecătorii au lăsat nesoluţionată latura civilă exercitată de Autoritatea pentru Digitalizarea României, prejudiciul în dosar fiind de peste 18 milioane euro.

Decizia nu este definitivă şi a fost atacată de DNA cu apel.

Dinu Pescariu şi Claudiu Florică au fost trimişi în judecată şi într-un alt dosar legat de licenţele Microsoft, unde de asemenea au fost achitaţi.

Gabriel Sandu, trimis în judecată pentru a doua oară în 2017

Dosarul „Microsoft 3” a fost trimis în instanţă în septembrie 2017, dar în ianuarie 2020 procesul s-a reluat de la zero, deoarece unul dintre judecătorii din completul de la Înalta Curte s-a pensionat.

Potrivit DNA, în condiţiile în care, în luna aprilie 2009, expira contractul comercial privind închirierea de licenţe Microsoft, fostul ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu, cu încălcarea dispoziţiilor legale şi la instigarea lui Claudiu Florică şi a lui Dinu Pescariu, reprezentanţi ai companiei D.Con-Net AG, ar fi depus diligenţele necesare pentru încheierea unui nou contract.

Acest lucru, spun anchetatorii, nu se putea realiza decât prin organizarea unei licitaţii publice în condiţiile OUG 34/2006.

„În acest context, inculpaţii Dinu Mihail Pescariu şi Claudiu Ionuţ Florică, în calitate de reprezentanţi în fapt/ drept ai societăţii D.Con-Net AG, pentru a fi favorizaţi în câştigarea licitaţiei publice, prin intermediul unui om de afaceri, au luat legătura cu ministrul de la acea vreme Gabriel Sandu, căruia i-au şi plătit în acest scop suma de 2.196.035 euro (pentru aceste fapte, prin Sentinţa nr. 258/24.03.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penală, în dosarul nr. 1191/1/2015, au fost condamnaţi Dorin Cocoş şi Gabriel Sandu pentru trafic de influenţă)”, conform DNA.

Acuzațiile procurorilor DNA în Dosarul Microsoft 3

Direcţia Naţională Anticorupţie arată că, în urma înţelegerii avute de Pescariu şi Florică cu ministrul Sandu, acesta din urmă a aprobat documentaţia de atribuire aferentă procedurii de licitaţie deschisă iniţiată pentru „Achiziţionarea dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opţiune de cumpărare”.

„Documentaţia care a stat la baza licitaţiei (referat de necesitate şi caiet de sarcini) conţinea condiţii restrictive nejustificate de participare la licitaţia organizată de către MCSI, fiind favorizată în acest mod D.Con-Net AG, în calitate de lider al unei asocieri din care făcea parte şi firma Dim Soft SRL. De asemenea, prin răspunsurile la solicitările de clarificări formulate în cadrul procedurii de licitaţie, Gabriel Sandu ar fi menţinut condiţiile restrictive prin care să fie favorizată D.Con-Net AG”, susţin anchetatorii.

Astfel, notează DNA, s-ar fi impus condiţii conform cărora la licitaţie puteau participa doar firme care avuseseră încheiate contracte de un anumit tip şi peste o anumită valoare şi care să fi fost executate în România, în ultimii trei ani. Condiţiile respective erau îndeplinite de o singură societate din lume, respectiv Dim Soft SRL, indică procurorii.

Ei susţin că, în vederea stabilirii condiţiilor restrictive de participare la licitaţie prin care să fie favorizată asocierea D.Con-Net AG din care făcea parte firma Dim Soft SRL, Florică ar fi avut mai multe întâlniri cu Sandu pentru a-i transmite ce să se insereze în caietul de sarcini.

