Gabriel Dorobanțu împlinește azi 70 de ani! Interpretul dezvăluie marele lui secret: de ce nu s-a căsătorit niciodată

Gabriel Dorobanțu împlinește azi, 3 ianuarie, 70 de ani.

Gabriel Dorobanțu s-a născut pe 3 ianuarie 1953 în cartierul bucureștean Militari, părinții lui fiind de asemenea bucureșteni.

A căzut examenul la Medicină și s-a dedicat apoi în totalitate scenei, urmând lecții de canto cu Florica Orăscu, prin mâna căreia mai trecuseră Angelia Similea, Mirabela Dauer sau Dida Drăgan.

A ajuns pe scena festivalului din Mamaia, unde a obținut o mențiune, apoi a lansat peste 400 de melodii.

Gabriel Dorobanțu s-a retras de o bună perioadă de timp în comuna Cornu, unde a locuit alături de mama lui până anul trecut, când aceasta a murit răpusă de Covid.

Totuși, Gabriel Dorobanțu nu a renunțat la cariera muzicală, având un spectacol chiar și de sărbători.

Interpretul șlagărului "Hai vino iar în gara noastră mică" a povestit pentru Taifasuri cum a ajuns la această piesă.

"A fost cântecul navetiștilor"

"Când Dumitru Lupu mi-a cântat piesa cu o chitară în holul de la Teatrul Alexandru Davilla nu am vrut să o interpretez, pentru că mi s-a părut o romanță rusească desuetă. Dar câștigând o asemenea notorietate și fiind iubit de o lume întreagă, am înțeles că am fost un naiv și este bine totdeauna să iubești lucrurile simple. A fost cântecul navetiștilor la acea vreme. Mă miră și acum impactul la public după 36 de ani. Melodia Niciodata a fost refuzată de Dan Spătaru. Domnul Viorel Gavrilă mi-a încredințat-o mie și am făcut succes imediat. Sunt refrene care plac de la început oamenilor și au steaua lor", a povestit el.

Gabriel Dorobanțu a dezvăluit în interviul amintit și de ce nu a fost căsătorit niciodată. "Nu mă mai cucerește nimeni acum, pentru că sunt un burlac convins. Este bine la un moment dat să-ți porți crucea și așa, pentru că poți să privești și să te amuzi de ceea ce pățesc cei care nu sunt burlaci. În tinerețe mi se părea senzațional să te căsătorești și să ai persoana iubită aproape, după ce a trecut timpul mi s-a părut minunat să nu te bată nimeni la cap și să faci ce vrei. Eu fac parte din categoria celor care fac ce vor. O lume fără femei nu poate să arate bine, pentru că femeile sunt niște copilițe grozave, mai ales când sunt între ele. Când sunt însoțite de partenerii de viață, devin mai importante și mai grave. Şi nu-mi place!"