„La favorizarea D.Con-Net AG în câştigarea licitaţiei s-a implicat şi Călin Tatomir, directorul general Microsoft România la acel moment, prin cooptarea firmei SC Dim Soft SRL în cadrul asociaţiei de firme care urma să participe şi să câştige licitaţia publică. Acesta a contribuit şi la stabilirea acelor condiţii restrictive pe care să le îndeplinească doar firma cooptată de el în cadrul asocierii. Sprijinul acordat de către Călin Tatomir firmei D.Con-Net AG, lider al asocierii, a rezultat şi din faptul că acesta a refuzat să transmită către un alt potenţial participant la licitaţie o scrisoare de confirmare din partea producătorului privind acordul acestuia pentru livrarea orelor de consultanţă şi suport (aceasta fiind una dintre cerinţele restrictive impuse în documentaţia de atribuire)”, mai preciza DNA.

Prejudiciul din Dosarul Microsoft 3: 51.396.344 de euro

Anchetatorii notează că, în urma câştigării licitaţiei publice, a fost încheiat contractul de furnizare de produse numărul 35/09.09.2009 dintre MCSI şi consorţiul D.Con-Net AG, în calitate de lider al asocierii. Din asociere făcea parte şi Dim Soft SRL, iar valoarea totală a contractului ce trebuia plătită de minister era de 90.182.344 euro.

Prejudiciul reţinut este în sumă de 51.396.344 euro şi reprezintă diferenţa dintre suma plătită de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (90.182.344,76 euro) şi suma care a fost facturată de către furnizorul de licenţe către S.C. Dim Soft SRL (38.786.000 euro). Totodată, a fost creat în acelaşi cuantum un folos necuvenit în favoarea D.Con-Net AG.

DNA mai arată că, în perioada septembrie - octombrie 2009, din folosul patrimonial obţinut în mod abuziv de către D.Con-Net AG ca urmare a câştigării licitaţiei publice (în sumă totală de 51.396.344,76 euro) ar fi fost plătite către Microsoft România SRL orele de consultanţă şi suport subcontractate către această societate.

„În continuare, din dispoziţia inculpatului Călin Tatomir, Microsoft România SRL a subcontractat în mod fictiv cea mai mare parte a orelor de consultanţă şi suport către societăţile controlate de acesta şi inculpatul Claudiu Ionuţ Florică, scopul subcontractării fiind acela de a ascunde originea ilicită a sumei de 11.930.096,98 lei, reprezentând o parte din folosul patrimonial necuvenit obţinut din infracţiunea de abuz în serviciu de către D.Con-Net AG”, menţiona DNA.

Cum spun procurorii că s-au împărțit banii

Potrivit procurorilor anticorupţie, din totalul de 11.930.096 lei, suma de 4.109.224 lei ar fi fost însuşită de Călin Tatomir, iar diferenţa de 7.820.872 lei de Claudiu Ionuţ Florică, ambii cunoscând că banii reprezentau o parte din folosul patrimonial necuvenit obţinut din infracţiunea de abuz în serviciu de către D.Con-Net AG, în urma câştigării licitaţiei publice.

În aceeaşi perioadă, arată DNA, pentru a ascunde originea ilicită a sumei de 18.153.058 euro, reprezentând o parte din folosul patrimonial obţinut în aceeaşi manieră, Florică şi Pescariu ar fi dispus transferarea acestor bani din contul D.Con-Net AG, firmă pe care o controlau, în cel al unei societăţi offshore, înfiinţată şi controlată de fostul jucător de tenis.

„Pentru a crea aparenţa de legalitate a transferului respectiv a fost încheiat în mod fictiv un contract de suport tehnic şi help-desk, în valoare de 18.153.058 euro, între D.Con-Net AG, în calitate de client, şi firma respectivă, în calitate de consultant, prin care consultantul era dispus să presteze servicii IT şi suport tehnic în conformitate cu prevederile contractului nr. 35/09.09.2009 semnat de D.Con-Net AG cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale", precizează DNA.

Ulterior, arată procurorii, în perioada octombrie 2009 - februarie 2010, Dinu Pescariu ar fi transferat într-un cont personal deschis la o bancă elveţiană suma de 9.620.000 euro, deşi cunoştea că reprezenta o parte din folosul patrimonial necuvenit obţinut din infracţiunea de abuz în serviciu de către D.Con-Net AG, în maniera de mai sus.